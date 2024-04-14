Экскурсии от вашего отеля в Алматы

Найдено 9 экскурсий в категории «От вашего отеля» в Алматы, цены от 15 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Алматы - к Поющему бархану (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Поющий бархан и секреты Алтын-Эмель: индивидуальное путешествие
Погрузитесь в мир необычайных пейзажей и загадочных звуков песка на экскурсии к Поющему бархану
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
3 июля в 07:00
48 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур «Плато Ассы и Тургеньское ущелье»
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Джип-тур по плато Ассы и Тургеньскому ущелью: приключение в Алматы
Проведите незабываемый день, исследуя великолепие плато Ассы и Тургеньского ущелья на внедорожнике с личным гидом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
3 июля в 09:30
30 000 за всё до 4 чел.
Из Алматы - на горный курорт Чимбулак
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
Из Алматы на Чимбулак: канатная дорога, Медео и чай по-казахски
Приглашаем на уникальное путешествие из Алматы на Чимбулак. Подышите свежим воздухом среди заснеженных гор и узнайте о казахских традициях
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
15 000 за всё до 4 чел.
Город кочевников и урочище Тамгалы-Тас (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Город кочевников и Тамгалы-Тас в Алматы: Путешествие в прошлое
Погрузитесь в мир древности и кино, посетив уникальные места Алматы: Город кочевников и урочище Тамгалы-Тас
Начало: От вашего отеля
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
32 000 за всё до 4 чел.
Чарынский каньон из Алматы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Чарынский каньон: путешествие по красным скалам из Алматы
Приглашаем вас на экскурсию в Чарынский каньон, где вас ждут захватывающие виды и увлекательные истории о его происхождении
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
24 000 за всё до 3 чел.
Древний город Жаркент в формате «всё включено»
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Путешествие в древний Жаркент: история, культура и природа
Погрузитесь в атмосферу древнего Жаркента, насладитесь уникальными пейзажами и встречей с верблюжатами
Начало: У вашего отеля или указанного адреса
Завтра в 07:00
3 июля в 07:00
42 000 за всё до 4 чел.
Однодневный тур по вершинам Алматы
Индивидуальная
10 часов
Однодневный тур по вершинам Алматы
Начало: Ваш отель, либо центр города (Акимат)
Расписание: По будням в 8:00
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
170 000 за всё до 4 чел.
Каньон - все включено
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия в Чарынский каньон - величие природы Средней Азии
Приглашаем на экскурсию в Чарынский каньон, где природа сохранила свои чудеса миллионы лет
Начало: Ваш отель, либо центр города (Акимат)
Расписание: По будням в 8:00
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
200 000 за всё до 4 чел.
Чарынский каньон и Бартогайское водохранилище. Индивидуальная группа
Индивидуальная
8 часов
Чарынский каньон и Бартогайское водохранилище. Индивидуальная группа
Начало: Ваш отель
3 июля в 09:00
5 июля в 09:00
от 100 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    14 апреля 2024
    Чарынский каньон из Алматы
    Я много путешествую, но эта поездка мне запомнится особо. Насколько ярко, информативно, а главное, душевно и тепло это было. Тур был
    читать дальше

    адаптирован по моей просьбе и мне посчастливилось еще увидеть и озеро Колсай. Организация тура замечательная: четкое распмсание, комфорт в автомобиле, перекусы, вкусный домашний(!) обед из блюд нац. кухни, учет индивидуальных интересов и физ. подготовки. Красивейшие и уникальные природные места, которые обязательно надо в своей жизни посетить, чтобы понять величие природы и характер людей которые научились в таких условиях счастливо жить. Спасибо гиду Елене за поучительные рассказы об истории и географии Казахстана. Спасибо водителю Береку, благодаря ему у меня останутся ошеломительные фотографии на память. Всем, кто интересуется природой и историей, я рекомендую этот тур.

    Я много путешествую, но эта поездка мне запомнится особо. Насколько ярко, информативно, а главное, душевно и тепло это былоЯ много путешествую, но эта поездка мне запомнится особо. Насколько ярко, информативно, а главное, душевно и тепло это былоЯ много путешествую, но эта поездка мне запомнится особо. Насколько ярко, информативно, а главное, душевно и тепло это былоЯ много путешествую, но эта поездка мне запомнится особо. Насколько ярко, информативно, а главное, душевно и тепло это былоЯ много путешествую, но эта поездка мне запомнится особо. Насколько ярко, информативно, а главное, душевно и тепло это было
  • О
    Ольга
    12 апреля 2024
    Из Алматы - на горный курорт Чимбулак
    Прекрасный, внимательный экскурсовод как интересный рассказчик и чуткий человек. С удовольствием провела день с Алисой.
  • И
    Илья
    13 января 2024
    Чарынский каньон из Алматы
    Отлично съездил. Очень красивое место, дорога из Алматы - хороший асфальт, ехали быстро. По дороге ребята рассказывали очень интересные истории
    читать дальше

    о Казахстане в т. ч. и неформальные))). Обратно заехали в местное кафе где кушают местные жители и дальнобои, где вкусно и недорого. В общем супер!!!

