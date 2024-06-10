Приглашаем вас на комфортную поездку из Алматы к водопаду Аюсай и горячим источникам Алмарасан.
Вас ждет прогулка по красивому лесу к водопаду Аюсай и купание в родоновом источнике, возможность сделать красивые фото и видео.
Вас ждет прогулка по красивому лесу к водопаду Аюсай и купание в родоновом источнике, возможность сделать красивые фото и видео.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Что вас ожидает:
- Водопад Аюсай
- Ущелье Проходное
- Горячие источники Алмарасан
Описание экскурсии
В самое сердце природы
Вас ждет интересное путешествие на комфортном транспорте, где каждый момент будет наполнен новыми открытиями и удивительными впечатлениями. В процессе нашего путешествия мы полюбуемся красивым лесом, пройдемся по живописным тропам и дойдем до великолепного водопада Аюсай. Свежий воздух и потрясающие виды окружающей природы вам обеспечены. После прогулки мы сделаем остановку в уютном кафе, где вы сможете попить ароматный кофе и отдохнуть перед новыми приключениями. Затем наш маршрут продолжится к ущелью «Проходное», где мы совершим захватывающий поход к горячим источникам Алмарасан. Вы сможете окунуться в родоновый источник и ощутить восстановительные свойства этих удивительных вод. А по пути вы сможете сделать уникальные фото и видео, чтобы сохранить в памяти эти волшебные моменты навсегда. Важная информация:• Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
Не включены в стоимость входные билеты (экосборы): 800 тенге на 1 человека (на все локации). Принимаются только наличные.
Каждый день в 8.00 утра старт
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водопад Аюсай
- Ущелье Проходное
- Горячие источники Алмарасан
Что включено
- Услуги гида или гида/водителя
- Трансфер на протяжении всего пути
- Групповая аптечка
- Водители-профессионалы
Что не входит в цену
- Входные билеты (экосборы): 800 тенге на 1 человека (на все локации)
- Питание (вы можете взять перекус/обед с собой или заедем в кафе)
Место начала и завершения?
Ул. Владимира Радостовца, 292
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 8.00 утра старт
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Прошу обязательно связаться со мной после бронирования:
- +77005670887 WhatsApp
- @a69353 Telegram
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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