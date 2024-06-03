Экскурсии по паркам Алматы

Найдено 6 экскурсий в категории «Парки» в Алматы, цены от 2 209 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Алматы для новичков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
100 отзывов
Алматы для новичков
История и знаковые места Старого города на дружеской обзорной экскурсии
Начало: У театра оперы и балета имени Абая
«Вы увидите расположенный рядом с ним живописный парк и построенные японскими военнопленными дома, где жила казахская элита»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 000 за всё до 4 чел.
Алматы известный и неизведанный
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
104 отзыва
Популярное предложение
Алматы: Путешествие между историей и современностью, от классики до арта
Откройте для себя уникальное сочетание истории и современности Алматы, пройдитесь по его улицам, встретьте арт и культуру
Начало: На площади Республики
«Мы побываем у академии Наук — местного гайд-парка»
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
6 990 за всё до 6 чел.
Ежедневная прогулка по Алматы
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
32 отзыва
Ежедневная прогулка по Алматы
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: На улице Гоголя
«Мы встретимся в парке 28 панфиловцев, в центре «Старого города», который в XIX веке еще звался новым»
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
2 209 за человека
Путешествие в Кыргызстан: в мини-группе из Алматы
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
6 отзывов
Путешествие в Кыргызстан: в мини-группе из Алматы
Погружение в природу Кыргызстана: подвесной мост, Голубиный водопад, парк Ала-Арча и курорт Чункурчак в мини-группе из Алматы
Начало: На пр. Суюнбая
«16:00 Национальный парк Ала-Арча»
Расписание: в пятницу в 05:30
11 июня в 05:30
12 июня в 05:30
12 100 за человека
Алматы вас вдохновит
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
47 отзывов
Алматы вас вдохновит
Увидеть визитные карточки города и побывать в горах на автомобильной экскурсии
Начало: По договоренности с гидом
«В парке 28 гвардейцев-панфиловцев у мемориала Героям Советского Союза узнаете о легендарной Панфиловской дивизии и героях-алматинцах, остановивших наступление фашистских танков на Москву в годы Великой Отечественной войны»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
14 532 за всё до 2 чел.
Алматы с точки зрения живописи
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Алматы с точки зрения живописи
Погулять по городу и поговорить о первых художниках Казахстана
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
4 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Алматы известный и неизведанный
    Большое спасибо Алексею за экскурсию! Прекрасный город, прекрасный маршрут, прогулка прошла очень интересно и приятно, оставив самое позитивное впечатление, очень-очень рекомендую всем гостям города эту экскурсию!! 🤩
  • Н
    Наталия
    1 июня 2024
    Алматы известный и неизведанный
    Алексей,спасибо большое за экскурсию! Очень познавательно,не стандартно и самое главное интересно даже для подростков! Спасибо отдельно за явки и пароли😉и приятный презент в начале экскурсии! Это город моего детства и Алексей его раскрыл для меня заново!
  • Т
    Татьяна
    30 мая 2024
    Алматы известный и неизведанный
    Алексей, спасибо огромное за экскурсию! Интересно и познавательно! Алматы великолепен.
  • Е
    Екатерина
    26 мая 2024
    Алматы для новичков
    Динара - потрясающий экскурсовод, влюбленная в свой город сумела влюбить и нас. Экскурсия прошла на одном дыхании, 2 часа вместо
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    3. Огромное множество исторической информации наравне с современной. Потом еще много советов получили и рекомендаций. Если приедем еще- только к Динаре.

  • D
    Dmitrii
    13 мая 2024
    Путешествие в Кыргызстан: в мини-группе из Алматы
    Великолепная экскурсия с очень красивыми местами Кыргызстана. Наш гид Роман профессионально провел нас по всем локациям, спасибо! Мои наилучшие рекомендации этой экскурсии!
  • М
    Максим
    12 мая 2024
    Алматы для новичков
    Шикарная экскурсия, шикарный экскурсовод, информация изложена понятна и доступно, красивые локации, очень понравилось, рекомендую
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  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Алматы
    Благодарим Анну за прекрасную возможность познакомиться с городом. Душевная, милая и уютная прогулка.
  • D
    Dmitrii
    8 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Алматы
    Очень душевная экскурсия с гидом Константином, спасибо!
  • Л
    Людмила
    7 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Алматы
    Наш гид Аня- очень позитивная и открытая девушка. Вела экскурсию очень живо, весело и интересно. Хотелось бы отметить и внимательное,
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    заботливое отношение к гостям- она искренне старалась, чтобы мы не устали, трогательно опекала маленькую девочку, которая с мамой выдержала целую экскурсию. Город с рассказом Ани стал еще милее

  • Л
    Люция
    4 мая 2024
    Алматы для новичков
    Динара, Газиза отличная команда. Динара держала все время руку на пульсе. Газиза поразила своим отношением к Алмате, очень любящий, свой
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    город, человек. Провела, показала, рассказала. Погода в Алмате не стабильная, дала нам посмотреть город, и спасибо, дала спрятаться в музее музыкальных инструментов. И там Газиза все рассказала, музей очень рекомендую. Вечером были в ресторане Navat, а там по выходным национальная музыка, так мы слушали со смыслом. Дальше проехали на такси до рынка, все попробовали, все купили.

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Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Парки»

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Сейчас в Алматы в категории "Парки" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2 209 до 14 532. Туристы уже оставили гидам 289 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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