читать дальше

пейзажей еще не встречал! Считаю надо каждому их увидеть! Кольсай похоже на альпийское озеро. Бывал в Швейцарии несколько лет назад и как будто окунулся в ту природу. Ну а Чарын отдельная история. Эти масштабные глыбы разных форм восхищают. Очень много фото, все даже еще разобрать не успел. Приходилось довольно активно передвигаться от места к месту, но как иначе, если хочешь увидеть все, а дней мало. По организации - выше всяких похвал! Спасибо Антону, все рассказал до поездки, Кристина помогала и дала ценные советы по посещению интересных мест в Алматы. Оказалось, что у Антона еще много интересных туров есть в арсенале, порекомендовал друзьям из Москвы. Да и сам, надеюсь, что весной приеду еще раз!