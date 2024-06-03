1 чел.
По популярности
Групповая
8 часов
Ущелье Тургень + озеро Иссык за 1 день - автобусная экскурсия
Групповая экскурсия в ущелье Тургень и к озеру Иссык. Включает посещение музея Золотого человека и прогулку к Медвежьему водопаду
Начало: Недалеко от метро Байконур
Завтра в 08:30
13 июня в 08:30
2 600₽ за человека
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия по востоку Казахстана: каньоны, озера и река
Приглашаем в путешествие по красочным природным локациям Казахстана. Подышите свежим воздухом и перезагрузитесь вдали от городской суеты
Начало: В районе станции метро «Байконур»
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
8 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Медеу-Чимбулак-Талгар: знакомимся с горами Алматы
Погрузитесь в мир гор Алматы: Медеу, Чимбулак и Талгар ждут вас с захватывающими видами и национальными напитками
Начало: У гостиницы Новотель
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
30 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие на озеро Иссык: уникальная экскурсия по Алматы
Бирюзовое озеро, хвойные леса и снежные вершины гор ждут вас на этой экскурсии. Пройдите по следам Великого шелкового пути и узнайте о загадке Золотого человека
Начало: Мы встречаем вас в вашем отеле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
35 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Незабываемое путешествие в Чарынский каньон с индивидуальным гидом
Приглашаем в путешествие по Чарынскому каньону: величие природы, древние легенды и впечатляющие виды ждут вас
Начало: Проспект Аль-Фараби
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
36 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Групповая
17 часов
1 дневный тур: Кольсай, Кайынды и Чарын каньон
Начало: Алматы, улица Байтурсынова, 100
Расписание: Вторник, четверг, пятница, суббота и воскресенье в 5:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
3150025 200₸ за человека
Мини-группа
3 часа
Алматы в окружении гор Тянь-Шаня: поездка в урочище Медеу
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: По будням в 10:00, по согласованию с гидом
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
17 617.78₸ за человека
Групповая
3 часа
Красивейшие горные ущелья Заилийского Алатау
Начало: По согласованию с гидом. Принимаем от 2 чел в будн...
Расписание: Ежедневно в 10:00, по согласованию с гидом.
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
18 000₸ за человека
Групповая
3 часа
Прекрасное горное ущелье Заилийского Алатау
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Каждый день с 10.00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
17 500₸ за человека
Групповая
8 часов
На винодельню у предгорья Алатау - групповая автобусная поездка
Посетить виноградники, продегустировать местные вина и научиться их оценивать
Начало: На ул. Байтурсынова
Расписание: в субботу в 08:45
15 июня в 08:45
22 июня в 08:45
10 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена3 июня 2024Очень насыщенная экскурсия - посетили за один день несколько фантастических, очень красивых мест! Гид Ирина очень интересно рассказывала и координировала группу
- ННиколай22 мая 2024Увидели все, что было запланировано, несмотря на плохую погоду и технические проблемы(замена транспорта). Прекрасная работа гида и водителя. Гид Дилназ
- ММухаметали12 мая 2024Здравствуйте! Спасибо всем организаторам, гиду и водителю. Все было интересно, познавательно и хорошо организована.
- ААдель2 мая 2024Экскурсия «Путешествие по востоку Казахстана» очень понравилась. Любителей послушать детальную историю каждой локации думаю не очень понравится. В моем случае
- ИИнесса18 апреля 2024Это было просто волшебно! Мира, благодарю! 🙏
- ИИрина2 апреля 2024Ну это прямо восторг! От пейзажей захватывает дух, огромное спасибо
- ИИван21 января 2024Я хоть не молодой но решил прокатиться на ледянке. Мне понравилось. Горы впечатлили. Зимой горы такие красивые!
- ААнна2 января 2024Очень понравилась поездка - экскурсовод Виталий сделал её максимально конфортной и интересной!
- ГГалкины20 декабря 2023Такие шикарные горы. Какая красота! Такое хорошее впечатление получили от гор. Спасибо Мире за экскурсию.
- ЛЛюдмила12 ноября 2023Мы съездили на экскурсию с гидом Виталием. Виталий приехал за нами во время. Во время поездки он рассказал нам много
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «На автобусе»
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