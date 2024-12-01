Приглашаем в двухдневный тур по Алтын-Эмелю! Вы посетите Поющий Бархан, исполняющий желания, горы Актау — древнее дно океана с окаменелостями, и вулканические Катутау с причудливыми формами.
Увидите родник Валиханова у священной 700-летней ивы и стелы Ошактас, связанные с легендами Чингисхана. Комфортное путешествие на внедорожнике подарит яркие эмоции, историю и уникальные пейзажи для фото.
Описание экскурсииПриглашаем вас отправиться в увлекательное двухдневное путешествие по национальному парку «Алтын-Эмель», которое откроет перед вами уникальные природные и исторические достопримечательности Казахстана. Этот тур станет незабываемым приключением, наполненным яркими впечатлениями, вдохновляющими пейзажами и прикосновением к богатому культурному наследию региона. День 1:Мы начнем путешествие с посещения одной из самых загадочных природных достопримечательностей — Поющего Бархана. Этот удивительный феномен представляет собой огромную песчаную дюну, которая издает звуки, напоминающие мелодию. Согласно легендам, если подняться на его вершину, все ваши желания исполнятся. Здесь вы сможете сделать великолепные фотографии и насладиться волшебной атмосферой этого места. После обеда мы отправимся к стелам Ошактас, окруженным тайнами истории. Эти три каменные монумента, по преданию, использовались армиями Чингисхана и связаны с местными легендами. Ошактас — это не только памятник истории, но и место силы, которое особенно ценится туристами и исследователями. Далее мы посетим родник Валиханова, расположенный в урочище Косбастау. Этот природный источник известен своей кристально чистой водой и целебными свойствами. Рядом с родником находится священная 700-летняя ива, которая, по легенде, была местом отдыха Чингисхана. Это дерево поражает своими размерами и считается символом долголетия и мудрости. День 2:Во второй день тура мы исследуем горы Актау — древнее дно океана Тетис. Эти меловые горы поражают своей палитрой цветов и фантастическими ландшафтами, напоминающими сцены из фильмов о других планетах. Вы узнаете больше о геологической истории региона и увидите места, где были найдены окаменелости древних животных. Затем мы отправимся к вулканическим горам Катутау, где застывшая лава сформировала причудливые формы, напоминающие фантастических существ. Этот участок парка особенно интересен фотографам и любителям необычных природных объектов. Наше путешествие завершится возвращением в лагерь, где вы сможете насладиться вкусами национальной кухни и провести время в дружеской атмосфере, делясь впечатлениями об увиденном. Комфорт и удобство Путешествие пройдет на современных внедорожниках, обеспечивающих комфорт и безопасность в любых условиях. Все маршруты продуманы до мелочей, чтобы сделать вашу поездку максимально насыщенной и увлекательной. Что вас ждет:• Загадочный Поющий Бархан и его магия желаний;
- Исторические стелы Ошактас и легенды Чингисхана;
- Священная 700-летняя ива и родник Валиханова;
- Уникальные ландшафты гор Актау и Катутау;
- Пейзажи, достойные лучших фотографий. Присоединяйтесь к этому путешествию и прикоснитесь к удивительному миру Алтын-Эмеля, где природа и история сливаются воедино, создавая неповторимую атмосферу. Забронируйте тур прямо сейчас, чтобы стать частью этого увлекательного приключения! Важная информация: Есть вопросы по экскурсии?
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк Алтын Эмель
- Поющий Бархан
- Стеллы Ошактас
- Родник Валиханова
- Горы Актау
- Горы Катутау
- 700 летняя Ива
Что включено
- Трансфер от вашего отеля или аэропорта по всему маршруту
- Экологический сбор по всем паркам
- Водитель - гид проводник
- Работа координатора онлайн во время всего путешествия
Что не входит в цену
- Проживание от 10000 тенге за человека
- Питание от 2000 тенге за человека
Место начала и завершения?
Выезд с вашего отеля или аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Есть вопросы по экскурсии?
- Напишите мне личное сообщение на сайте или в WhatsApp - оперативно отвечу, помогу, подскажу, а также подберу индивидуальный тур для любой компании: от пары человек до большого коллектива
- Проживание и питание в гостевом доме общей стоимостью около 20 тысяч тенге с человека за два дня
- Мы также предоставим рекомендации по одежде и всему необходимому. Подберем программу, соответствующую вашему времени и предпочтениям
- Возьмите с собой воду
- Надевайте удобную одежду и обувь по погоде
- Обязательно возьмите с собой наличные деньги
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Михаил
1 дек 2024
Экскурсия в парк Алтын-Эмель впечатляет! Горы Актау и Катутау поражают своей уникальной красотой и масштабами, а Поющий бархан — настоящее чудо природы. Два дня идеально подходят, чтобы прочувствовать атмосферу этих мест, насладиться панорамами и узнать больше об их истории. Огромная благодарность организаторам за отлично продуманную программу и внимание к деталям — всё прошло на высшем уровне!
С
Сания
18 ноя 2024
Поездка оставила массу ярких впечатлений! Горы Актау и Катутау поражают необычностью, а Поющий бархан оказался не только зрелищным, но и удивительно "музыкальным", правда чтоб он запел нужно воспользоваться секретом, но гид нам его поведал. Всё было организовано чётко и комфортно, за что огромная благодарность команде, сделавшей эту экскурсию по-настоящему незабываемой! Успехов вам ребят!
В
Вероника
14 ноя 2024
Все было круто, даже придраться не к чему😂Спасибо организаторам за профессионализм и тёплый подход — каждый момент поездки был продуман до мелочей
Входит в следующие категории Алматы