  • Т
    Татьяна
    23 ноября 2023
    Из Алматы - на горный курорт Чимбулак
    Мы были в Алматы впервые и с коротким визитом, но очень хотелось посмотреть не только сам город, но и красоту
    читать дальше

    гор. И нам это удалось)) Экскурсовод Алиса смогла за непродолжительную экскурсию влюбить нас в свой город. Ее интересный рассказ об истории, архитектуре города, ее любовь к его окрестностям передалась и нам! А горы - это просто прекрасно. Даже не хочется ничего добавлять…

    Мы были в Алматы впервые и с коротким визитом, но очень хотелось посмотреть не только сам город, но и красоту гор. И нам это удалось))Мы были в Алматы впервые и с коротким визитом, но очень хотелось посмотреть не только сам город, но и красоту гор. И нам это удалось))Мы были в Алматы впервые и с коротким визитом, но очень хотелось посмотреть не только сам город, но и красоту гор. И нам это удалось))
  • Е
    Елена
    15 ноября 2023
    Чарынский каньон из Алматы
    Спасибо огромное за экскурсию!!! Организация на высшем уровне!!! Комфортный транспорт, невероятно интересная и позновательная экскурсия. С фантастическими видами Чарынского каньона!!! Мы в восторге. Обязательно обратимся ещё раз за расширением кругозора пр
  • А
    Анастасия
    5 октября 2023
    Из Алматы - на горный курорт Чимбулак
    Самое красивое в Алматы - горы. Вид с открытой канатки - сумасшедший! Алиса заботливо поделилась своей толстовкой, чтобы я не замёрзла. Интересно и легко слушать про горы и местную культуру, спасибо. Будем в Алматы попробуем еще экскурсии.
    Самое красивое в Алматы - горы. Вид с открытой канатки - сумасшедший! Алиса заботливо поделилась своейСамое красивое в Алматы - горы. Вид с открытой канатки - сумасшедший! Алиса заботливо поделилась своейСамое красивое в Алматы - горы. Вид с открытой канатки - сумасшедший! Алиса заботливо поделилась своей
  • А
    Александра
    3 октября 2023
    Джип-тур «Плато Ассы и Тургеньское ущелье»
    Спасибо за такую прекрасную и душевную поездку, все очень понравилось, невероятно красивая природа, с погодой очень повезло было солнечно и тепло. Остались только положительные эмоции!
  • В
    Владимир
    23 августа 2023
    Древний город Жаркент в формате «всё включено»
    Отлично провёл день! Поездка оставила много положительных эмоций. Отдельное спасибо
  • М
    Михаил
    18 августа 2023
    Из Алматы - к Поющему бархану (всё включено)
    Необычная поездка в национальный парк, организация - супер, рекомендую к изучению
  • Л
    Людмила
    23 мая 2023
    Джип-тур «Плато Ассы и Тургеньское ущелье»
    Экскурсия с Асхатом - это лучшее, что случилось со мной за две недели моего пребывания в Казахстане! Я очень благодарна
    читать дальше

    Асхату за дружелюбие и заботу, за отлично продуманный маршрут и очень красивые виды, которые я увидела, за отличную организацию и содержательные разговоры. 10 баллов из 10! Обязательно вернусь еще:)

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Алматы
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Из Алматы - к Поющему бархану (всё включено)
  2. Джип-тур «Плато Ассы и Тургеньское ущелье»
  3. Из Алматы - на горный курорт Чимбулак
  4. Город кочевников и урочище Тамгалы-Тас (всё включено)
  5. Чарынский каньон из Алматы
Какие места ещё посмотреть в Алматы
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Чарынский каньон
  2. Самое главное
  3. Большое Алматинское озеро
  4. Форелевое хозяйство
Сколько стоит экскурсия по Алматы в июле 2024
Сейчас в Алматы в категории "От вашего отеля" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 15 000 до 200 000. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите самую интересную из 9 экскурсий в Алматы на 2024 год по теме «От вашего отеля», 35 ⭐ отзывов, цены от 15000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам