Л Лариса Многослойный Алматы: от истории к стрит-арту читать дальше Алиса предложила смотреть не город, а отправиться в горы по канатной дороге. Заехали в гостиницу за толстовками (гид настояла и верно, на вершине прохладно) и приехали в красотищу. Впечатляют горные пейзажи, много зелени в сочетании с белыми ледниками. Рады, что поменяли план. Спасибо неравнодушному гиду за прекрасные впечатления от Алматы. Узнав в начале экскурсии, что мы в городе всего на 1 день,

А Артем Многослойный Алматы: от истории к стрит-арту читать дальше достопримечательности видели не раз. Алиса адаптировала экскурсию с учетом нашей ситуации - посетили атмосферный букинистический магазинчик в подвале, в котором мы еще не были и зашли за шоколадками-сувенирами местной фабрики по просьбе наших мам. Интересно, все остались довольны. На экскурсии были мы с женой, живем в Алматы 2-й год и наши мамы - в Казахстане впервые. Мы главные

И Ирина Многослойный Алматы: от истории к стрит-арту Чувствуется, что Алиса всей душой любит город. Спасибо за увлекательные истории без монотонности и множества дат. Узнали куда еще стоит сходить и где наверняка вкусно.

В Владимир Весь Алматы - за один день Все супер! Спасибо большое за интересную экскурсию и отличные фото.

Е Екатерина Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе Очень понравилось. Заранее предупредили о снеге в горах. О нужных вещах с собой. Спасибо гиду Азамату. Рассказал, показал. Двигались в комфортном темпе. Советую всем

Ю Юлия Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе Экскурсия очень крутая, хоть и довольно энергозатратная в подъем)) Азамат и Алишер крутые парни, помогали на всем пути, приятно было поговорить. От красот БАО остались в восторге, еще раз спасибо за организацию! 🙏

М Марк Озёра Кольсай и Каинды, Чарынский каньон и Долина замков за 1 день Классная экскурсия! Довольно утомляет как дорога, так и общая длительность, но однозначно стоит того. Замечательный гид тоже всем помогал, поднимал настроение и подстраховывал. Всем советую хоть раз в жизни побывать в этих местах, и конкретно эта экскурсия - отличный способ)

В Венера Озёра Кольсай и Каинды, Чарынский каньон и Долина замков за 1 день Очень понравилась экскурсия, так как прошла в интересном формате. Гид Ерлан рассказывал интересные факты, отмечал какие-то особенности каждого из пунктов. Было очень интересно! Обязательно воспользуюсь вашими услугами в следующих своих поездках в Алмату! Благодарю!

М Марина Весь Алматы - за один день читать дальше душевный парень Казбек. Мы не только узнали новое об Алматы,но и полюбили этот замечательный, утопающий в зелени город. Полюбили и горы, и людей, и вкусную еду. Но все это не сложилось бы в единый пазл, если бы не душевный разговор с настоящим казахом Казбеком! Спасибо тебе огромное от всей нашей семьи! Знаю, что еще не раз вернемся в Казахстан, встретимся! Ставлю 5 баллов, но не Динаре, мы ее в глаза не видели, а Казбеку. Экскурсию по Алматы нам провел красивый статный