Экскурсии на автобусе в Алматы

Найдено 10 экскурсий в категории «На автобусе» в Алматы, цены от 2 600 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ущелье Тургень + озеро Иссык за 1 день - автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
1 отзыв
Ущелье Тургень + озеро Иссык за 1 день - автобусная экскурсия
Групповая экскурсия в ущелье Тургень и к озеру Иссык. Включает посещение музея Золотого человека и прогулку к Медвежьему водопаду
Начало: Недалеко от метро Байконур
Завтра в 08:30
13 июня в 08:30
2 600 за человека
Путешествие по востоку Казахстана в группе: 3 каньона, 2 озера и 1 река
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
13 отзывов
Групповая экскурсия по востоку Казахстана: каньоны, озера и река
Приглашаем в путешествие по красочным природным локациям Казахстана. Подышите свежим воздухом и перезагрузитесь вдали от городской суеты
Начало: В районе станции метро «Байконур»
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
8 000 за человека
Медеу-Чимбулак-Талгар: знакомимся с горами Алматы
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
14 отзывов
Медеу-Чимбулак-Талгар: знакомимся с горами Алматы
Погрузитесь в мир гор Алматы: Медеу, Чимбулак и Талгар ждут вас с захватывающими видами и национальными напитками
Начало: У гостиницы Новотель
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
30 000 за всё до 6 чел.
Увлекательная экскурсия на озеро Иссык
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Путешествие на озеро Иссык: уникальная экскурсия по Алматы
Бирюзовое озеро, хвойные леса и снежные вершины гор ждут вас на этой экскурсии. Пройдите по следам Великого шелкового пути и узнайте о загадке Золотого человека
Начало: Мы встречаем вас в вашем отеле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
35 000 за всё до 6 чел.
Экскурсия в Чарынский каньон
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
9 часов
5 отзывов
Незабываемое путешествие в Чарынский каньон с индивидуальным гидом
Приглашаем в путешествие по Чарынскому каньону: величие природы, древние легенды и впечатляющие виды ждут вас
Начало: Проспект Аль-Фараби
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
36 000 за всё до 6 чел.
1 дневный тур: Кольсай, Кайынды и Чарын каньон
🚌 На автобусе
скидка
20%
Групповая
17 часов
25 отзывов
1 дневный тур: Кольсай, Кайынды и Чарын каньон
Начало: Алматы, улица Байтурсынова, 100
Расписание: Вторник, четверг, пятница, суббота и воскресенье в 5:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
3150025 200 за человека
Алматы в окружении гор Тянь-Шаня: поездка в урочище Медеу
🚌 На автобусе
Мини-группа
3 часа
39 отзывов
Алматы в окружении гор Тянь-Шаня: поездка в урочище Медеу
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: По будням в 10:00, по согласованию с гидом
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
17 617.78 за человека
Красивейшие горные ущелья Заилийского Алатау
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
39 отзывов
Красивейшие горные ущелья Заилийского Алатау
Начало: По согласованию с гидом. Принимаем от 2 чел в будн...
Расписание: Ежедневно в 10:00, по согласованию с гидом.
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
18 000 за человека
Прекрасное горное ущелье Заилийского Алатау
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
16 отзывов
Прекрасное горное ущелье Заилийского Алатау
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Каждый день с 10.00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
17 500 за человека
На винодельню у предгорья Алатау - групповая автобусная поездка
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
На винодельню у предгорья Алатау - групповая автобусная поездка
Посетить виноградники, продегустировать местные вина и научиться их оценивать
Начало: На ул. Байтурсынова
Расписание: в субботу в 08:45
15 июня в 08:45
22 июня в 08:45
10 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Ущелье Тургень + озеро Иссык за 1 день - автобусная экскурсия
    Очень насыщенная экскурсия - посетили за один день несколько фантастических, очень красивых мест! Гид Ирина очень интересно рассказывала и координировала группу
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    в течение всей экскурсии. Единственное, для полного счастья не хватило обеда где-нибудь в кафе в горах или на форелевой ферме:) но организатор сразу заранее предупредил о всех нюансах, что нужно брать с собой перекус и воду, спреи от насекомых и т. д, поэтому в плане организации все на отлично! В общем, поездка и экскурсия получились прекрасными, впечатлений масса, рекомендую!

