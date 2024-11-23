Приглашаем вас в однодневный тур на комфортном внедорожнике по ключевым местам Алматинской области.
Вам предоставляется возможность своими глазами увидеть национальный парк Алтын Эмель и одну из его главных достопримечательностей – Поющий Бархан.
Вам предоставляется возможность своими глазами увидеть национальный парк Алтын Эмель и одну из его главных достопримечательностей – Поющий Бархан.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсииПриглашаем вас в однодневный тур на комфортном внедорожнике по ключевым местам Алматинской области. Вам предоставляется возможность своими глазами увидеть национальный парк Алтын Эмель и одну из его главных достопримечательностей — Поющий Бархан. Поющий Бархан уникален тем, что образовался много тысячелетий назад в результате сдвига вулкана Большой Калкан и уникальной розы ветров, которая позволяет бархану оставаться на месте тысячелетия. Бархан особенный еще и потому, что может выдавать свой особенный звук, «петь», что является частью различных легенд. Сакральность этого места в пустыне отразилась в романе Пауло Коэльо «Заир». Действие происходит в Казахстане, а главному герою приходит откровение около поющего бархана. Путешественникам хочется верить, что если подняться на гребень дюны, то мечты сбудутся. У вас будет возможность совершить восхождение по песку на Бархан, насладиться потрясающим пейзажем, который открывается с его вершины, и спуститься с Бархана. Путешествие на внедорожнике позволит вам уехать подальше от городской суеты, сделать классные фотографии, насладиться чистым воздухом и атмосферой вокруг. Мы приглашаем вас стать частью этого удивительного путешествия, исследовать загадки прошлого, насладиться красотой природы и создать незабываемые воспоминания. Важная информация:
- Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
- Возьмите с собой воду и обед. Также можно будет пообедать в гостевом доме.
Каждый день в 08:00 утра старт
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Национальный парк Алтын Эмель
- Поющий Бархан
- Каменные стелы Ошактас
- Родник Чокана Валиханова
Что включено
- Транспорт от вашего отеля
- Услуги водителя гида
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
- Экологический сбор 1500 тенге с человека
Место начала и завершения?
Алматы, ул. Демьяна Бедного, д. 3
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 08:00 утра старт
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Прошу обязательно связаться со мной после бронирования:
- +77005670887 WhatsApp
- @a69353 Telegram
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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