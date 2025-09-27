С Сергей Анастасия сумела интересно раскрыть тему "Алматинский модернизм" для человека не в теме.

Oksana Всё очень понравилось

Большое спасибо!! ☺️

Екатерина Отлично провели время гуляя по прекрасному городу с интересной экскурсией и в приятной компании. Спасибо!) до новых встреч

С Светлана Я была в восторге от экскурсии и организатора. Анастасия провела нас по удивительным местам Алматы, которые я бы сама точно не нашла или не обратила должного внимания. Анастасия увлекательно рассказывала об истории каждого здания, я много узнала об Алматы и истории архитектуры, помогала с фотографиями. Очень рекомендую всем, кто хочет не банального взгляда на город. Шикарная программа и ведущий

А Анастасия Экскурсия понравилась! Узнали много нового. Рассказ был интересный, локации красивые ❤️ спасибо большое

С Семён читать дальше в архитектуре, обращала внимание на детали, мимо которых раньше проходили и не замечали.

Было особенно ценно, что экскурсия не только информативная, но и очень живая — с примерами, историями и лёгким чувством юмора.

Рекомендуем всем, кто хочет почувствовать город глубже и взглянуть на Алматы с другой стороны. Мы с родителями выбрали экскурсию с Анастасией и остались в полном восторге. За пару часов прогулки по центру Алматы мы увидели знакомые места совершенно по-новому. Анастасия увлекательно рассказывала о модернизме

Арина Были на экскурсии пару дней назад, все понравилось. Узнали не только про Алматы, но и в целом про модернизм, про этапы архитектуры и отличие от конструктивизма) Так что теперь в других городах можем смело оценивать здания эпохи модернизма уже самостоятельно!



Экскурсия славная, в хорошее время дня, когда не жарко и начинает падать красивый свет)

К Кирилл Анастасия отличный гид! Проводит прекрасную экскурсию по Алматы, рассказывает живой и не заученной речью, видно, что сама увлекается модернизмом и получает удовольствие от своей работы. Рекомендую!

Елизавета Замечательная экскурсия! Анастасия - прекрасный гид, интересно рассказывает, располагает к себе. Я впервые в Алматы и очень довольна, что первое моё знакомство с городом произошло с помощью Анастасии. Приятно встретить такого заинтересованного и любящего город человека. Большое спасибо за отлично проведённое время!