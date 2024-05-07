скидка
10%
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Из аэропорта в Алматы и обратно: трансфер с гидом
Индивидуальный трансфер из аэропорта Алматы с гидом: комфорт и увлекательные рассказы о городе
Начало: В аэропорту Алматы
Завтра в 00:00
13 ноя в 00:00
60005 400₽ за всё до 5 чел.
скидка
15%
12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Алматы - к озёрам Каинды, Кольсай и Чарынскому каньону
Впечатлиться невероятными пейзажами, способными посоперничать с панорамами Альп
Начало: У отеля или в аэропорте
13 ноя в 06:00
14 ноя в 06:00
3000025 500₽ за всё до 5 чел.
5 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Туры по Алматы и Алматинской области
Начало: Аэропорт ул. Майлина, 2
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
150 000₸ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей7 мая 2024Очень вежливый и аккуратный водитель. Качественно и профессионально выполняет свои обязанности. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Из аэропорта»
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