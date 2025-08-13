Индивидуальный тур по дну древнего океана с проживанием в палатках: каньоны, горы и отвесные скалы
Побывать в подземных мечетях, сделать фото на обрывах и увидеть шаровые конкреции
Начало: Актау, заберём вас от вашего отеля, время по догов...
13 авг в 08:00
19 авг в 08:00
180 000 ₽ за всё до 3 чел.
Неземные пейзажи Казахстана: персональный тур на внедорожнике по природным чудесам с ночёвкой в юрте
Увидеть разноцветные склоны, разглядеть замки в скалах и осмотреть идеальные каменные сферы
Начало: Актау, точное место - по договорённости, 8:00
12 авг в 08:00
14 авг в 08:00
85 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальный джип-тур по плато Устюрт с проживанием в палатках
Полюбоваться панорамами долин и насладиться видами на звёздное небо
Начало: Актау, точное место - по договорённости, 8:00
11 авг в 08:00
15 авг в 08:00
110 000 ₽ за всё до 3 чел.
