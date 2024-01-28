Исследуйте красоты Казахстана: свежий воздух, живописные пейзажи и релаксация в горячих источниках
Вас ждет незабываемое путешествие к одним из самых живописных мест Алматы.
Наша экскурсия в мини-группе позволит вам насладиться красотой водопада Аюсай и теплом горячих источников Алма-Арасан.
Вы сможете насладиться свежим воздухом, прогуляться по волшебному лесу и ущелью, а также получить заряд бодрости и энергии от купания в источниках.
Все организационные моменты уже продуманы: комфортный трансфер, профессиональный водитель и все необходимое для безопасности. Вам остается только выбрать удобную дату и забронировать эту уникальную экскурсию. Подарите себе полдня наслаждения и отдыха в окружении невероятной природы Казахстана
Наша экскурсия в мини-группе позволит вам насладиться красотой водопада Аюсай и теплом горячих источников Алма-Арасан.
Вы сможете насладиться свежим воздухом, прогуляться по волшебному лесу и ущелью, а также получить заряд бодрости и энергии от купания в источниках.
Все организационные моменты уже продуманы: комфортный трансфер, профессиональный водитель и все необходимое для безопасности. Вам остается только выбрать удобную дату и забронировать эту уникальную экскурсию. Подарите себе полдня наслаждения и отдыха в окружении невероятной природы Казахстана
Ближайшие даты:
31
янв
янв
1
фев
фев
2
фев
фев
3
фев
фев
4
фев
фев
5
фев
фев
6
фев
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4 970 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
08:00 — отправление из Алматы от места встречи
09:00 — прогулка по лесу к водопаду Аюсай
11:00 — прогулка по ущелью к горячим источникам Алма-Арасан, купание по желанию
13:00 — выезд в обратном направлении
14:00 — возвращение в Алматы
Организационные детали
- После внесения предоплаты на сайте нужно не менее чем за 48 часов до начала поездки оплатить остаток стоимости экскурсии переводом на российскую карту (реквизиты вы получите после бронирования)
- В стоимость входит: трансфер на комфортабельном минивэне с профессиональным водителем, аптечка
- Отдельно оплачиваются входные билеты (экосборы) — 600 тенге с человека (принимаются только наличные), питание (перекус можно взять с собой)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Особенности формата
- Поездка не предполагает насыщенных рассказов от водителя-гида. Он покажет максимум, но главная цель — получение удовольствия от природных локаций.
- Программа не требует физической подготовки и подойдёт путешественникам всех возрастов
ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ул. Демьяна Бедного
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 69 туристов
Всем доброго дня! Я Кристина, очень люблю Алматы, Астану, Шымкент и вообще всю огромную страну Казахстан! Увлечена туризмом. Хочу, чтобы наши гости чувствовали себя комфортно и получили максимум информации и новых впечатлений о тех местах, где побывают. С командой гидов и водителей организовываю джип-туры и туры на внедорожниках, обзорные экскурсии по городу, автобусные туры в разные города и даже в соседние страны: Узбекистан, Кыргызстан. Будем рады знакомству с вами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Михаил
28 янв 2024
Очень красивые места и я доволен поездкой. Сначала поехали смотреть водопад. Там надо пройти пешком от парковки, вполне легкий маршрут и по силам всем. Дорога до водопада Аюсай снежная и сказочная. Гид хороший. По пути рассказывал и показывал, делал отличные фото по моей просьбе. Все очень вежливо. После этого поехали дальше до горячих источников и я их оценил, учитывая, что после операции на реабилитации и для моей больной спины этот релакс было самое то!
Огромное спасибо Кристине за организацию моей поездки! Все было безупречно от и до. Даже потом в аэропорт завезли по моей просьбе.
Если хотите узнать Казахстан по-настоящему, увидеть все самые красивые места, то рекомендую Кристину. Очень светлый приятный человек. Все делает четко, быстро, правильно и со всей душой!
Огромное спасибо Кристине за организацию моей поездки! Все было безупречно от и до. Даже потом в аэропорт завезли по моей просьбе.
Если хотите узнать Казахстан по-настоящему, увидеть все самые красивые места, то рекомендую Кристину. Очень светлый приятный человек. Все делает четко, быстро, правильно и со всей душой!
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