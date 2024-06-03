1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Алматы для новичков
История и знаковые места Старого города на дружеской обзорной экскурсии
Начало: У театра оперы и балета имени Абая
«А также посетите музей национальных инструментов и купите восточные сладости на Зеленом базаре»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Ущелье Тургень + озеро Иссык за 1 день - автобусная экскурсия
Групповая экскурсия в ущелье Тургень и к озеру Иссык. Включает посещение музея Золотого человека и прогулку к Медвежьему водопаду
Начало: Недалеко от метро Байконур
«08:30–09:00 — сбор и отъезд группы10:00 — посещение музея Золотого человека, который стал символом Республики Казахстан10:40 — выезд в сторону озера Иссык, которое образовалось в результате сильного землетрясения 8-10 тысяч лет назад»
Завтра в 08:30
13 июня в 08:30
2 600₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Лучшие места Алматы за 3 часа
«Экскурсия по самым интересным местам города начинается с посещения Музея города Алматы, где вы сможете поближе познакомиться с историей южной столицы Казахстана»
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00, 14:00
$165 за экскурсию
Индивидуальная
7 часов
Лучшие места Алматы за 7 часов
«Покинув музей, Вы продолжите экскурсию и сделаете непродолжительную остановку у Казахского государственного академического театра оперы и балета им»
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$344 за экскурсию
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Музейно-городской тур по Алматы
Узнать историю Казахстана за 1 день в формате «всё включено»
«После направимся на экскурсию в расположенный рядом Музей народных музыкальных инструментов»
Завтра в 09:00
12 июня в 08:00
2398020 383₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Алматы с точки зрения живописи
Погулять по городу и поговорить о первых художниках Казахстана
«В стоимость включены: услуги гида, билеты в музей и проезд на метро»
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
4 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена3 июня 2024Очень насыщенная экскурсия - посетили за один день несколько фантастических, очень красивых мест! Гид Ирина очень интересно рассказывала и координировала группу
- ЕЕкатерина26 мая 2024Динара - потрясающий экскурсовод, влюбленная в свой город сумела влюбить и нас. Экскурсия прошла на одном дыхании, 2 часа вместо
- ММаксим12 мая 2024Шикарная экскурсия, шикарный экскурсовод, информация изложена понятна и доступно, красивые локации, очень понравилось, рекомендую
- ЛЛюция4 мая 2024Динара, Газиза отличная команда. Динара держала все время руку на пульсе. Газиза поразила своим отношением к Алмате, очень любящий, свой
- ААлексей4 сентября 2022Озеро Иссык, музей и форелевое хозяйствоЭкскурсия понравилась. Посетили все объекты по программе и вернулись в установленное время
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Музеи»
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