Ущелья

Найдено 9 экскурсий в категории «Ущелья» в Алматы, цены от 6200 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Конная прогулка в Тянь-Шаньских горах
На машине
Конные прогулки
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Прочувствуйте дух Казахстана на конной прогулке по Тянь-Шаньским горам. Вас ждут завораживающие виды, интересные рассказы и традиционные угощения
«Вы отправитесь на прогулку верхом по красивейшему ущелью, будете слушать сказания тюркских народов, а после — пить горячий чай вприкуску с казахскими сладостями»
Завтра в 10:00
3 мая в 10:00
24 000 ₽ за всё до 6 чел.
Аксайское ущелье: Каменный замок и Аксайский скит
На машине
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Начало: Трансфер от отеля в черте города
«Сказочную крепость на берегу бурной горной речки в Аксайском ущелье более 30 лет в одиночку строил архитектор-любитель Иван Плотников»
Завтра в 08:00
3 мая в 08:00
100 000 ₸ за всё до 6 чел.
Всё включено: Медео и «Чимбулак» за 1 день
На машине
8 часов
-
10%
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Уехать в горы, чтобы отдохнуть от суеты, прогуляться в ущелье Медео и пообедать среди снежных вершин
«Must see для каждого путешественника, приезжающего в Алматы, — это горное ущелье Медео и горнолыжный курорт «Чимбулак»»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
37 710 ₽41 900 ₽ за всё до 3 чел.
Плато Ассы и Тургеньский водопад - в мини-группе
На машине
11 часов
-
10%
4 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
Путешествие на плато Ассы и Тургеньский водопад подарит вам уникальные впечатления. Насладитесь красотой природы, поднимитесь на высоту 2700 метров
Начало: На ул. Демьяна Бедного
«Едем на плато Ассы и в ущелье Тургень — туда, куда можно добраться лишь на внедорожниках, куда не проедут туристические автобусы»
Расписание: ежедневно в 08:00
8 мая в 08:00
11 мая в 08:00
6200 ₽6888 ₽ за человека
Красивейшее горное ущелья Заилийского Алатау. Поездка в ущелье Алмарасан
На автобусе
3 часа
57 отзывов
Индивидуальная
Начало: По согласованию с гидом. С отелей не забираем!!
«Мы с вами отправимся по живописным горным ущельям, находящиеся на юго-западе Алма-Аты»
Расписание: Ежедневно в 10:00, по согласованию с гидом.
Завтра в 09:00
3 мая в 09:00
20 000 ₸ за человека
Гора Слониха в Медеуском ущелье
На автобусе
4 часа
20 отзывов
Мини-группа
до 3 чел.
Начало: Гид сам назначает место встречи. С отелей не забир...
«Гора Слониха находится в Медеуском ущелье»
Расписание: По субботам в 6:00, по согласованию с гидом
Завтра в 10:00
3 мая в 10:00
20 000 ₸ за человека
Прекрасное горное ущелье Заилийского Алатау
На автобусе
3 часа
21 отзыв
Мини-группа
до 3 чел.
Начало: Гид сам определяет место встречи. Дополнительно вы...
«У нас вы можете приобрести сувенирную продукцию: магниты, футболки, кружки, фартуки с изображением Бутаковского ущелья»
Расписание: Каждые суботты и воскресенья с 10.00
20 000 ₸ за человека
Обсерватория на плато Ассы и озеро Иссык - джип-путешествие из Алматы
На машине
Джиппинг
10 часов
-
20%
Индивидуальная
до 5 чел.
Отправиться за фантастическими видами через Тургеньское ущелье к плато и бирюзовому озеру
Начало: Забираем с места проживания
«Дорога к обсерватории пролегает по Тургеньскому ущелью, вдоль плодовых садов и вековых хвойных деревьев»
Завтра в 09:00
3 мая в 09:00
35 200 ₽44 000 ₽ за всё до 5 чел.
