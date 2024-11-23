Приглашаем вас в тур на один день на внедорожниках на высокогорное плато Ассы и в ущелье Тургень.
Мы поедем по очень живописной дороге, которая подходит только для внедорожных автомобилей, поднимемся на высокогорное плато Ассы на высоту 2700 метров над уровнем моря, увидим со стороны масштабную обсерваторию Ассы-Тургень, а после обеда совершим несложную прогулку по красивому маршруту к Тургеньскому водопаду.
Мы поедем по очень живописной дороге, которая подходит только для внедорожных автомобилей, поднимемся на высокогорное плато Ассы на высоту 2700 метров над уровнем моря, увидим со стороны масштабную обсерваторию Ассы-Тургень, а после обеда совершим несложную прогулку по красивому маршруту к Тургеньскому водопаду.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Плато Ассы и Тургеньское ущельеПриглашаем вас в тур на один день на внедорожниках на высокогорное плато Ассы и в ущелье Тургень. Мы поедем по очень живописной дороге, которая подходит только для внедорожных автомобилей, поднимемся на высокогорное плато Ассы на высоту 2700 метров над уровнем моря, увидим со стороны масштабную обсерваторию Ассы-Тургень, а после обеда совершим несложную прогулку по красивому маршруту к Тургеньскому водопаду. Обед можно привезти с собой и перекусить на природе либо мы заедем в кафе и пообедаем там. Вы поедете в мини-группе быстро и с комфортом. Путешествие на джипах позволит вам уехать подальше от туристических групп и увидеть лучшие места для фото и видео.
каждый день в 8.00 утра
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Высокогорное плато Асы (а также посмотрим на обсерваторию Асы-Тургень со стороны)
- Тургеньский (Медвежий) водопад
Что включено
- Трансфер на внедорожнике на протяжении всего пути
- Водители-гиды
Что не входит в цену
- Сумма на входные билеты (экосборы): 600 тенге на 1 человека
- Питание вы можете взять перекус/обед с собой или пообедаем в кафе
Место начала и завершения?
Алматы, ул. Демьяна Бедного, д. 3 или (ваш отель)
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день в 8.00 утра
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- Прошу обязательно связаться со мной после бронирования:
- +77005670887 WhatsApp
- @a69353 Telegram
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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