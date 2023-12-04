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Конная прогулка в Тянь-Шаньских горах

Прочувствуйте дух Казахстана на конной прогулке по Тянь-Шаньским горам. Вас ждут завораживающие виды, интересные рассказы и традиционные угощения
Казахстан издавна славится коневодством, и лучший способ прочувствовать его дух - это конная прогулка в Тянь-Шаньских горах.

Программа включает поездку верхом по живописному ущелью Заилийского Алатау, рассказы о традициях тюркских народов
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и чаепитие с казахскими сладостями.

Маршрут проходит вдоль фруктовых садов и пологих хребтов, откуда открываются виды на горы Юбилейная, Коктогай, Коптау и Иссык-Баш. Экскурсия подходит даже для новичков и проводится круглый год. В стоимость включены трансфер, сопровождение гида, инструктаж и чаепитие

4
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🐎 Уникальная конная прогулка
  • 🏔️ Виды на Тянь-Шаньские горы
  • 🍏 Фруктовые сады по маршруту
  • 🧀 Дегустация казахских лакомств
  • 🛡️ Безопасность и сопровождение инструктора
Конная прогулка в Тянь-Шаньских горах
Конная прогулка в Тянь-Шаньских горах
Конная прогулка в Тянь-Шаньских горах

Что можно увидеть

  • Гора Юбилейная
  • Пик Коктогай
  • Пик Коптау
  • Пик Иссык-Баш

Описание экскурсии

Безопасная прогулка

Вас ждёт курорт «Лесная сказка» и часовая поездка верхом в одно из красивейших ущелий Заилийского Алатау. Вы прокатитесь на спокойных, прекрасно выезженных лошадях в сопровождении инструктора. По пути на курорт гид расскажет о Тянь-Шаньских горах, особенностях коневодства тюркских народов и традициях местных кочевников.

Горы, сады и сладкий сыр

Маршрут пройдёт вдоль фруктовых садов, которые утопают в цветах весной и манят сочными алматинскими яблоками осенью. Вы поднимитесь на пологий хребет, откуда открывается завораживающий вид на вершины Тянь-Шаня: гору Юбилейная, пики Коктогай, Коптау, Иссык-Баш и другие.

По возвращении на конюшню вы попробуете ароматный чай на травах и сможете отведать традиционные лакомства кочевников — курт и жент (солёный и сладкий сыр).

План экскурсии:

10:00 — выезд из города
11:00 — прибытие на конюшню, инструктаж по технике безопасности
11:30-12:00 — прогулка верхом
12:00-12:30 — чаепитие
13:00-13:30 — возвращение в город

Организационные детали

Маршрут круглогодичный и подходит даже для новичков в верховой езде.

В стоимость включено

  • трансфер из города и обратно на автомобиле комфорт-класса
  • сопровождение гида
  • инструктаж по технике безопасности верховой езды
  • конная прогулка в сопровождении инструктора
  • чаепитие с традиционными лакомствами

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — Организатор в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 69391 туриста
Мы занимаемся внутренним и международным туризмом с 2011 года. Всё началось с эксклюзивных экскурсий по Санкт-Петербургу и его пригородам. Постепенно мы расширили географию — теперь организуем путешествия не только по
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России, но и по странам СНГ и Средиземноморья. За годы работы мы поняли главный секрет незабываемой экскурсии: профессиональный и внимательный гид, уникальные маршруты и, пожалуй, самое важное — мини-группа. Наши программы — для тех, кто не хочет затеряться в толпе из 50 человек, где невозможно задать вопрос или получить персональное внимание. Мы принципиально не работаем в таком формате. Наш подход — это индивидуальный сервис по цене группового. С нами вас ждут харизматичные, увлечённые гиды с лёгкой, но глубокой подачей материала и современные комфортабельные автобусы. Наша цель — оставить у каждого гостя тёплое личное впечатление от путешествия. Ждём вас на наших экскурсиях!

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Удобный трансфер до места. Красивые горы. Приятно общались с экскурсоводом. Экскурсовод легко подстраивается под интересы слушателей. Лошади спокойные и неторопливые. Поездка на лошадях совсем детская. Бояться нечего.
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