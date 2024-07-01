Экскурсии выходного дня в Алматы

Найдено 4 экскурсии в категории «На выходные» в Алматы, цены от 7 000 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Весь Алматы - за один день
Индивидуальная
6.5 часов
65 отзывов
Весь Алматы за один день: от гор до исторического центра
Погрузитесь в атмосферу Алматы: от захватывающих высот Шымбулака до секретов Старого города. Всё за один день
Начало: ТРЦ Достык Плаза (Самал 2, 111)
Завтра в 08:30
6 июля в 08:30
13 000 за всё до 3 чел.
Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
Любители природы и пеших походов оценят путешествие к Большому Алматинскому озеру. Впечатляющие виды, пикник на берегу и потрясающие фотографии ждут вас
Начало: В центре города
Завтра в 08:30
6 июля в 07:30
от 9 000 за всё до 10 чел.
Озёра Кольсай и Каинды, Чарынский каньон и Долина замков за 1 день
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
30 отзывов
Групповая экскурсия: Кольсай, Каинды, Чарынский каньон за день
Откройте для себя живописные уголки Алматинской области в однодневной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: У метро «Байконур»
Расписание: в субботу в 06:00
6 июля в 06:00
13 июля в 06:00
7 000 за человека
Многослойный Алматы: от истории к стрит-арту
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
31 отзыв
Многослойный Алматы: от истории к стрит-арту и гастрономии
Погрузитесь в уникальный мир Алматы с экскурсией, которая откроет город с новых сторон: от исторических зданий до современного стрит-арта
Начало: По договоренности
Завтра в 11:30
6 июля в 10:30
85008 075 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    1 июля 2024
    Многослойный Алматы: от истории к стрит-арту
    Спасибо неравнодушному гиду за прекрасные впечатления от Алматы. Узнав в начале экскурсии, что мы в городе всего на 1 день,
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    Алиса предложила смотреть не город, а отправиться в горы по канатной дороге. Заехали в гостиницу за толстовками (гид настояла и верно, на вершине прохладно) и приехали в красотищу. Впечатляют горные пейзажи, много зелени в сочетании с белыми ледниками. Рады, что поменяли план.

  • А
    Артем
    26 июня 2024
    Многослойный Алматы: от истории к стрит-арту
    На экскурсии были мы с женой, живем в Алматы 2-й год и наши мамы - в Казахстане впервые. Мы главные
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    достопримечательности видели не раз. Алиса адаптировала экскурсию с учетом нашей ситуации - посетили атмосферный букинистический магазинчик в подвале, в котором мы еще не были и зашли за шоколадками-сувенирами местной фабрики по просьбе наших мам. Интересно, все остались довольны.

