В самое сердце природы

Вас ждет интересное путешествие на комфортном транспорте, где каждый момент будет наполнен новыми открытиями и удивительными впечатлениями. В процессе нашего путешествия мы полюбуемся красивым лесом, пройдемся по живописным тропам и дойдем до великолепного водопада Аюсай. Свежий воздух и потрясающие виды окружающей природы вам обеспечены. После прогулки мы сделаем остановку в уютном кафе, где вы сможете попить ароматный кофе и отдохнуть перед новыми приключениями. Затем наш маршрут продолжится к ущелью «Проходное», где мы совершим захватывающий поход к горячим источникам Алмарасан. Вы сможете окунуться в родоновый источник и ощутить восстановительные свойства этих удивительных вод. А по пути вы сможете сделать уникальные фото и видео, чтобы сохранить в памяти эти волшебные моменты навсегда. Важная информация:• Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.

Не включены в стоимость входные билеты (экосборы): 800 тенге на 1 человека (на все локации). Принимаются только наличные.