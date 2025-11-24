М Марк Эскурсия на 10 из 10 просто!

Гиду отдельная хвала за выбор времени. Не пугайтесь, что так рано - это необходимо, чтобы вы увидели красоты озера.

Для нас с девушкой это был первый пеший поход на такие расстояния и мы нисколько не разочарованы.

Еще и чаем со сладостями угостили)



Очень советую!

М Михаил Побывал в одном из самых живописных мест Алматы. Гид всё рассказал, показал. Рекомендую! Обязательно ещё раз схожу, когда приеду

А Анна

Подъём около 3 часов (с перевалами) и спуск чуть быстрее.

Красиво очень, дорога хорошая, озеро очень великолепное.

Если Вы не любите много ходить, бегать, гулять, это не Ваша экскурсия.

Эта экскурсия для тех, кто любит и может ходить долго и наслаждаться такой прогулкой. Мое путешествие было в начале зимы, мне выдали ледоступы на части маршруте, где было скользковато и палочки для безопасной ходьбы на весь маршрут.

Само озеро среди гор прекрасно, как в зимней сказке, и осталось "в моем сердце".

Спасибо гиду Ерсидык, за путешествие, прекрасную экскурсию, за горячий чай и сладости.

M Margarita Потрясающая получилась прогулка в комфортной мини-группе. Гид Исламбек- мастер своего дела, рассказал много всего интересного. Прошли маршрут и по комфортной асфальтированной дороге, а также срезали путь вдоль трубы. Виды прекрасны, атмосфера в группе была комфортной, за разговорами время пролетело незаметно. Спасибо за организацию, рекомендую!

Е Екатерина Мой первый горный трек — и сразу к БАО! 😍 Физическая подготовка у меня ниже среднего, но маршрут оказался вполне посильным благодаря чёткой организации от гида Ерсыдыка, продуманным остановкам для отдыха, умению сплотить людей.

Ерсыдык не просто ведёт по тропе — он объясняет, поддерживает, рассказывает интересные факты, умеет подержать любую тему!

Отдельная благодарность за вкусный травяной чай, который придал мне сил!

Однозначно рекомендую!

А Анастасия

В Виктория Все очень понравилось, гид мастер своего дела. Сделал вкусный час, рассказал про историю озера, взял с собой теплые вещи для туристов. Поддержит любой разговор, посоветует места к посещению, пошутит. Остались довольны, очень рекомендуем

И Ирина Очень понравилась прогулка. Были страхи, что дорога окажется слишком тяжелой, но нет, - все комфортно и прекрасно.

Гид Исламбек подробно рассказывал о местности.

Спасибо, интереснейшая экскурсия. Отлично все организовано.

А Анастасия

О Ольга Экскурсия прошла замечательно! Спасибо большое организаторам, особенно, гиду Рустему за помощь и поддержку на протяжении всей прогулки! Было красиво, интересно и познавательно!

В добавок к прекрасным видам вы получите абсолютно все, что нужно для похода) ни разу не пожалела, что выбрала этот тур)

А Анастасия Этот поход запомнится не только потрясающими видами Большого алматинского озера, но и интеллигентными гидами, очень комфортно организовавшими тур: заботливо напоили нас чаем со сладостями, выдали трекинговые палки, рассказали много интересных фактов, поддерживали, помогали. Потом поделились списком мест в Алматы.

Большое спасибо, очень рекомендую!