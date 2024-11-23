Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем вас в тур на один день на внедорожниках на высокогорное плато Ассы и в ущелье Тургень.



Мы поедем по очень живописной дороге, которая подходит только для внедорожных автомобилей, поднимемся на высокогорное плато Ассы на высоту 2700 метров над уровнем моря, увидим со стороны масштабную обсерваторию Ассы-Тургень, а после обеда совершим несложную прогулку по красивому маршруту к Тургеньскому водопаду.

Антон Ваш гид в Алматы Написать вопрос Групповая экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 11 часов Размер группы 1-6 человек Когда каждый день в 8.00 утра 43 750 ₸ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата На сайте нашего официального партнёра Sputnik8

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даты Время начала: 08:00

Описание экскурсии Плато Ассы и Тургеньское ущелье Приглашаем вас в тур на один день на внедорожниках на высокогорное плато Ассы и в ущелье Тургень. Мы поедем по очень живописной дороге, которая подходит только для внедорожных автомобилей, поднимемся на высокогорное плато Ассы на высоту 2700 метров над уровнем моря, увидим со стороны масштабную обсерваторию Ассы-Тургень, а после обеда совершим несложную прогулку по красивому маршруту к Тургеньскому водопаду. Обед можно привезти с собой и перекусить на природе либо мы заедем в кафе и пообедаем там. Вы поедете в мини-группе быстро и с комфортом. Путешествие на джипах позволит вам уехать подальше от туристических групп и увидеть лучшие места для фото и видео.

каждый день в 8.00 утра Выбрать дату