Город Кочевников, отдых на реке Или и музей ретроавтомобилей

Уважаемые туристы вашему вниманию хотим предложить тур город Кочевников, отдых на реке Или и музей...

Уважаемые туристы вашему вниманию хотим предложить тур город Кочевников, отдых на реке Или и музей Ретроавтомобилей.

Этот тур включает в себя отдых на реке Или, где вы отдохнете, устроите пикник, расстелите свою скатерть самобранку, искупаетесь в жаркую погоду, полежите и начнете релаксировать.

А затем отправитесь на экскурсию в город Кочевников.

Вы посмотрите как же жили кочевники, чем занимались, их быт, уклад жизни.

И на фоне этих домов, строений фотограф вас сфотографирует на профессиональный фотоаппарат.

И это еще не все!
Город Кочевников, отдых на реке Или и музей ретроавтомобилей
Город Кочевников, отдых на реке Или и музей ретроавтомобилей
Город Кочевников, отдых на реке Или и музей ретроавтомобилей
Город Кочевников, отдых на реке Или и музей ретроавтомобилей
Город Кочевников, отдых на реке Или и музей ретроавтомобилей
Город Кочевников, отдых на реке Или и музей ретроавтомобилей

Что вы увидите 🤩

  • Город Кочевников
  • Чулакские горы
  • Река Или
Что вас ждет
Река Или
Этот тур включает в себя отдых на реке Или, где вы отдохнете, устроите пикник, расстелите свою скатерть самобранку, искупаетесь в жаркую погоду, полежите и начнете релаксировать.
Город Кочевников
А затем отправитесь на экскурсию в город Кочевников. Вы посмотрите как же жили кочевники, чем занимались, их быт, уклад жизни. И на фоне этих домов, строений фотограф вас сфотографирует на профессиональный фотоаппарат. И это еще не все.
Музей ретроавтомобилей
Вас ждет музей ретроавтомобилей, где вы окунетесь в далекое прошлое. Особенно те кто жил в СССР вспомните молодость, детство, и молодежи будет интересно какие были автомобили при СССР, какой посудой, техникой пользовались советские люди.
Организаторские моменты
  • В стоимость входит транспортное обслуживание, гид, входные билеты в город кочевников, фотоуслуги.
  • За вход в музей ретроавтомобилей вы платите отдельно в кассу 500 тенге.
  • Обязательное условие принимаются группы от 5 человек

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-5 человек
на группу 1-6 чел
$35

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
  • Экологические сборы
Что не входит
  • Обед
Место начала и завершения
У вашего отеля или в назначенном месте
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Ежедневно с 9:00

Мира Т.
Мира Т.
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