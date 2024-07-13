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Я убеждена, что каждый из нас способен создать нечто прекрасное своими руками, и с радостью делюсь своими знаниями и техниками с другими. Помимо мастер-классов, я увлекаюсь путешествиями, походами в горы и чтением книг. Всё это помогает мне находить новые идеи и вдохновение для творчества. На мастер-классах я создаю уютную и дружескую атмосферу, где каждый участник может почувствовать себя частью творческого сообщества, найти новых друзей и провести время с пользой и удовольствием. Буду рада познакомиться с вами и вместе создать что-то уникальное!