  • Н
    Николай
    22 мая 2024
    1 дневный тур: Кольсай, Кайынды и Чарын каньон
    Увидели все, что было запланировано, несмотря на плохую погоду и технические проблемы(замена транспорта). Прекрасная работа гида и водителя. Гид Дилназ
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    украшение не только конкретного тура, но и всей туристической отрасли Казахстана. Она переполнена эмоциями, работоспособностью, доброжелательным отношением к туристам, знанием особенностей локаций. Дилназ прекрасно говорит на многих языках, способна понять любого и объяснить любому.

  • М
    Мухаметали
    12 мая 2024
    1 дневный тур: Кольсай, Кайынды и Чарын каньон
    Здравствуйте! Спасибо всем организаторам, гиду и водителю. Все было интересно, познавательно и хорошо организована.
  • А
    Адель
    2 мая 2024
    Путешествие по востоку Казахстана в группе: 3 каньона, 2 озера и 1 река
    Экскурсия «Путешествие по востоку Казахстана» очень понравилась. Любителей послушать детальную историю каждой локации думаю не очень понравится. В моем случае
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    мне хотелось познакомится с каждой локацией и кратко узнать интересные факты каждой локации, в принципе я это и получил. Отдельное спасибо водителю-гиду Ержану. Терпеливо ответил на все вопросы, был добр (хотя мне говорили все Казахи грубы. В ходе экскурсии я изменил свое мнение о них). Экскурсия увлекательная, но занимает много времени, советую выспаться и морально подготовится к длительной дороге.

  • И
    Инесса
    18 апреля 2024
    Алматы в окружении гор Тянь-Шаня: поездка в урочище Медеу
    Это было просто волшебно! Мира, благодарю! 🙏
  • И
    Ирина
    2 апреля 2024
    Путешествие по востоку Казахстана в группе: 3 каньона, 2 озера и 1 река
    Ну это прямо восторг! От пейзажей захватывает дух, огромное спасибо
    Ну это прямо восторг! От пейзажей захватывает дух, огромное спасибоНу это прямо восторг! От пейзажей захватывает дух, огромное спасибоНу это прямо восторг! От пейзажей захватывает дух, огромное спасибоНу это прямо восторг! От пейзажей захватывает дух, огромное спасибоНу это прямо восторг! От пейзажей захватывает дух, огромное спасибоНу это прямо восторг! От пейзажей захватывает дух, огромное спасибоНу это прямо восторг! От пейзажей захватывает дух, огромное спасибоНу это прямо восторг! От пейзажей захватывает дух, огромное спасибо
  • И
    Иван
    21 января 2024
    Алматы в окружении гор Тянь-Шаня: поездка в урочище Медеу
    Я хоть не молодой но решил прокатиться на ледянке. Мне понравилось. Горы впечатлили. Зимой горы такие красивые!
  • А
    Анна
    2 января 2024
    Медеу-Чимбулак-Талгар: знакомимся с горами Алматы
    Очень понравилась поездка - экскурсовод Виталий сделал её максимально конфортной и интересной!
  • Г
    Галкины
    20 декабря 2023
    Алматы в окружении гор Тянь-Шаня: поездка в урочище Медеу
    Такие шикарные горы. Какая красота! Такое хорошее впечатление получили от гор. Спасибо Мире за экскурсию.
  • Л
    Людмила
    12 ноября 2023
    Медеу-Чимбулак-Талгар: знакомимся с горами Алматы
    Мы съездили на экскурсию с гидом Виталием. Виталий приехал за нами во время. Во время поездки он рассказал нам много
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    интересного о городе, традициях, природе и климате Алматы. На месте Виталий все быстро организовывал и обо всем везде подробно рассказал. Нам очень понравилось все. Я рекомендую всем, кто хочет не только посмотреть, но и узнать много нового воспользоваться услугами Виталия!

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «На автобусе»

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