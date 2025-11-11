Насладитесь живописной природой Алматы всего за один день! Вас ждет прогулка в Парке Первого Президента, отдых в ущелье Алма-Арасан с горячими источниками, поход по эко-тропе Аюсай с водопадом и захватывающее соколиное шоу.
Описание экскурсии
Утро начнется с неспешной прогулки по Парку Первого Президента с панорамными видами на заснеженные вершины. Затем вы отправитесь в уютное ущелье Алма-Арасан, где можно не только прогуляться вдоль реки, но и окунуться в природные горячие источники. Далее — настоящая перезагрузка на эко-тропе Аюсай с водопадом, деревянными мостиками и горным воздухом. Завершением станет завораживающее шоу хищных птиц — беркутов, соколов и филинов, где древняя традиция соколиной охоты оживает у вас на глазах. Это больше, чем просто тур — это прикосновение к живой природе и культуре Казахстана. О пунктах по маршруту:
- Парк Первого Президента Один из самых красивых парков Алматы с ухоженными аллеями, фонтанами и великолепным видом на Заилийский Алатау — идеальное место для утренней прогулки и фотографий.
- Ущелье Алмарасан Горное ущелье с чистым воздухом, бурной рекой и возможностью отдохнуть у горячих источников. Здесь можно пройтись по живописной тропе, окунуться в горную реку или расслабиться в теплых бочках.
- Аюсай, визит-центр и эко-тропа Маршрут, созданный для знакомства с природой Тянь-Шаня. Вы увидите водопад, прогуляетесь по деревянным мостикам и тропам, насладитесь свежестью горного леса.
Соколиное шоу Захватывающее выступление с участием хищных птиц — беркутов, соколов, филинов. Вас познакомят с древней казахской традицией охоты с птицами, а также дадут возможность сфотографироваться с ними. Важная информация:.
- Протяженность пеших участков до 1,5 км, рекомендуется удобная обувь;
- Купание: по желанию — можно взять купальник, шлепки и полотенце (горячие источники);
- Что взять с собой: вода, головной убор, солнцезащитный крем, наличные деньги;
- Для кого подходит: для всех возрастов, в том числе для семей с детьми.
Ежедневно, начало в 9:00-10:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк Первого Президента
- Вид на Заилийский Алатау
- Ущелье Алма-Арасан
- Аюсай, визит-центр и эко-тропа
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Экосбор в нац. парке.
Что не входит в цену
- Входной билет на соколиное шоу - 4400₸/ взрослый, 2200₸/ детский
- Обед и напитки/пикник.
Место начала и завершения?
Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, начало в 9:00-10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Протяженность пеших участков до 1,5 км, рекомендуется удобная обувь
- Купание: по желанию - можно взять купальник, шлепки и полотенце (горячие источники)
- Что взять с собой: вода, головной убор, солнцезащитный крем, наличные деньги
- Для кого подходит: для всех возрастов, в том числе для семей с детьми
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
