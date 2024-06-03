1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Алматы для новичков
История и знаковые места Старого города на дружеской обзорной экскурсии
Начало: У театра оперы и балета имени Абая
«Вы увидите расположенный рядом с ним живописный парк и построенные японскими военнопленными дома, где жила казахская элита»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Алматы: Путешествие между историей и современностью, от классики до арта
Откройте для себя уникальное сочетание истории и современности Алматы, пройдитесь по его улицам, встретьте арт и культуру
Начало: На площади Республики
«Мы побываем у академии Наук — местного гайд-парка»
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
6 990₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Алматы
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: На улице Гоголя
«Мы встретимся в парке 28 панфиловцев, в центре «Старого города», который в XIX веке еще звался новым»
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
2 209₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Путешествие в Кыргызстан: в мини-группе из Алматы
Погружение в природу Кыргызстана: подвесной мост, Голубиный водопад, парк Ала-Арча и курорт Чункурчак в мини-группе из Алматы
Начало: На пр. Суюнбая
«16:00 Национальный парк Ала-Арча»
Расписание: в пятницу в 05:30
11 июня в 05:30
12 июня в 05:30
12 100₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Алматы вас вдохновит
Увидеть визитные карточки города и побывать в горах на автомобильной экскурсии
Начало: По договоренности с гидом
«В парке 28 гвардейцев-панфиловцев у мемориала Героям Советского Союза узнаете о легендарной Панфиловской дивизии и героях-алматинцах, остановивших наступление фашистских танков на Москву в годы Великой Отечественной войны»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
14 532₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Алматы с точки зрения живописи
Погулять по городу и поговорить о первых художниках Казахстана
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
4 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена3 июня 2024Большое спасибо Алексею за экскурсию! Прекрасный город, прекрасный маршрут, прогулка прошла очень интересно и приятно, оставив самое позитивное впечатление, очень-очень рекомендую всем гостям города эту экскурсию!! 🤩
- ННаталия1 июня 2024Алексей,спасибо большое за экскурсию! Очень познавательно,не стандартно и самое главное интересно даже для подростков! Спасибо отдельно за явки и пароли😉и приятный презент в начале экскурсии! Это город моего детства и Алексей его раскрыл для меня заново!
- ТТатьяна30 мая 2024Алексей, спасибо огромное за экскурсию! Интересно и познавательно! Алматы великолепен.
- ЕЕкатерина26 мая 2024Динара - потрясающий экскурсовод, влюбленная в свой город сумела влюбить и нас. Экскурсия прошла на одном дыхании, 2 часа вместо
- DDmitrii13 мая 2024Великолепная экскурсия с очень красивыми местами Кыргызстана. Наш гид Роман профессионально провел нас по всем локациям, спасибо! Мои наилучшие рекомендации этой экскурсии!
- ММаксим12 мая 2024Шикарная экскурсия, шикарный экскурсовод, информация изложена понятна и доступно, красивые локации, очень понравилось, рекомендую
- ИИрина11 мая 2024Благодарим Анну за прекрасную возможность познакомиться с городом. Душевная, милая и уютная прогулка.
- DDmitrii8 мая 2024Очень душевная экскурсия с гидом Константином, спасибо!
- ЛЛюдмила7 мая 2024Наш гид Аня- очень позитивная и открытая девушка. Вела экскурсию очень живо, весело и интересно. Хотелось бы отметить и внимательное,
- ЛЛюция4 мая 2024Динара, Газиза отличная команда. Динара держала все время руку на пульсе. Газиза поразила своим отношением к Алмате, очень любящий, свой
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