Что вас ждет

Река Или

Этот тур включает в себя отдых на реке Или, где вы отдохнете, устроите пикник, расстелите свою скатерть самобранку, искупаетесь в жаркую погоду, полежите и начнете релаксировать.

Город Кочевников

А затем отправитесь на экскурсию в город Кочевников. Вы посмотрите как же жили кочевники, чем занимались, их быт, уклад жизни. И на фоне этих домов, строений фотограф вас сфотографирует на профессиональный фотоаппарат. И это еще не все.

Музей ретроавтомобилей

Вас ждет музей ретроавтомобилей, где вы окунетесь в далекое прошлое. Особенно те кто жил в СССР вспомните молодость, детство, и молодежи будет интересно какие были автомобили при СССР, какой посудой, техникой пользовались советские люди.

Организаторские моменты