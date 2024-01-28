Очень красивые места и я доволен поездкой. Сначала поехали смотреть водопад. Там надо пройти пешком от парковки, вполне легкий маршрут и по силам всем. Дорога до водопада Аюсай снежная и сказочная. Гид хороший. По пути рассказывал и показывал, делал отличные фото по моей просьбе. Все очень вежливо. После этого поехали дальше до горячих источников и я их оценил, учитывая, что после операции на реабилитации и для моей больной спины этот релакс было самое то!

Огромное спасибо Кристине за организацию моей поездки! Все было безупречно от и до. Даже потом в аэропорт завезли по моей просьбе.

Если хотите узнать Казахстан по-настоящему, увидеть все самые красивые места, то рекомендую Кристину. Очень светлый приятный человек. Все делает четко, быстро, правильно и со всей душой!