  • И
    Ирина
    20 июня 2024
    Многослойный Алматы: от истории к стрит-арту
    Чувствуется, что Алиса всей душой любит город. Спасибо за увлекательные истории без монотонности и множества дат. Узнали куда еще стоит сходить и где наверняка вкусно.
    Чувствуется, что Алиса всей душой любит город. Спасибо за увлекательные истории без монотонности и множества датЧувствуется, что Алиса всей душой любит город. Спасибо за увлекательные истории без монотонности и множества дат
  • В
    Владимир
    19 июня 2024
    Весь Алматы - за один день
    Все супер! Спасибо большое за интересную экскурсию и отличные фото.
  • Е
    Екатерина
    27 мая 2024
    Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
    Очень понравилось. Заранее предупредили о снеге в горах. О нужных вещах с собой. Спасибо гиду Азамату. Рассказал, показал. Двигались в комфортном темпе. Советую всем
  • Ю
    Юлия
    15 мая 2024
    Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
    Экскурсия очень крутая, хоть и довольно энергозатратная в подъем)) Азамат и Алишер крутые парни, помогали на всем пути, приятно было поговорить. От красот БАО остались в восторге, еще раз спасибо за организацию! 🙏
    Экскурсия очень крутая, хоть и довольно энергозатратная в подъем)) Азамат и Алишер крутые парни, помогали на всем пути, приятно было поговоритьЭкскурсия очень крутая, хоть и довольно энергозатратная в подъем)) Азамат и Алишер крутые парни, помогали на всем пути, приятно было поговорить
  • М
    Марк
    13 мая 2024
    Озёра Кольсай и Каинды, Чарынский каньон и Долина замков за 1 день
    Классная экскурсия! Довольно утомляет как дорога, так и общая длительность, но однозначно стоит того. Замечательный гид тоже всем помогал, поднимал настроение и подстраховывал. Всем советую хоть раз в жизни побывать в этих местах, и конкретно эта экскурсия - отличный способ)
    Классная экскурсия! Довольно утомляет как дорога, так и общая длительность, но однозначно стоит того. Замечательный гидКлассная экскурсия! Довольно утомляет как дорога, так и общая длительность, но однозначно стоит того. Замечательный гидКлассная экскурсия! Довольно утомляет как дорога, так и общая длительность, но однозначно стоит того. Замечательный гид
  • В
    Венера
    12 мая 2024
    Озёра Кольсай и Каинды, Чарынский каньон и Долина замков за 1 день
    Очень понравилась экскурсия, так как прошла в интересном формате. Гид Ерлан рассказывал интересные факты, отмечал какие-то особенности каждого из пунктов. Было очень интересно! Обязательно воспользуюсь вашими услугами в следующих своих поездках в Алмату! Благодарю!
    Очень понравилась экскурсия, так как прошла в интересном формате. Гид Ерлан рассказывал интересные факты, отмечал какие-тоОчень понравилась экскурсия, так как прошла в интересном формате. Гид Ерлан рассказывал интересные факты, отмечал какие-тоОчень понравилась экскурсия, так как прошла в интересном формате. Гид Ерлан рассказывал интересные факты, отмечал какие-то
  • М
    Марина
    12 мая 2024
    Весь Алматы - за один день
    Ставлю 5 баллов, но не Динаре, мы ее в глаза не видели, а Казбеку. Экскурсию по Алматы нам провел красивый статный
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    душевный парень Казбек. Мы не только узнали новое об Алматы,но и полюбили этот замечательный, утопающий в зелени город. Полюбили и горы, и людей, и вкусную еду. Но все это не сложилось бы в единый пазл, если бы не душевный разговор с настоящим казахом Казбеком! Спасибо тебе огромное от всей нашей семьи! Знаю, что еще не раз вернемся в Казахстан, встретимся!

    Ставлю 5 баллов, но не Динаре, мы ее в глаза не видели, а КазбекуСтавлю 5 баллов, но не Динаре, мы ее в глаза не видели, а Казбеку
  • А
    Александр
    11 мая 2024
    Озёра Кольсай и Каинды, Чарынский каньон и Долина замков за 1 день
    Мы, Зинаида и Сергей из Казани. Давно прослышали про прекрасные озера и Чарынский каньон. Поэтому обратились к команде Трипстера. Отметим
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    хорошую организацию:быстрое оформление и получение нужной информации. Нашим гидом был Ерлан. Отличный водитель, неутомимый рассказчик и просто хороший человек. Внимательный, доброжелательный,неравнодушный к природе. Экскурсия понравилась. Мистическая красота озера Каинды и причудливые скалы Долины замков. Такое надо обязательно увидеть. Много интересного рассказывал Ерлан. Благодаря ему поездка была неутомительной и комфортной. А вечером еще был очень вкусный ужин. Близким и друзьям будем рекомендовать вашу команду. Спасибо вам еще раз за прекрасно проведенное время. Очень рады знакомству с замечательным казахстанцем Ерланом.

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Алматы
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Весь Алматы - за один день
  2. Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
  3. Озёра Кольсай и Каинды, Чарынский каньон и Долина замков за 1 день
  4. Многослойный Алматы: от истории к стрит-арту
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4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Чарынский каньон
  2. Самое главное
  3. Большое Алматинское озеро
  4. Форелевое хозяйство
Сколько стоит экскурсия по Алматы в июле 2024
Сейчас в Алматы в категории "На выходные" можно забронировать 4 экскурсии от 7 000 до 13 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 146 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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