Ущелья Аюсай и Алма-Арасан, Парк Президента и шоу соколов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Начало: Отель, в котором вы остановились
«Затем вы отправитесь в уютное ущелье Алма-Арасан, где можно не только прогуляться вдоль реки, но и окунуться в природные горячие источники»
Расписание: Ежедневно, начало в 9:00-10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
100 000 ₸ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ю
Гора Слониха в Медеуском ущелье
Очень понравилась экскурсия. Люблю такие походики. Мы не стали брать с собой ничего. Только вода была с собой. А зачем? Идёшь и легче двигаешься.
В
Гора Слониха в Медеуском ущелье
Хорошая экскурсия. Как раз для меня.
Поднимались с гидом по тропе. Небольшие подъёмы сквозь заросли. И наконец ура гора.
Ю
Гора Слониха в Медеуском ущелье
Для нас молодых экскурсия. Поднимались не спеша. Понравилось, что нас не торопили. Отдышались и дальше в добрый путь
М
Гора Слониха в Медеуском ущелье
Советую если любите ходить и лазить по горным тропкам. Но нужна удобная трекинговая обувь. Мы в ней были. Слава Богу. Зато не подскользнулись.
А
Гора Слониха в Медеуском ущелье
Хорошая такая бодрая экскурсия. Небольшой поход и я уже у горы. Подъёмы не крутые, а постепенные.
Вот что я хотел. Мне понравилось.
В
Гора Слониха в Медеуском ущелье
Замечательная экскурсия для тех кто любит ходить. Все зелено и различные цветочки попадаются на пути. Немного горного леса с запахом елей вдохновили нас. Подышали горным целебным воздухом.
Яковенко
Плато Ассы и Тургеньский водопад - в мини-группе
Недавно мы вернулись из поездки. Впечатления огромные. Однако сразу хочу от всех нас поблагодарить гида и шофера Нурлана. Нурлан не только великолепный и уверенный водитель, но также очень внимательный и
доброжелательный человек. Я особенно благодарю его за постоянную помощь в трудных для меня ситуациях.
Сама экскурсия: потрясающие горные виды, куча адреналина, появляющаяся от опасной дороги, но подвластной опытному водителю. Машина поднимается к Обсерватории Ассы-Тургень им. академика Т. Б. Омарова. Оттуда открывается необъятный горный простор.
Тургегские водопады. К ним ведет тропа вверх.
Дивная форель на обед и синющее восстновившееся озеро Иссык.

М
Гора Слониха в Медеуском ущелье
Все супер. Хорошо прошлись по тропкам. Увидели красивые виды.
Х
Гора Слониха в Медеуском ущелье
Мы у Миры взяли несколько экскурсий. Все экскурсии горные. Все преодолели.
Эта экскурсия понравилась. Сделали много фотографий. Все так живописьненко.
Т
Гора Слониха в Медеуском ущелье
Приехали в Алматы. Решили сразу рвануть в горы. Выбрали эту экскурсию. Понравились тропки. Мы любим ходить. Вокруг столько красоты.
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Ущелья»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Алматы
В мае 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9:
  1. Конная прогулка в Тянь-Шаньских горах;
  2. Аксайское ущелье: Каменный замок и Аксайский скит;
  3. Всё включено: Медео и «Чимбулак» за 1 день;
  4. Плато Ассы и Тургеньский водопад - в мини-группе;
  5. Красивейшее горное ущелья Заилийского Алатау. Поездка в ущелье Алмарасан.
Какие места ещё посмотреть в Алматы
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Долина Замков;
  2. Чарынский каньон;
  3. Самое главное;
  4. Зеленый базар;
  5. театр оперы и балета им. Абая;
  6. Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев;
  7. Озеро Кольсай;
  8. Кок-Тобе;
  9. Монумент независимости;
  10. Большое Алматинское озеро.
Сколько стоит экскурсия по Алматы в мае 2026
Сейчас в Алматы в категории "Ущелья" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 6200 до 100 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 108 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
