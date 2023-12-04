Казахстан издавна славится коневодством, и лучший способ прочувствовать его дух - это конная прогулка в Тянь-Шаньских горах.Программа включает поездку верхом по живописному ущелью Заилийского Алатау, рассказы о традициях тюркских народов

и чаепитие с казахскими сладостями. Маршрут проходит вдоль фруктовых садов и пологих хребтов, откуда открываются виды на горы Юбилейная, Коктогай, Коптау и Иссык-Баш. Экскурсия подходит даже для новичков и проводится круглый год. В стоимость включены трансфер, сопровождение гида, инструктаж и чаепитие

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Безопасная прогулка

Вас ждёт курорт «Лесная сказка» и часовая поездка верхом в одно из красивейших ущелий Заилийского Алатау. Вы прокатитесь на спокойных, прекрасно выезженных лошадях в сопровождении инструктора. По пути на курорт гид расскажет о Тянь-Шаньских горах, особенностях коневодства тюркских народов и традициях местных кочевников.

Горы, сады и сладкий сыр

Маршрут пройдёт вдоль фруктовых садов, которые утопают в цветах весной и манят сочными алматинскими яблоками осенью. Вы поднимитесь на пологий хребет, откуда открывается завораживающий вид на вершины Тянь-Шаня: гору Юбилейная, пики Коктогай, Коптау, Иссык-Баш и другие.

По возвращении на конюшню вы попробуете ароматный чай на травах и сможете отведать традиционные лакомства кочевников — курт и жент (солёный и сладкий сыр).

План экскурсии:

10:00 — выезд из города

11:00 — прибытие на конюшню, инструктаж по технике безопасности

11:30-12:00 — прогулка верхом

12:00-12:30 — чаепитие

13:00-13:30 — возвращение в город

Организационные детали

Маршрут круглогодичный и подходит даже для новичков в верховой езде.

В стоимость включено