Поход к Большому Алматинскому озеру - это увлекательное путешествие в сердце Заилийского Алатау. На высоте 2511 метров открывается вид на бирюзовую гладь, окружённую снежными вершинами. Путь проходит через хвойные леса
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Величественные горные виды
- 🏞 Кристально чистое озеро
- 🌲 Хвойные леса и альпийские луга
- 🐾 Возможность увидеть диких животных
- 🌿 Чистый горный воздух
Что можно увидеть
- Большое Алматинское озеро
- Заилийский Алатау
Описание экскурсииПутешествие к Большому Алматинскому озеру — это не просто поход, а настоящее погружение в мир горной тишины и величественной природы. На высоте 2511 метров перед вами откроется завораживающий вид: кристально чистая бирюзовая гладь, окруженная снежными вершинами Заилийского Алатау. Путь к озеру проходит через густые хвойные леса и альпийские луга, где можно встретить сурков, горных козлов и даже беркута, парящего в небе. Здесь каждый поворот тропы — это новая открытка, а свежий воздух, наполненный ароматом хвои, заставляет забыть о городской суете. Этот поход — возможность не просто увидеть одно из самых красивых мест Казахстана, но и прочувствовать дух гор, в которых время словно замирает, оставляя лишь вас и природу. Это не просто прогулка, а настоящее погружение в мир дикой природы. Горы, свежий воздух, живописные тропы и бирюзовая гладь озера, окружённая вершинами — всё это делает маршрут незабываемым. Вас ждут потрясающие виды, истории, которые знают только местные, и атмосфера настоящего приключения. Готовы открыть для себя одно из самых красивых мест Заилийского Алатау? Тогда в путь! Важная информация:
• Протяжённость маршрута около 9-ти километров в одну сторону. Сложность средняя. Что взять с собой:
- Документы – обязательно возьмите с собой паспорт или удостоверение личности, так как озеро находится в пограничной зоне, и могут быть проверки.
- Одежда и обувь – удобная треккинговая обувь, ветровка, теплая одежда (в горах погода может резко меняться).
- Вода и еда – возьмите достаточно воды (не менее 1-1,5 литров на человека) и лёгкие перекусы.
- Солнцезащитные средства – очки, крем от загара, головной убор, так как солнце в горах активное.
- Деньги – небольшая сумма наличных (на случай такси, входных сборов или других расходов).
- Связь и безопасность – телефон с заряженным аккумулятором, пауэрбанк, аптечка с основными медикаментами.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Алматы
- Большое Алматинское ущелье
- Видовые площадки
- Большое Алматинское озеро
- Дикая природа
Что включено
- Услуги гида
- Групповая аптечка
- Билеты в национальный парк
- Горячий чай и сладости
- Трансфер до верхнего шлагбаума, откуда начнется поход
- Треккинговые палки
- Репилент от насекомых (клещей, пчел, ос, комаров)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Проспект Дулати, 1/1
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 67 отзывов
М
Марк
24 ноя 2025
Эскурсия на 10 из 10 просто!
Гиду отдельная хвала за выбор времени. Не пугайтесь, что так рано - это необходимо, чтобы вы увидели красоты озера.
Для нас с девушкой это был первый пеший поход на такие расстояния и мы нисколько не разочарованы.
Еще и чаем со сладостями угостили)
Очень советую!




М
Михаил
24 ноя 2025
Побывал в одном из самых живописных мест Алматы. Гид всё рассказал, показал. Рекомендую! Обязательно ещё раз схожу, когда приеду
А
Анна
12 ноя 2025
Переходная, не сложная экскурсия, безопасная экскурсия.
Подъём около 3 часов (с перевалами) и спуск чуть быстрее.
Красиво очень, дорога хорошая, озеро очень великолепное.




А
Анастасия
9 ноя 2025
Гид заранее прислал всю информацию по туру, тур не отменили, хотя остальные участники не пришли, и я была одна! У гида было всё необходимое снаряжение для похода, чай, сладости:) Встретились
M
Margarita
4 ноя 2025
Потрясающая получилась прогулка в комфортной мини-группе. Гид Исламбек- мастер своего дела, рассказал много всего интересного. Прошли маршрут и по комфортной асфальтированной дороге, а также срезали путь вдоль трубы. Виды прекрасны, атмосфера в группе была комфортной, за разговорами время пролетело незаметно. Спасибо за организацию, рекомендую!
Е
Екатерина
3 ноя 2025
Мой первый горный трек — и сразу к БАО! 😍 Физическая подготовка у меня ниже среднего, но маршрут оказался вполне посильным благодаря чёткой организации от гида Ерсыдыка, продуманным остановкам для отдыха, умению сплотить людей.
Ерсыдык не просто ведёт по тропе — он объясняет, поддерживает, рассказывает интересные факты, умеет подержать любую тему!
Отдельная благодарность за вкусный травяной чай, который придал мне сил!
Однозначно рекомендую!



А
Анастасия
25 окт 2025
М
Мария
24 окт 2025
Потрясающе интересная, комфортная и приятная экскурсия. Рекомендую всем посетить! Очень понравилась сама экскурсия и наш гид Ерсыдык. Увидели много красивых мест, сделали очень много кадров красивых. На середине пути отдыхали
В
Виктория
14 окт 2025
Все очень понравилось, гид мастер своего дела. Сделал вкусный час, рассказал про историю озера, взял с собой теплые вещи для туристов. Поддержит любой разговор, посоветует места к посещению, пошутит. Остались довольны, очень рекомендуем
И
Ирина
10 окт 2025
Очень понравилась прогулка. Были страхи, что дорога окажется слишком тяжелой, но нет, - все комфортно и прекрасно.
Гид Исламбек подробно рассказывал о местности.
Спасибо, интереснейшая экскурсия. Отлично все организовано.


Ю
Юлия
7 окт 2025
Очень понравилось Большое Алматинское озеро, дорога туда и обратно занимает около 17 км, но с такими шикарными видами, что это почти незаметно😀. Спасибо гиду Рустему, поддерживал и веселил нас всю
А
Анастасия
14 сен 2025
Офигенный пеший поход 17 км в обе стороны в окружении потрясающих горных пейзажей в осенних красках, приятной компании и замечательного гида Рустема, который рассказывал нам о Казахстане и БАО.


О
Ольга
13 сен 2025
Экскурсия прошла замечательно! Спасибо большое организаторам, особенно, гиду Рустему за помощь и поддержку на протяжении всей прогулки! Было красиво, интересно и познавательно!
В добавок к прекрасным видам вы получите абсолютно все, что нужно для похода) ни разу не пожалела, что выбрала этот тур)

А
Анастасия
11 сен 2025
Этот поход запомнится не только потрясающими видами Большого алматинского озера, но и интеллигентными гидами, очень комфортно организовавшими тур: заботливо напоили нас чаем со сладостями, выдали трекинговые палки, рассказали много интересных фактов, поддерживали, помогали. Потом поделились списком мест в Алматы.
Большое спасибо, очень рекомендую!

А
Алина
11 сен 2025
Всё прошло прекрасно! Гид супер 👍🏼
