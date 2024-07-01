1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6.5 часов
Весь Алматы за один день: от гор до исторического центра
Погрузитесь в атмосферу Алматы: от захватывающих высот Шымбулака до секретов Старого города. Всё за один день
Начало: ТРЦ Достык Плаза (Самал 2, 111)
Завтра в 08:30
6 июля в 08:30
13 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
Любители природы и пеших походов оценят путешествие к Большому Алматинскому озеру. Впечатляющие виды, пикник на берегу и потрясающие фотографии ждут вас
Начало: В центре города
Завтра в 08:30
6 июля в 07:30
от 9 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
13 часов
Групповая экскурсия: Кольсай, Каинды, Чарынский каньон за день
Откройте для себя живописные уголки Алматинской области в однодневной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: У метро «Байконур»
Расписание: в субботу в 06:00
6 июля в 06:00
13 июля в 06:00
7 000₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
Многослойный Алматы: от истории к стрит-арту и гастрономии
Погрузитесь в уникальный мир Алматы с экскурсией, которая откроет город с новых сторон: от исторических зданий до современного стрит-арта
Начало: По договоренности
Завтра в 11:30
6 июля в 10:30
85008 075₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса1 июля 2024Спасибо неравнодушному гиду за прекрасные впечатления от Алматы. Узнав в начале экскурсии, что мы в городе всего на 1 день,
- ААртем26 июня 2024На экскурсии были мы с женой, живем в Алматы 2-й год и наши мамы - в Казахстане впервые. Мы главные
- ИИрина20 июня 2024Чувствуется, что Алиса всей душой любит город. Спасибо за увлекательные истории без монотонности и множества дат. Узнали куда еще стоит сходить и где наверняка вкусно.
- ВВладимир19 июня 2024Все супер! Спасибо большое за интересную экскурсию и отличные фото.
- ЕЕкатерина27 мая 2024Очень понравилось. Заранее предупредили о снеге в горах. О нужных вещах с собой. Спасибо гиду Азамату. Рассказал, показал. Двигались в комфортном темпе. Советую всем
- ЮЮлия15 мая 2024Экскурсия очень крутая, хоть и довольно энергозатратная в подъем)) Азамат и Алишер крутые парни, помогали на всем пути, приятно было поговорить. От красот БАО остались в восторге, еще раз спасибо за организацию! 🙏
- ММарк13 мая 2024Классная экскурсия! Довольно утомляет как дорога, так и общая длительность, но однозначно стоит того. Замечательный гид тоже всем помогал, поднимал настроение и подстраховывал. Всем советую хоть раз в жизни побывать в этих местах, и конкретно эта экскурсия - отличный способ)
- ВВенера12 мая 2024Очень понравилась экскурсия, так как прошла в интересном формате. Гид Ерлан рассказывал интересные факты, отмечал какие-то особенности каждого из пунктов. Было очень интересно! Обязательно воспользуюсь вашими услугами в следующих своих поездках в Алмату! Благодарю!
- ММарина12 мая 2024Ставлю 5 баллов, но не Динаре, мы ее в глаза не видели, а Казбеку. Экскурсию по Алматы нам провел красивый статный
- ААлександр11 мая 2024Мы, Зинаида и Сергей из Казани. Давно прослышали про прекрасные озера и Чарынский каньон. Поэтому обратились к команде Трипстера. Отметим
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