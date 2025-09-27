Мои заказы

Алматинский модернизм

Погрузитесь в мир советской архитектуры Алматы и узнайте, что скрывают здания эпохи модернизма. Экскурсия для тех, кто ищет уникальность
Экскурсия по Алматы раскрывает тайны советской архитектуры, которая формировала облик города на протяжении почти 40 лет.

Участники узнают о философии проектирования, инженерных решениях и культурных смыслах, заложенных в зданиях эпохи модернизма.

Программа включает посещение знаковых объектов, таких как кинотеатр "Арман", Дворец школьников и гостиница "Казахстан". Это уникальная возможность увидеть Алматы с новой стороны и понять, что делает его особенным
5
10 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Узнать о философии проектирования
  • 🏢 Оценить инженерные решения
  • 🌆 Понять культурные смыслы
  • 📸 Сделать уникальные фото
  • 🏨 Посетить знаковые объекты
Алматинский модернизм© Анастасия
Алматинский модернизм© Анастасия
Алматинский модернизм© Анастасия
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя15
ноя18
ноя19
ноя20
ноя
Время начала: 14:00, 15:00

Что можно увидеть

  • Кинотеатр «Арман»
  • Президентский архив
  • Дворец школьников
  • Аппаратно-студийный комплекс
  • Государственный национальный музей
  • Каспийский университет
  • Гостиница «Казахстан»

Описание экскурсии

Мы пройдём по знаковым объектам Алматы эпохи модернизма.

Вместе мы изучим:

  • философию кинотеатра «Арман»
  • «бриллиантовый» руст на здании Президентского архива
  • галактическую архитектуру Дворца школьников
  • исламские мотивы самого изящного здания алматинского постмодернизма — Аппаратно-студийного комплекса
  • дворики города, где люди всё ещё ностальгируют по жизни «на земле», а местные бабушки — истинные натуры‑сангвиники — с любовью ухаживают за мини‑садиками

А ещё мы:

  • всласть пофотографируемся у монументального Государственного национального музея
  • оценим, как архитекторы старались преобразить безликие жилые коробки
  • рассмотрим Каспийский университет и главный символ Алматы — гостиницу «Казахстан», чей взор всегда обращён на горы

Я расскажу вам:

  • почему советский модернизм Алматы остаётся за кадром
  • о замыслах архитекторов, работавших над проектами
  • конструктивных решениях и использованных материалах
  • трагических событиях последних лет и восстановлении архитектурного ансамбля Новой площади

Кому подойдёт экскурсия

Гостям и жителям города, которые хотят понять, что делает Алматы уникальным, и найти его истинное «лицо». А также людям, которые интересуются архитектурой.

Организационные детали

  • Обратите внимание: доплата гиду в тенге
  • Рекомендованный возраст — 10+
  • Программа занимает 3–3,5 часа активной ходьбы с остановками у каждого знакового объекта
  • Экскурсия подразумевает только внешний осмотр зданий

во вторник, среду, четверг и субботу в 14:00

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2200 ₽
Дети до 18 лет1250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У кинотеатра «Арман»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг и субботу в 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваш гид в Алматы
Провела экскурсии для 54 туристов
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Анастасия. Я инженер-проектировщик по образованию, интерьерный дизайнер и заядлый путешественник. За моей спиной 14 стран мира, по большинству из которых я путешествовала самостоятельно и с одним
читать дальше

рюкзаком. Сколько себя помню, меня всегда привлекала архитектура, и нужно было увидеть много разных городов, чтобы по-настоящему понять то, что окружает меня в моём любимом городе. Казахстан — моя родина, Алматы — город, который я выбрала для себя, и теперь я готова и хочу передать часть моих знаний и впечатлений о нём вам. Добро пожаловать ко мне на экскурсии!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
С
Сергей
27 сен 2025
Анастасия сумела интересно раскрыть тему "Алматинский модернизм" для человека не в теме.
Анастасия сумела интересно раскрыть тему "Алматинский модернизм" для человека не в теме.Анастасия сумела интересно раскрыть тему "Алматинский модернизм" для человека не в теме.Анастасия сумела интересно раскрыть тему "Алматинский модернизм" для человека не в теме.Анастасия сумела интересно раскрыть тему "Алматинский модернизм" для человека не в теме.Анастасия сумела интересно раскрыть тему "Алматинский модернизм" для человека не в теме.Анастасия сумела интересно раскрыть тему "Алматинский модернизм" для человека не в теме.
Oksana
Oksana
24 сен 2025
Всё очень понравилось
Большое спасибо!! ☺️
Екатерина
Екатерина
21 июл 2025
Отлично провели время гуляя по прекрасному городу с интересной экскурсией и в приятной компании. Спасибо!) до новых встреч
Отлично провели время гуляя по прекрасному городу с интересной экскурсией и в приятной компании. Спасибо!) до новых встречОтлично провели время гуляя по прекрасному городу с интересной экскурсией и в приятной компании. Спасибо!) до новых встреч
С
Светлана
16 июл 2025
Я была в восторге от экскурсии и организатора. Анастасия провела нас по удивительным местам Алматы, которые я бы сама точно не нашла или не обратила должного внимания. Анастасия увлекательно рассказывала об истории каждого здания, я много узнала об Алматы и истории архитектуры, помогала с фотографиями. Очень рекомендую всем, кто хочет не банального взгляда на город. Шикарная программа и ведущий
А
Анастасия
6 июл 2025
Экскурсия понравилась! Узнали много нового. Рассказ был интересный, локации красивые ❤️ спасибо большое
С
Семён
24 июн 2025
Мы с родителями выбрали экскурсию с Анастасией и остались в полном восторге. За пару часов прогулки по центру Алматы мы увидели знакомые места совершенно по-новому. Анастасия увлекательно рассказывала о модернизме
читать дальше

в архитектуре, обращала внимание на детали, мимо которых раньше проходили и не замечали.
Было особенно ценно, что экскурсия не только информативная, но и очень живая — с примерами, историями и лёгким чувством юмора.
Рекомендуем всем, кто хочет почувствовать город глубже и взглянуть на Алматы с другой стороны.

Арина
Арина
16 июн 2025
Были на экскурсии пару дней назад, все понравилось. Узнали не только про Алматы, но и в целом про модернизм, про этапы архитектуры и отличие от конструктивизма) Так что теперь в других городах можем смело оценивать здания эпохи модернизма уже самостоятельно!

Экскурсия славная, в хорошее время дня, когда не жарко и начинает падать красивый свет)
К
Кирилл
31 мая 2025
Анастасия отличный гид! Проводит прекрасную экскурсию по Алматы, рассказывает живой и не заученной речью, видно, что сама увлекается модернизмом и получает удовольствие от своей работы. Рекомендую!
Елизавета
Елизавета
9 мая 2025
Замечательная экскурсия! Анастасия - прекрасный гид, интересно рассказывает, располагает к себе. Я впервые в Алматы и очень довольна, что первое моё знакомство с городом произошло с помощью Анастасии. Приятно встретить такого заинтересованного и любящего город человека. Большое спасибо за отлично проведённое время!
Замечательная экскурсия! Анастасия - прекрасный гид, интересно рассказывает, располагает к себе. Я впервые в Алматы иЗамечательная экскурсия! Анастасия - прекрасный гид, интересно рассказывает, располагает к себе. Я впервые в Алматы иЗамечательная экскурсия! Анастасия - прекрасный гид, интересно рассказывает, располагает к себе. Я впервые в Алматы иЗамечательная экскурсия! Анастасия - прекрасный гид, интересно рассказывает, располагает к себе. Я впервые в Алматы и
Ольга
Ольга
5 мая 2025
Великолепная нестандартная, но такая наполненная экскурсия!
Я в восторге - не знала, что в Алматы столько жемчужин советского модернизма.
Анастасия - замечательный рассказчик - и про историю, и про архитектуру, и про
читать дальше

инженерные особенности узнала очень много. Однозначно рекомендую, это было очень познавательно и интересно.
И еще Анастасия - очень открытая, улыбчивая и доброжелательная девушка ❤️
Такую экскурсию точно стоит посетить, чтобы посмотреть на город под разными углами:)

Великолепная нестандартная, но такая наполненная экскурсия!Великолепная нестандартная, но такая наполненная экскурсия!Великолепная нестандартная, но такая наполненная экскурсия!Великолепная нестандартная, но такая наполненная экскурсия!Великолепная нестандартная, но такая наполненная экскурсия!Великолепная нестандартная, но такая наполненная экскурсия!

Входит в следующие категории Алматы

Похожие экскурсии из Алматы

Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
Пешая
8 часов
-
10%
61 отзыв
Индивидуальная
до 20 чел.
Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
Любители природы и пеших походов оценят путешествие к Большому Алматинскому озеру. Впечатляющие виды, пикник на берегу и потрясающие фотографии ждут вас
Начало: В центре города
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 9000 ₽10 000 ₽ за всё до 20 чел.
Большое Алматинское Озеро
Пешая
На машине
4 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Большое Алматинское озеро
Начало: Трансфер от отеля в черте города
Расписание: Время обсуждается заранее перед поездкой.
17 ноя в 10:00
18 ноя в 10:00
120 000 ₸ за всё до 4 чел.
Большое Алматинское озеро пешком через лунную поляну
Пешая
8 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Большое Алматинское озеро пешком через лунную поляну
Начало: По согласованию
Сегодня в 07:00
Завтра в 05:00
60 000 ₸ за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Алматы. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Алматы