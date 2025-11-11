Утро начнется с неспешной прогулки по Парку Первого Президента с панорамными видами на заснеженные вершины. Затем вы отправитесь в уютное ущелье Алма-Арасан, где можно не только прогуляться вдоль реки, но и окунуться в природные горячие источники. Далее — настоящая перезагрузка на эко-тропе Аюсай с водопадом, деревянными мостиками и горным воздухом. Завершением станет завораживающее шоу хищных птиц — беркутов, соколов и филинов, где древняя традиция соколиной охоты оживает у вас на глазах. Это больше, чем просто тур — это прикосновение к живой природе и культуре Казахстана. О пунктах по маршруту:

Парк Первого Президента Один из самых красивых парков Алматы с ухоженными аллеями, фонтанами и великолепным видом на Заилийский Алатау — идеальное место для утренней прогулки и фотографий.

Ущелье Алмарасан Горное ущелье с чистым воздухом, бурной рекой и возможностью отдохнуть у горячих источников. Здесь можно пройтись по живописной тропе, окунуться в горную реку или расслабиться в теплых бочках.

Аюсай, визит-центр и эко-тропа Маршрут, созданный для знакомства с природой Тянь-Шаня. Вы увидите водопад, прогуляетесь по деревянным мостикам и тропам, насладитесь свежестью горного леса.

Соколиное шоу Захватывающее выступление с участием хищных птиц — беркутов, соколов, филинов. Вас познакомят с древней казахской традицией охоты с птицами, а также дадут возможность сфотографироваться с ними. Важная информация:.

