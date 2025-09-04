Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Пеший маршрут протяжённостью 15 км для активных путешественников.



За 3 часа подъёма и 2 часа спуска вы насладитесь захватывающими видами с двух смотровых площадок, покатаетесь на качелях с видом на озеро и устроите пикник на свежем воздухе. Великолепная природа, горный воздух и бирюзовая гладь озера ждут вас! 5 1 отзыв

Еркин Ваш гид в Алматы Написать вопрос Трансфер для группы Оценка и отзывы 1 отзыв Язык проведения 🇷🇺 русский

трансфер тропе, ведущей к одной из самых завораживающих природных жемчужин Алматы — Большому Алматинскому озеру. Этот маршрут рассчитан на опытных походников, готовых пройти 7 километров в горных условиях и подняться на высоту 2511 метров. Вас ждут захватывающие виды с двух смотровых площадок: главной и панорамной точки с качелей в казахском национальном стиле Алтыбакан. После осмотра мы спустимся по живописной Лунной поляне. Вас окружат могучие хребты Заилийского Алатау, кристально чистый воздух и горная тишина. Это будет день, полный движения, открытий и перезагрузки вдали от городской суеты. Включено: трансфер от вашего отеля, сопровождение гида, уютная остановка для пикника. С собой: паспорт (зона приграничная), удобная обувь с трекинговой подошвой, вода, лёгкий перекус. Важно: продолжительность маршрута и программа зависят от погодных условий. Дайте ногам почувствовать тропу, а сердцу — свободу! Важная информация: Рекомендуется удобная треккинговая обувь. Обязательно иметь при себе паспорт (пограничная зона). Возьмите с собой воду и лёгкий перекус. Трансфер из отеля до начала маршрута и обратно включён.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Большое Алматинское Озеро

Или-Алатауский Национальный Парк Что включено Гид

Трансфер

Эко сбор

Треккинговые палки

Дождевики

Видео с дрона Что не входит в цену Обед

Где начинаем и завершаем? Начало: Трансфер от отеля в черте города Завершение: Трансфер до отеля в черте города Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.

Обязательно иметь при себе паспорт (пограничная зона)

Возьмите с собой воду и лёгкий перекус

Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.