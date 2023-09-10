Казахстан издревле знаменит коневодством. И лучший способ прочувствовать истинный дух здешних мест — посмотреть на окружающую природу так, как это делали кочевники: с высоты конского седла. Вы отправитесь на прогулку верхом по красивейшему ущелью, будете слушать сказания тюркских народов, а после — пить горячий чай вприкуску с казахскими сладостями.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Безопасная прогулка

Вас ждёт курорт «Лесная сказка» и часовая поездка верхом в одно из красивейших ущелий Заилийского Алатау. Вы прокатитесь на спокойных, прекрасно выезженных лошадях в сопровождении инструктора. По пути на курорт гид расскажет о Тянь-Шаньских горах, особенностях коневодства тюркских народов и традициях местных кочевников.

Горы, сады и сладкий сыр

Маршрут пройдёт вдоль фруктовых садов, которые утопают в цветах весной и манят сочными алматинскими яблоками осенью. Вы поднимитесь на пологий хребет, откуда открывается завораживающий вид на вершины Тянь-Шаня: гору Юбилейная, пики Коктогай, Коптау, Иссык-Баш и другие.

По возвращении на конюшню вы попробуете ароматный чай на травах и сможете отведать традиционные лакомства кочевников — курт и жент (солёный и сладкий сыр).

План экскурсии:

10:00 — выезд из города

11:00 — прибытие на конюшню, инструктаж по технике безопасности

11:30-12:30 — прогулка верхом

12:30-13:00 — чаепитие

13:00-14:00 — возвращение в город

Организационные детали

Маршрут круглогодичный и подходит даже для новичков в верховой езде.

В стоимость включено