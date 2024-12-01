М Михаил Экскурсия в парк Алтын-Эмель впечатляет! Горы Актау и Катутау поражают своей уникальной красотой и масштабами, а Поющий бархан — настоящее чудо природы. Два дня идеально подходят, чтобы прочувствовать атмосферу этих мест, насладиться панорамами и узнать больше об их истории. Огромная благодарность организаторам за отлично продуманную программу и внимание к деталям — всё прошло на высшем уровне!

С Сания Поездка оставила массу ярких впечатлений! Горы Актау и Катутау поражают необычностью, а Поющий бархан оказался не только зрелищным, но и удивительно "музыкальным", правда чтоб он запел нужно воспользоваться секретом, но гид нам его поведал. Всё было организовано чётко и комфортно, за что огромная благодарность команде, сделавшей эту экскурсию по-настоящему незабываемой! Успехов вам ребят!