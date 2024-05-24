За один день вы сможете исследовать все жемчужины Алматинской области: красивое озеро Каинды, альпийское озеро Кольсай, таинственный Черный каньон и, конечно, знаменитый Чарынский каньон — место, которое привлекает множество туристов. Вас ждут уникальные места для фотографий и видеозаписей, а также незабываемые впечатления.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00
Что вас ожидает:
- Озеро Каинды
- Озеро Кольсай
- Черный каньон
- Чарынский каньон
Описание экскурсии
По Алматинской областиВы увидите все сокровища Алматинской области за один день — живописное озеро Каинды, озеро Кольсай в альпийском стиле, загадочный Черный каньон и, конечно, Чарынский каньон — место притяжения всех туристов. Вы полюбуетесь уникальными местами, сделаете оригинальные фото и видео и наполнитесь новыми впечатлениями. Что вас ждет:• Прогулка по Чарынскому каньону: спуск в Долину Замков и прогулка к реке Чарын, время для фотографий.
- Посещение Чёрного каньона.
- Обед в уютном кафе или гостевом доме.
- Подъезд к озеру Каинды и короткий трекинг до него пешком, на УАЗике или верхом на лошади, время для фотосъёмки и прогулок.
- Прибытие на озеро Кольсай, отдых и дополнительное время для фотографий и прогулок. Важная информация:• Возьмите с собой воду, обед (есть возможность посетить кафе).
- Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
- Обязательно возьмите с собой наличные деньги — в стоимость не включены входные билеты (экосборы): 3000 тенге на 1 человека (на все локации).
Каждый день в 6.00 утра старт
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Каинды
- Озеро Кольсай
- Черный каньон
- Чарынский каньон
Что включено
- Услуги гида или гида/водителя
- Трансфер на протяжении всего пути
- Групповая аптечка
- Водители-профессионалы
Что не входит в цену
- Входные билеты (экосборы): 3000 тенге на 1 человека (на все локации). Принимаются только наличные
- Питание (вы можете взять перекус/обед с собой или заедем в кафе).
Место начала и завершения?
Алматы, ул. Демьяна Бедного, д. 3
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 6.00 утра старт
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Прошу обязательно связаться со мной после бронирования:
- +77005670887 WhatsApp
- @a69353 Telegram
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
W
Witalij
24 мая 2024
Маршрут 👌
Организация 👌
Экскурсия 👍
У нас мало времени, советую такую же на 2 дня 👌👍
Организация 👌
Экскурсия 👍
У нас мало времени, советую такую же на 2 дня 👌👍
Б
Булат
20 мая 2024
А
Анна
10 мая 2024
Потрясающая поездка и не менее потрясающая организация! Гид Байсал - просто умничка! Заботливые и предупредительные ребята - организаторы, все очень четко: информация, контроль, внимание к участникам. 4 локации за 1 день - сложнова-то, но было очень интересно, весело и насыщенно. Команда свое дело знает! Обязательно поеду еще раз! Рекомендую, если ехать таким туром, то только с этими ребятами:)
И
Иван
30 апр 2024
Б
Баженова
22 апр 2024
Поездка очень понравилась. Посетили все самые знаковые природные места окрестностей города Алматы. Гид очень классный, интересно рассказывал и отвечал на все интересующие группу вопросы. Однозначно рекомендую!
Е
Елена
24 мар 15
Спасибо за прекрасное путешествие, грамотную организацию! Особенно понравился каньон, озера лучше смотреть летом)
М
Мария
24 мар 14
Большое спасибо за организацию такой поездки, лично я получила массу положительных эмоций, красивейшие виды, вкусный обед и дискотека в машине😄 Спасибо водителю за профессиональную езду в комфортном удобном внедорожнике и классные фоточки, Антону за наше дистанционное сопровождение! А также всем спасибо, за очень душевную, веселую атмосферу! Все было супер, даже не знаю к чему придраться.
В
Виктория
23 дек 13
Очень понравилась эта экскурсия. Водитель интересно рассказывал про Казахстан, места вокруг. Машина была комфортная, а вел он ее аккуратно, что думаю важно в таких дальних маршрутах. Двигались четко по расписанию
К
Ксения
24 мар 10
Насыщенная экскурсия по самым красивым местам рядом с Алматы) Комфортный минивен, отличная организация, помогли со всеми вопросами, очень понравилось!
С
Сергей
24 мар 10
Биржан отличный водитель! Приятный собеседник, водит аккуратно. Все показал нам и рассказал. Довел до речки, помог сделать фото. Понравилась как все организовано - понятно и просто в одном чате для
И
Ирина
24 мар 8
Было круто 🔥 спасибо ребята за отлично проведенный день. Отдельная благодарность водителю Биржану, видно что водитель с большим опытом. Люблю путешествовать, но немного побаиваюсь дорог. Респект ему 💪 Коммуникация, сервис все на высшем уровне. Машина теплая, удобная. Плейлист супер)) обед вкусный 😋 Чарын поразил. Приеду ещё летом на плато Ассы. Успехов вам.
А
Александра
24 мар 7
Этот тур на Чарынский каньон и озера Каинды Кольсай просто поразил меня своим уровнем внимания к деталям и заботой о каждом госте. Гид Ореке оказался не только искусным проводником, но
Ф
Федор
24 мар 7
Благодарен всей команде! Антон -профи своего дела. Ответил на все мои немного назойливые вопросы, успокоил и оперативно записал в группу. Кристина вела общение до поездки и по время нее. Полезные
А
Анастасия
24 янв 7
Экскурсия супер, очень красивые места. По дороге между локациями просто любовалась степями и горами, влюбилась в природу Казахстана. Удобно, что группа небольшая, не нужно долго всех ждать. Водитель Ореке вежливый и приятный человек. Еще раз спасибо. Очень советую организаторов.
Ю
Юрий
23 дек 6
Это была классная поездка! За один день проехали все самое основное. Очень красивые места! Мне оба озера понравились - каждое красиво посвоему. До Каинды ехали на лошадях, новый опыт. Таких
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