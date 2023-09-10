Конная прогулка в Тянь-Шаньских горах

Взглянуть на горные ущелья из седла, послушать тюркские сказанья и отведать загадочные курт и жент

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Ответы на вопросы
Казахстан издревле знаменит коневодством.

И лучший способ прочувствовать истинный дух здешних мест — посмотреть на окружающую природу так, как это делали кочевники: с высоты конского седла.

Вы отправитесь на прогулку верхом по красивейшему ущелью, будете слушать сказания тюркских народов, а после — пить горячий чай вприкуску с казахскими сладостями.
Конная прогулка в Тянь-Шаньских горах
Конная прогулка в Тянь-Шаньских горах
Конная прогулка в Тянь-Шаньских горах
Конная прогулка в Тянь-Шаньских горах
Конная прогулка в Тянь-Шаньских горах
Конная прогулка в Тянь-Шаньских горах
Конная прогулка в Тянь-Шаньских горах
Конная прогулка в Тянь-Шаньских горах
Конная прогулка в Тянь-Шаньских горах
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Безопасная прогулка

Вас ждёт курорт «Лесная сказка» и часовая поездка верхом в одно из красивейших ущелий Заилийского Алатау. Вы прокатитесь на спокойных, прекрасно выезженных лошадях в сопровождении инструктора. По пути на курорт гид расскажет о Тянь-Шаньских горах, особенностях коневодства тюркских народов и традициях местных кочевников.

Горы, сады и сладкий сыр

Маршрут пройдёт вдоль фруктовых садов, которые утопают в цветах весной и манят сочными алматинскими яблоками осенью. Вы поднимитесь на пологий хребет, откуда открывается завораживающий вид на вершины Тянь-Шаня: гору Юбилейная, пики Коктогай, Коптау, Иссык-Баш и другие.

По возвращении на конюшню вы попробуете ароматный чай на травах и сможете отведать традиционные лакомства кочевников — курт и жент (солёный и сладкий сыр).

План экскурсии:

10:00 — выезд из города
11:00 — прибытие на конюшню, инструктаж по технике безопасности
11:30-12:30 — прогулка верхом
12:30-13:00 — чаепитие
13:00-14:00 — возвращение в город

Организационные детали

Маршрут круглогодичный и подходит даже для новичков в верховой езде.

В стоимость включено

  • трансфер из города и обратно на автомобиле комфорт-класса
  • сопровождение гида
  • инструктаж по технике безопасности верховой езды
  • конная прогулка в сопровождении инструктора
  • чаепитие с традиционными лакомствами

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у гостиницы Novotel Almaty City Center
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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