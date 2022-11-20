Жибек Жолы - любимый променад алматинцев и чаепитие по-казахски

Вдохновиться атмосферой старейшей улицы города и отведать национальные угощения в этно-ресторане

«Шелковый путь», именно так переводится название улицы, — самое приятное для прогулок место в Алма-Ате. Здесь вы откроете историю Гостиного двора и купеческих домов.

Послушаете уличных музыкантов, понаблюдаете за ремесленниками и художниками и узнаете, как Жибек Жолы стал центром творчества. А в колоритном заведении, за беседами о жизни алматинцев, отведаете наши аутентичные блюда.
Жибек Жолы - любимый променад алматинцев и чаепитие по-казахски
Жибек Жолы - любимый променад алматинцев и чаепитие по-казахски
Жибек Жолы - любимый променад алматинцев и чаепитие по-казахски
Жибек Жолы - любимый променад алматинцев и чаепитие по-казахски
Жибек Жолы - любимый променад алматинцев и чаепитие по-казахски
Жибек Жолы - любимый променад алматинцев и чаепитие по-казахски
Жибек Жолы - любимый променад алматинцев и чаепитие по-казахски
Жибек Жолы - любимый променад алматинцев и чаепитие по-казахски
Жибек Жолы - любимый променад алматинцев и чаепитие по-казахски
Жибек Жолы - любимый променад алматинцев и чаепитие по-казахски
Ближайшие даты:
19
ноя
20
ноя
21
ноя
22
ноя
23
ноя
24
ноя
25
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Любимый променад жителей и гостей города

Наш маршрут лежит вдоль улицы, названной в честь знаменитого караванного торгового пути, пролегавшего по территории Южного Казахстана между Восточной Азией и Средиземноморьем. Вы рассмотрите старинные купеческие дома и послушаете рассказы о периодах, на которые приходились пики ее популярности и забвения. Поговорим о том, как первая улица в городе, мощенная камнем, стала центром притяжения всего «золотого квадрата», а также местом развития творчества, где любой человек может выступить или присоединиться к группе музыкантов, танцоров и художников.

Вкусы и ароматы Жибек Жолы

Гуляя вдоль кондитерской фабрики «Рахат», вы подышите божественными ароматами шоколада, на рынке угоститесь восточными сладостями и традиционными мясными изделиями. А в завершение устроим чаепитие по-казахски в этно-ресторане с красивым интерьером. Вы попробуете такие национальные вкусности, как баурсаки, сумесут и майсок или отведаете континентальные десерты. И в этой аутентичной обстановке послушаете об особенностях нашей кухни, быте, нравах, жителях, истории и традициях города.

Организационные детали

  • С вас удобная обувь и хорошее настроение, с нас — казахское гостеприимство:)
  • Дополнительных расходов не предвидится — все дегустации включены в стоимость экскурсии

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Алматы

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми🏛История и архитектураУлицы и переулкиНовые🍤Гастрономические

Похожие туры в Алматы

Традиции и обычаи казахского народа с конным шоу (группа от 10 чел)
8 часов
🚶 Пешая
Групповая
до 17 чел.
Организатор экскурсии Мира
Мира
Нет отзывов
Традиции и обычаи казахского народа с конным шоу (группа от 10 чел)
Во время экскурсии вы попадете в быт казахского народа
Гид сам назначает место встречи
30 000 за 1 человека
Алма-Ата вас вдохновит
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 2 чел.
Организатор экскурсии Салима
Салима
4.7
26 отзывов
Алма-Ата вас вдохновит
Увидеть визитные карточки города и побывать в горах на автомобильной экскурсии
место проживания или по договоренности
Завтра
21 ноя
22 ноя
23 ноя
11 072 за всё до 2 чел.
Три возраста города: Верный, Алма-Ата, Алматы
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Andrej
Andrej
5
8 отзывов
Очень популярно сейчас
Три возраста города: Верный, Алма-Ата, Алматы
Приглашаю вас на свидание с городом
Вокзал Алматы 2, памятник Абылай Хану
21 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
10 000 за 1 человека
Пешеходная экскурсия по Старому центру Алматы (круглый год)
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Мира
Мира
Нет отзывов
Пешеходная экскурсия по Старому центру Алматы (круглый год)
Экскурсия пешеходная, но для тех кто хочет погрузиться в Старый центр Алматы
Гид сам назначает встречу
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
6 000 за 1 человека
Город кочевников и урочище Тамгалы-Тас
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Svetlana
Svetlana
Нет отзывов
Город кочевников и урочище Тамгалы-Тас
Перенестись в Средневековье в крепости-декорации Номад и увидеть «буддийский храм» с петроглифами
в вашем отеле
Завтра
21 ноя
22 ноя
23 ноя
18 000 за всё до 4 чел.
Ежедневная прогулка по Алма-Ате
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Tripster
Tripster
5
4 отзыва
Ежедневная прогулка по Алма-Ате
Узнать и полюбить город за 2 часа
на улице Гоголя
Завтра
21 ноя
22 ноя
23 ноя
1 820 за 1 человека
Познакомиться с Нур-Султаном за 2 часа
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
4
1 отзыв
Познакомиться с Нур-Султаном за 2 часа
Вы рассмотрите все самые известные достопримечательности казахской столицы
Ваш отель
29 999 за всё до 4 чел.
Алма-Ата известная и неизведанная
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
5
23 отзыва
Алма-Ата известная и неизведанная
Посетить самые интересные места города на душевной обзорной экскурсии
на площади Республики
1 янв
3 янв
4 янв
5 янв
3 490 за всё до 6 чел.
Обзорная прогулка по Алматы
4 часа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Gulzat
Gulzat
Нет отзывов
Обзорная прогулка по Алматы
Алматы - город невероятно разнообразный, и мы с вами исследуем все его грани
Ваш отель
Сегодня
Завтра
21 ноя
22 ноя
65 000 за всё до 3 чел.
В гости к кочевникам Великой степи: экскурсия в этно-аул
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Алия
Алия
Нет отзывов
В гости к кочевникам Великой степи: экскурсия в этно-аул
Интерактивное погружение в мир обрядов, традиций, музыки, игр и быта кочевников для всей семьи
от указанного вами адреса
26 ноя
27 ноя
3 дек
4 дек
10 000 за 1 человека
Пешая прогулка по достопримечательностям Алматы
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Мира
Мира
4.7
12 отзывов
Пешая прогулка по достопримечательностям Алматы
Добро пожаловать в наш прекрасный город
Гид сам назначает место встречи
12 000 за всё до 5 чел.
Нур-Султан: первая встреча
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
Нет отзывов
Нур-Султан: первая встреча
Вы совершите обзорное путешествие по старой и новой частям столицы
Ваш отель
36 999 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Алматы. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Алматы
ХОРОШО
🧭
ТАМ