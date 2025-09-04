Пеший маршрут протяжённостью 15 км для активных путешественников.
За 3 часа подъёма и 2 часа спуска вы насладитесь захватывающими видами с двух смотровых площадок, покатаетесь на качелях с видом на озеро и устроите пикник на свежем воздухе. Великолепная природа, горный воздух и бирюзовая гладь озера ждут вас!
Описание трансфертропе, ведущей к одной из самых завораживающих природных жемчужин Алматы — Большому Алматинскому озеру. Этот маршрут рассчитан на опытных походников, готовых пройти 7 километров в горных условиях и подняться на высоту 2511 метров. Вас ждут захватывающие виды с двух смотровых площадок: главной и панорамной точки с качелей в казахском национальном стиле Алтыбакан. После осмотра мы спустимся по живописной Лунной поляне. Вас окружат могучие хребты Заилийского Алатау, кристально чистый воздух и горная тишина. Это будет день, полный движения, открытий и перезагрузки вдали от городской суеты. Включено: трансфер от вашего отеля, сопровождение гида, уютная остановка для пикника. С собой: паспорт (зона приграничная), удобная обувь с трекинговой подошвой, вода, лёгкий перекус. Важно: продолжительность маршрута и программа зависят от погодных условий. Дайте ногам почувствовать тропу, а сердцу — свободу! Важная информация: Рекомендуется удобная треккинговая обувь. Обязательно иметь при себе паспорт (пограничная зона). Возьмите с собой воду и лёгкий перекус. Трансфер из отеля до начала маршрута и обратно включён.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Большое Алматинское Озеро
- Или-Алатауский Национальный Парк
Что включено
- Гид
- Трансфер
- Эко сбор
- Треккинговые палки
- Дождевики
- Видео с дрона
Что не входит в цену
- Обед
- Вода
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от отеля в черте города
Завершение: Трансфер до отеля в черте города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- Рекомендуется удобная треккинговая обувь
- Обязательно иметь при себе паспорт (пограничная зона)
- Возьмите с собой воду и лёгкий перекус
- Трансфер из отеля до начала маршрута и обратно включён
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Руслан
4 сен 2025
Все отлично, забрали из отеля и также привезли обратно. По пути рассказали информацию всю что как и почему. Отличный гид, отличная погода и прекрасное озеро с видом на горы, что
