1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Поющий бархан и секреты Алтын-Эмель: индивидуальное путешествие
Погрузитесь в мир необычайных пейзажей и загадочных звуков песка на экскурсии к Поющему бархану
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
3 июля в 07:00
48 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур по плато Ассы и Тургеньскому ущелью: приключение в Алматы
Проведите незабываемый день, исследуя великолепие плато Ассы и Тургеньского ущелья на внедорожнике с личным гидом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
3 июля в 09:30
30 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Из Алматы на Чимбулак: канатная дорога, Медео и чай по-казахски
Приглашаем на уникальное путешествие из Алматы на Чимбулак. Подышите свежим воздухом среди заснеженных гор и узнайте о казахских традициях
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Город кочевников и Тамгалы-Тас в Алматы: Путешествие в прошлое
Погрузитесь в мир древности и кино, посетив уникальные места Алматы: Город кочевников и урочище Тамгалы-Тас
Начало: От вашего отеля
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
32 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Чарынский каньон: путешествие по красным скалам из Алматы
Приглашаем вас на экскурсию в Чарынский каньон, где вас ждут захватывающие виды и увлекательные истории о его происхождении
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
24 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в древний Жаркент: история, культура и природа
Погрузитесь в атмосферу древнего Жаркента, насладитесь уникальными пейзажами и встречей с верблюжатами
Начало: У вашего отеля или указанного адреса
Завтра в 07:00
3 июля в 07:00
42 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Однодневный тур по вершинам Алматы
Начало: Ваш отель, либо центр города (Акимат)
Расписание: По будням в 8:00
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
170 000₸ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия в Чарынский каньон - величие природы Средней Азии
Приглашаем на экскурсию в Чарынский каньон, где природа сохранила свои чудеса миллионы лет
Начало: Ваш отель, либо центр города (Акимат)
Расписание: По будням в 8:00
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
200 000₸ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Чарынский каньон и Бартогайское водохранилище. Индивидуальная группа
Начало: Ваш отель
3 июля в 09:00
5 июля в 09:00
от 100 000₸ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария14 апреля 2024Я много путешествую, но эта поездка мне запомнится особо. Насколько ярко, информативно, а главное, душевно и тепло это было. Тур был
- ООльга12 апреля 2024Прекрасный, внимательный экскурсовод как интересный рассказчик и чуткий человек. С удовольствием провела день с Алисой.
- ИИлья13 января 2024Отлично съездил. Очень красивое место, дорога из Алматы - хороший асфальт, ехали быстро. По дороге ребята рассказывали очень интересные истории
- ТТатьяна23 ноября 2023Мы были в Алматы впервые и с коротким визитом, но очень хотелось посмотреть не только сам город, но и красоту
- ЕЕлена15 ноября 2023Спасибо огромное за экскурсию!!! Организация на высшем уровне!!! Комфортный транспорт, невероятно интересная и позновательная экскурсия. С фантастическими видами Чарынского каньона!!! Мы в восторге. Обязательно обратимся ещё раз за расширением кругозора пр
- ААнастасия5 октября 2023Самое красивое в Алматы - горы. Вид с открытой канатки - сумасшедший! Алиса заботливо поделилась своей толстовкой, чтобы я не замёрзла. Интересно и легко слушать про горы и местную культуру, спасибо. Будем в Алматы попробуем еще экскурсии.
- ААлександра3 октября 2023Спасибо за такую прекрасную и душевную поездку, все очень понравилось, невероятно красивая природа, с погодой очень повезло было солнечно и тепло. Остались только положительные эмоции!
- ВВладимир23 августа 2023Отлично провёл день! Поездка оставила много положительных эмоций. Отдельное спасибо
- ММихаил18 августа 2023Необычная поездка в национальный парк, организация - супер, рекомендую к изучению
- ЛЛюдмила23 мая 2023Экскурсия с Асхатом - это лучшее, что случилось со мной за две недели моего пребывания в Казахстане! Я очень благодарна
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «От вашего отеля»
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