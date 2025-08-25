Индивидуальный тур по дну древнего океана с проживанием в палатках: каньоны, горы и отвесные скалы
Побывать в подземных мечетях, сделать фото на обрывах и увидеть шаровые конкреции
Начало: Актау, заберём вас от вашего отеля, время по догов...
25 авг в 08:00
31 авг в 08:00
180 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальный джип-тур «всё включено» в Мангистау с палатками: марсианские горы, каньоны и оазисы
Перезагрузиться вдали от города, провести вечера под звёздами, исследовать пустыню, скалы и дюны
Начало: Актау, место вашего проживания, 8:00
29 авг в 08:00
5 сен в 08:00
120 000 ₽ за всё до 18 чел.
Индивидуальный джип-тур по плато Устюрт с проживанием в палатках
Полюбоваться панорамами долин и насладиться видами на звёздное небо
Начало: Актау, точное место - по договорённости, 8:00
23 авг в 08:00
27 авг в 08:00
110 000 ₽ за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Актау в категории «Корпоративные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Актау
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Актау в августе 2025
Сейчас в Актау в категории "Корпоративные туры" можно забронировать 3 тура от 110 000 до 180 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Актау на 2025 год по теме «Корпоративные туры», 3 ⭐ отзыва, цены от 110000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь