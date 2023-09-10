Взглянуть на горные ущелья из седла, послушать тюркские сказанья и отведать загадочные курт и жент
И лучший способ прочувствовать истинный дух здешних мест — посмотреть на окружающую природу так, как это делали кочевники: с высоты конского седла.
Вы отправитесь на прогулку верхом по красивейшему ущелью, будете слушать сказания тюркских народов, а после — пить горячий чай вприкуску с казахскими сладостями.
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Описание
Что вас ожидает
Безопасная прогулка
Вас ждёт курорт «Лесная сказка» и часовая поездка верхом в одно из красивейших ущелий Заилийского Алатау. Вы прокатитесь на спокойных, прекрасно выезженных лошадях в сопровождении инструктора. По пути на курорт гид расскажет о Тянь-Шаньских горах, особенностях коневодства тюркских народов и традициях местных кочевников.
Горы, сады и сладкий сыр
Маршрут пройдёт вдоль фруктовых садов, которые утопают в цветах весной и манят сочными алматинскими яблоками осенью. Вы поднимитесь на пологий хребет, откуда открывается завораживающий вид на вершины Тянь-Шаня: гору Юбилейная, пики Коктогай, Коптау, Иссык-Баш и другие.
По возвращении на конюшню вы попробуете ароматный чай на травах и сможете отведать традиционные лакомства кочевников — курт и жент (солёный и сладкий сыр).
План экскурсии:
10:00 — выезд из города
11:00 — прибытие на конюшню, инструктаж по технике безопасности
11:30-12:30 — прогулка верхом
12:30-13:00 — чаепитие
13:00-14:00 — возвращение в город
Организационные детали
Маршрут круглогодичный и подходит даже для новичков в верховой езде.
В стоимость включено
- трансфер из города и обратно на автомобиле комфорт-класса
- сопровождение гида
- инструктаж по технике безопасности верховой езды
- конная прогулка в сопровождении инструктора
- чаепитие с традиционными лакомствами
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у гостиницы Novotel Almaty City Center
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.