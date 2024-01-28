Водопад Аюсай и горячие источники - из Алматы в мини-группе
Групповая экскурсия в Алматы

Исследуйте красоты Казахстана: свежий воздух, живописные пейзажи и релаксация в горячих источниках

5
1 отзыв
Вас ждет незабываемое путешествие к одним из самых живописных мест Алматы.

Наша экскурсия в мини-группе позволит вам насладиться красотой водопада Аюсай и теплом горячих источников Алма-Арасан.

Вы сможете насладиться свежим воздухом, прогуляться по волшебному лесу и ущелью, а также получить заряд бодрости и энергии от купания в источниках.

Все организационные моменты уже продуманы: комфортный трансфер, профессиональный водитель и все необходимое для безопасности. Вам остается только выбрать удобную дату и забронировать эту уникальную экскурсию. Подарите себе полдня наслаждения и отдыха в окружении невероятной природы Казахстана
Водопад Аюсай и горячие источники - из Алматы в мини-группе
Водопад Аюсай и горячие источники - из Алматы в мини-группе
Водопад Аюсай и горячие источники - из Алматы в мини-группе
Ближайшие даты:
31
янв
1
фев
2
фев
3
фев
4
фев
5
фев
6
фев
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4 970 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

08:00 — отправление из Алматы от места встречи
09:00 — прогулка по лесу к водопаду Аюсай
11:00 — прогулка по ущелью к горячим источникам Алма-Арасан, купание по желанию
13:00 — выезд в обратном направлении
14:00 — возвращение в Алматы

Организационные детали

  • После внесения предоплаты на сайте нужно не менее чем за 48 часов до начала поездки оплатить остаток стоимости экскурсии переводом на российскую карту (реквизиты вы получите после бронирования)
  • В стоимость входит: трансфер на комфортабельном минивэне с профессиональным водителем, аптечка
  • Отдельно оплачиваются входные билеты (экосборы) — 600 тенге с человека (принимаются только наличные), питание (перекус можно взять с собой)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Особенности формата

  • Поездка не предполагает насыщенных рассказов от водителя-гида. Он покажет максимум, но главная цель — получение удовольствия от природных локаций.
  • Программа не требует физической подготовки и подойдёт путешественникам всех возрастов

ежедневно в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Демьяна Бедного
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
М
28 янв 2024
Очень красивые места и я доволен поездкой. Сначала поехали смотреть водопад. Там надо пройти пешком от парковки, вполне легкий маршрут и по силам всем. Дорога до водопада Аюсай снежная и сказочная. Гид хороший. По пути рассказывал и показывал, делал отличные фото по моей просьбе. Все очень вежливо. После этого поехали дальше до горячих источников и я их оценил, учитывая, что после операции на реабилитации и для моей больной спины этот релакс было самое то!
Огромное спасибо Кристине за организацию моей поездки! Все было безупречно от и до. Даже потом в аэропорт завезли по моей просьбе.
Если хотите узнать Казахстан по-настоящему, увидеть все самые красивые места, то рекомендую Кристину. Очень светлый приятный человек. Все делает четко, быстро, правильно и со всей душой!

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