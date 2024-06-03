Музеи и искусство Алматы

Найдено 6 экскурсий в категории «Музеи» в Алматы, цены от 165 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Алматы для новичков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
100 отзывов
Алматы для новичков
История и знаковые места Старого города на дружеской обзорной экскурсии
Начало: У театра оперы и балета имени Абая
«А также посетите музей национальных инструментов и купите восточные сладости на Зеленом базаре»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 000 за всё до 4 чел.
Ущелье Тургень + озеро Иссык за 1 день - автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
1 отзыв
Ущелье Тургень + озеро Иссык за 1 день - автобусная экскурсия
Групповая экскурсия в ущелье Тургень и к озеру Иссык. Включает посещение музея Золотого человека и прогулку к Медвежьему водопаду
Начало: Недалеко от метро Байконур
«08:30–09:00 — сбор и отъезд группы10:00 — посещение музея Золотого человека, который стал символом Республики Казахстан10:40 — выезд в сторону озера Иссык, которое образовалось в результате сильного землетрясения 8-10 тысяч лет назад»
Завтра в 08:30
13 июня в 08:30
2 600 за человека
Лучшие места Алматы за 3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Лучшие места Алматы за 3 часа
«Экскурсия по самым интересным местам города начинается с посещения Музея города Алматы, где вы сможете поближе познакомиться с историей южной столицы Казахстана»
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00, 14:00
$165 за экскурсию
Лучшие места Алматы за 7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Лучшие места Алматы за 7 часов
«Покинув музей, Вы продолжите экскурсию и сделаете непродолжительную остановку у Казахского государственного академического театра оперы и балета им»
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$344 за экскурсию
Музейно-городской тур по Алматы
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Музейно-городской тур по Алматы
Узнать историю Казахстана за 1 день в формате «всё включено»
«После направимся на экскурсию в расположенный рядом Музей народных музыкальных инструментов»
Завтра в 09:00
12 июня в 08:00
2398020 383 за всё до 3 чел.
Алматы с точки зрения живописи
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Алматы с точки зрения живописи
Погулять по городу и поговорить о первых художниках Казахстана
«В стоимость включены: услуги гида, билеты в музей и проезд на метро»
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
4 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Ущелье Тургень + озеро Иссык за 1 день - автобусная экскурсия
    Очень насыщенная экскурсия - посетили за один день несколько фантастических, очень красивых мест! Гид Ирина очень интересно рассказывала и координировала группу
    читать дальше

    в течение всей экскурсии. Единственное, для полного счастья не хватило обеда где-нибудь в кафе в горах или на форелевой ферме:) но организатор сразу заранее предупредил о всех нюансах, что нужно брать с собой перекус и воду, спреи от насекомых и т. д, поэтому в плане организации все на отлично! В общем, поездка и экскурсия получились прекрасными, впечатлений масса, рекомендую!

  • Е
    Екатерина
    26 мая 2024
    Алматы для новичков
    Динара - потрясающий экскурсовод, влюбленная в свой город сумела влюбить и нас. Экскурсия прошла на одном дыхании, 2 часа вместо
    читать дальше

    3. Огромное множество исторической информации наравне с современной. Потом еще много советов получили и рекомендаций. Если приедем еще- только к Динаре.

  • М
    Максим
    12 мая 2024
    Алматы для новичков
    Шикарная экскурсия, шикарный экскурсовод, информация изложена понятна и доступно, красивые локации, очень понравилось, рекомендую
    Шикарная экскурсия, шикарный экскурсовод, информация изложена понятна и доступно, красивые локации, очень понравилось, рекомендуюШикарная экскурсия, шикарный экскурсовод, информация изложена понятна и доступно, красивые локации, очень понравилось, рекомендуюШикарная экскурсия, шикарный экскурсовод, информация изложена понятна и доступно, красивые локации, очень понравилось, рекомендуюШикарная экскурсия, шикарный экскурсовод, информация изложена понятна и доступно, красивые локации, очень понравилось, рекомендую
  • Л
    Люция
    4 мая 2024
    Алматы для новичков
    Динара, Газиза отличная команда. Динара держала все время руку на пульсе. Газиза поразила своим отношением к Алмате, очень любящий, свой
    читать дальше

    город, человек. Провела, показала, рассказала. Погода в Алмате не стабильная, дала нам посмотреть город, и спасибо, дала спрятаться в музее музыкальных инструментов. И там Газиза все рассказала, музей очень рекомендую. Вечером были в ресторане Navat, а там по выходным национальная музыка, так мы слушали со смыслом. Дальше проехали на такси до рынка, все попробовали, все купили.

    Динара, Газиза отличная команда. Динара держала все время руку на пульсе. Газиза поразила своим отношением кДинара, Газиза отличная команда. Динара держала все время руку на пульсе. Газиза поразила своим отношением кДинара, Газиза отличная команда. Динара держала все время руку на пульсе. Газиза поразила своим отношением кДинара, Газиза отличная команда. Динара держала все время руку на пульсе. Газиза поразила своим отношением кДинара, Газиза отличная команда. Динара держала все время руку на пульсе. Газиза поразила своим отношением к
  • А
    Алексей
    4 сентября 2022
    Озеро Иссык, музей и форелевое хозяйство
    Экскурсия понравилась. Посетили все объекты по программе и вернулись в установленное время

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Алматы
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Алматы для новичков
  2. Ущелье Тургень + озеро Иссык за 1 день - автобусная экскурсия
  3. Лучшие места Алматы за 3 часа
  4. Лучшие места Алматы за 7 часов
  5. Музейно-городской тур по Алматы
Какие места ещё посмотреть в Алматы
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Чарынский каньон
  2. Самое главное
  3. Большое Алматинское озеро
Сколько стоит экскурсия по Алматы в июне 2024
Сейчас в Алматы в категории "Музеи" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 165 до 20 383 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 101 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Алматы на 2024 год по теме «Музеи», 101 ⭐ отзыв, цены от 165₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам