Большой Алматинский пик — это не просто гора, это символ Алматы.
Его величественная вершина видна практически из любой точки города и притягивает взгляды как местных жителей, так и гостей.
Этот тур — уникальная возможность увидеть знаменитый пик с нового ракурса и проверить свои силы на пути к вершине.
Описание экскурсииВосхождение на Большой Алматинский пик (3680 м) Начало маршрута: Ваше приключение начнется с трансфера до Космостанции, которая находится на высоте 3300 метров. Там вы ощутите чистый горный воздух и начнете подготовку к пешему маршруту. Пешее восхождение: С Космостанции начинается подъем, который проходит через альпийские луга и каменистые тропы. Этот маршрут — не только путь к вершине, но и возможность испытать себя: свои физические возможности, выносливость и силу воли. Темп восхождения позволяет всем участникам наслаждаться видом и безопасно достигнуть вершины. На вершине: С высоты 3680 метров перед вами откроется панорамный вид на Алматы, окутанный магией горных хребтов. Это впечатление, которое останется с вами на всю жизнь, а сам момент достижения вершины наполнит вас чувством удовлетворения от выполненного маршрута. Почему стоит отправиться:
- Уникальный вид на город и окружающие горы.
- Возможность побыть наедине с природой и зарядиться её силой.
- Испытание своих сил и удовольствие от преодоления личного вызова.
- Профессиональная поддержка инструктором на каждом этапе пути. Важная информация: Протяженность пешей части маршрута 2км с набором высоты 400м. Значительная часть пут - крупная и средняя каменная осыпь. На такой высоте возможны проявления высотной болезни. Не опасные, но способные сорвать восхождение. Что сделать чтобы этого избежать узнайте у гида в личных сообщениях. Так же поход требует соответствующей обуви и одежды, обязательно проконсультируйтесь с гидом!
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Место начала и завершения?
По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Протяженность пешей части маршрута 2км с набором высоты 400м
- Значительная часть пут - крупная и средняя каменная осыпь
- На такой высоте возможны проявления высотной болезни. Не опасные, но способные сорвать восхождение. Что сделать чтобы этого избежать узнайте у гида в личных сообщениях
- Так же поход требует соответствующей обуви и одежды, обязательно проконсультируйтесь с гидом
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгений
8 сен 2025
Отличное получилось восхождение. Все четко. Гид Александр полностью обправдал ожидания. Провел по маршруту, много рассказов о горах и особенностях восхождений.
Д
Дарья
3 сен 2025
Спасибо большое Александру за сопровождение на большой алмаатинский пик. Для неподготовленных маршрут не простой, но виды и эмоции непередаваемы.
