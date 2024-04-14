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адаптирован по моей просьбе и мне посчастливилось еще увидеть и озеро Колсай. Организация тура замечательная: четкое распмсание, комфорт в автомобиле, перекусы, вкусный домашний(!) обед из блюд нац. кухни, учет индивидуальных интересов и физ. подготовки. Красивейшие и уникальные природные места, которые обязательно надо в своей жизни посетить, чтобы понять величие природы и характер людей которые научились в таких условиях счастливо жить. Спасибо гиду Елене за поучительные рассказы об истории и географии Казахстана. Спасибо водителю Береку, благодаря ему у меня останутся ошеломительные фотографии на память. Всем, кто интересуется природой и историей, я рекомендую этот тур.