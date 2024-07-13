Мастер-класс по росписи свечей (в группе)

Создать собственные дизайнерские свечи в уютной атмосфере
Мой мастер-класс по росписи свечей идеально подойдёт тем, кто устал от рутины и хочет погрузиться в атмосферу творчества.

Вы создадите нечто уникальное своими руками, проведёте выходной в окружении красоты и заведёте новые знакомства в кругу единомышленников.
Мастер-класс по росписи свечей (в группе)
Мастер-класс по росписи свечей (в группе)
Мастер-класс по росписи свечей (в группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

  • Вы вдохновитесь референсами и идеями различных свечей.
  • Под моим руководством распишете свечи акриловыми красками и сразу заберёте работу с собой.
  • Мы создадим фотоконтент для соцсетей, ведь наша локация словно сошла со страниц Pinterest.
  • А ещё будем пить чай, наслаждаться творчеством и общением друг с другом.
  • В итоге вы получите 2 готовые свечи с уникальным дизайном и эстетичные фотографии, которыми сможете поделиться с близкими.

Организационные детали

  • В стоимость включены мастер-класс, необходимые материалы и фотографии.
  • При желании можно угоститься (за доплату) вкусным напитком и выпечкой в кофейне, где будем находится. Мастер-класс проводится в отдельном зале этого пространства.
  • Мастер-класс подойдёт взрослым и детям от 10 лет.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе улицы Жибек Жолы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Алматы

ГрупповыеМожно с детьмиНеобычныеЛетниеМастер-классыНа выходныеВ помещенииУникальный опыт

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