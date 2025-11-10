Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Семейный горный поход в красивейшее ущелье Кимасар. Уровень сложности легкий, подойдет для туристов с базовой физической подготовкой. Освежитесь в прохладе гор: прогулка в ущелье Кимасар!

Описание экскурсии Приглашаем вас в незабываемое путешествие по живописному ущелью Кимасар, расположенному в сердце Заилийского Алатау, недалеко от Алматы. Что вас ждет: Чистейший горный воздух: Насладитесь свежестью и прохладой, которые подарят вам силы и энергию. Великолепные пейзажи: Ущелье Кимасар славится своими изумительными видами: горные вершины, зеленые склоны, журчащие ручьи. Легкий и доступный маршрут Ущелье Кимасар – это уникальное место, где красота гор сочетается с доступностью и легкостью маршрута. Это идеальный выбор для тех, кто хочет насладиться природой, не прилагая чрезмерных усилий. В чем уникальность Кимасара: Близость к городу: Ущелье находится всего в нескольких километрах от Алматы, что делает его идеальным местом для однодневного похода. Вы можете быстро сбежать от городской суеты и оказаться в объятиях природы. Разнообразие ландшафтов: На относительно небольшом участке вы увидите и живописные горные склоны, и хвойные леса, и журчащие горные ручьи. Это создает ощущение путешествия по разным природным зонам. Панорамные виды: С тропы открываются потрясающие виды на окружающие горные вершины и панораму города. Особенно завораживают виды на знаменитые качели «Ким-Асар», фотографии с которых облетели все социальные сети. Доступность круглый год: Ущелье Кимасар прекрасно в любое время года. Летом здесь прохладно и свежо, а зимой – сказочно красиво. Легкость и доступность: Маршрут подходит для всех: Тропа в ущелье Кимасар имеет умеренный уклон и не требует специальной физической подготовки. Это делает поход доступным для людей всех возрастов, включая детей и пожилых. Возможность выбора маршрута: Вы можете выбрать короткий маршрут для легкой прогулки или более длинный – для тех, кто хочет насладиться природой в полной мере. Оборудованная тропа: Большая часть маршрута проходит по хорошо оборудованной тропе, что делает передвижение комфортным и безопасным. Красота локации: Чистейший горный воздух: В ущелье Кимасар вы сможете вдохнуть полной грудью чистейший горный воздух, который наполнит вас энергией и бодростью. Великолепные пейзажи: Горные вершины, покрытые зеленью склоны, журчащие ручьи – все это создает неповторимую атмосферу красоты и гармонии. Фотогеничность: Ущелье Кимасар – это рай для фотографов. Здесь вы сможете сделать потрясающие снимки, которые будут радовать вас долгие годы. Дополнительные преимущества: Возможность организации пикника на природе. Сопровождение опытного гида, который расскажет вам об истории и особенностях этого уникального места. Присоединяйтесь к нашему походу в ущелье Кимасар и откройте для себя красоту гор без лишних усилий! Важная информация: В горный поход обязательно одеть удобную спортивную одежду по сезону, треккинговые ботинки либо обувь с мощным протектором. Это групповая экскурсия, место сбора на парковке Алматинского цирка. С Вами могут быть другие туристы. Если Вы захотите индивидуализировать тур только для Вас и Вашей группы, напишите нам и мы обговорим все условия.

Горный поход проводится в любой день недели. Это групповой тур, с Вами могут быть другие туристы. Место встречи и трансфера: парковка перед Алматинским цирком (улица Абая, 50). Начало трансфера в 8.30, для сверки участников, приема оплаты быть на месте не позднее 8.15 мин. Наш гид и машины будут с бейджем Incredible Kazakhstan. Не забудьте указать Ваш действующий мобильный номер с Вотсапом, Телеграмом или ВиЧатом. Можно индивидуализировать данный тур только под Вас, уточнять детали заранее Выбрать дату