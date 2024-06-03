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город, человек. Провела, показала, рассказала. Погода в Алмате не стабильная, дала нам посмотреть город, и спасибо, дала спрятаться в музее музыкальных инструментов. И там Газиза все рассказала, музей очень рекомендую. Вечером были в ресторане Navat, а там по выходным национальная музыка, так мы слушали со смыслом. Дальше проехали на такси до рынка, все попробовали, все купили.