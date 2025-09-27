Экскурсия по Алматы раскрывает тайны советской архитектуры, которая формировала облик города на протяжении почти 40 лет.
Участники узнают о философии проектирования, инженерных решениях и культурных смыслах, заложенных в зданиях эпохи модернизма.
Программа включает посещение знаковых объектов, таких как кинотеатр "Арман", Дворец школьников и гостиница "Казахстан". Это уникальная возможность увидеть Алматы с новой стороны и понять, что делает его особенным
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Узнать о философии проектирования
- 🏢 Оценить инженерные решения
- 🌆 Понять культурные смыслы
- 📸 Сделать уникальные фото
- 🏨 Посетить знаковые объекты
Что можно увидеть
- Кинотеатр «Арман»
- Президентский архив
- Дворец школьников
- Аппаратно-студийный комплекс
- Государственный национальный музей
- Каспийский университет
- Гостиница «Казахстан»
Описание экскурсии
Мы пройдём по знаковым объектам Алматы эпохи модернизма.
Вместе мы изучим:
- философию кинотеатра «Арман»
- «бриллиантовый» руст на здании Президентского архива
- галактическую архитектуру Дворца школьников
- исламские мотивы самого изящного здания алматинского постмодернизма — Аппаратно-студийного комплекса
- дворики города, где люди всё ещё ностальгируют по жизни «на земле», а местные бабушки — истинные натуры‑сангвиники — с любовью ухаживают за мини‑садиками
А ещё мы:
- всласть пофотографируемся у монументального Государственного национального музея
- оценим, как архитекторы старались преобразить безликие жилые коробки
- рассмотрим Каспийский университет и главный символ Алматы — гостиницу «Казахстан», чей взор всегда обращён на горы
Я расскажу вам:
- почему советский модернизм Алматы остаётся за кадром
- о замыслах архитекторов, работавших над проектами
- конструктивных решениях и использованных материалах
- трагических событиях последних лет и восстановлении архитектурного ансамбля Новой площади
Кому подойдёт экскурсия
Гостям и жителям города, которые хотят понять, что делает Алматы уникальным, и найти его истинное «лицо». А также людям, которые интересуются архитектурой.
Организационные детали
- Обратите внимание: доплата гиду в тенге
- Рекомендованный возраст — 10+
- Программа занимает 3–3,5 часа активной ходьбы с остановками у каждого знакового объекта
- Экскурсия подразумевает только внешний осмотр зданий
во вторник, среду, четверг и субботу в 14:00
Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна

Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дни
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2200 ₽
|Дети до 18 лет
|1250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У кинотеатра «Арман»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг и субботу в 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Алматы
Провела экскурсии для 54 туристов
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Анастасия. Я инженер-проектировщик по образованию, интерьерный дизайнер и заядлый путешественник. За моей спиной 14 стран мира, по большинству из которых я путешествовала самостоятельно и с одним
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывах
С
Сергей
27 сен 2025
Анастасия сумела интересно раскрыть тему "Алматинский модернизм" для человека не в теме.
Oksana
24 сен 2025
Всё очень понравилось
Екатерина
21 июл 2025
Отлично провели время гуляя по прекрасному городу с интересной экскурсией и в приятной компании. Спасибо!) до новых встреч
С
Светлана
16 июл 2025
Я была в восторге от экскурсии и организатора. Анастасия провела нас по удивительным местам Алматы, которые я бы сама точно не нашла или не обратила должного внимания. Анастасия увлекательно рассказывала об истории каждого здания, я много узнала об Алматы и истории архитектуры, помогала с фотографиями. Очень рекомендую всем, кто хочет не банального взгляда на город. Шикарная программа и ведущий
А
Анастасия
6 июл 2025
Экскурсия понравилась! Узнали много нового. Рассказ был интересный, локации красивые ❤️ спасибо большое
С
Семён
24 июн 2025
Мы с родителями выбрали экскурсию с Анастасией и остались в полном восторге. За пару часов прогулки по центру Алматы мы увидели знакомые места совершенно по-новому. Анастасия увлекательно рассказывала о модернизме
Арина
16 июн 2025
Были на экскурсии пару дней назад, все понравилось. Узнали не только про Алматы, но и в целом про модернизм, про этапы архитектуры и отличие от конструктивизма) Так что теперь в других городах можем смело оценивать здания эпохи модернизма уже самостоятельно!
К
Кирилл
31 мая 2025
Анастасия отличный гид! Проводит прекрасную экскурсию по Алматы, рассказывает живой и не заученной речью, видно, что сама увлекается модернизмом и получает удовольствие от своей работы. Рекомендую!
Елизавета
9 мая 2025
Замечательная экскурсия! Анастасия - прекрасный гид, интересно рассказывает, располагает к себе. Я впервые в Алматы и очень довольна, что первое моё знакомство с городом произошло с помощью Анастасии. Приятно встретить такого заинтересованного и любящего город человека. Большое спасибо за отлично проведённое время!
Ольга
5 мая 2025
Великолепная нестандартная, но такая наполненная экскурсия!
Входит в следующие категории Алматы
