Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Большой Алматинский пик — это не просто гора, это символ Алматы.



Его величественная вершина видна практически из любой точки города и притягивает взгляды как местных жителей, так и гостей.



Этот тур — уникальная возможность увидеть знаменитый пик с нового ракурса и проверить свои силы на пути к вершине.