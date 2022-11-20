Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Любимый променад жителей и гостей города
Наш маршрут лежит вдоль улицы, названной в честь знаменитого караванного торгового пути, пролегавшего по территории Южного Казахстана между Восточной Азией и Средиземноморьем. Вы рассмотрите старинные купеческие дома и послушаете рассказы о периодах, на которые приходились пики ее популярности и забвения. Поговорим о том, как первая улица в городе, мощенная камнем, стала центром притяжения всего «золотого квадрата», а также местом развития творчества, где любой человек может выступить или присоединиться к группе музыкантов, танцоров и художников.
Вкусы и ароматы Жибек Жолы
Гуляя вдоль кондитерской фабрики «Рахат», вы подышите божественными ароматами шоколада, на рынке угоститесь восточными сладостями и традиционными мясными изделиями. А в завершение устроим чаепитие по-казахски в этно-ресторане с красивым интерьером. Вы попробуете такие национальные вкусности, как баурсаки, сумесут и майсок или отведаете континентальные десерты. И в этой аутентичной обстановке послушаете об особенностях нашей кухни, быте, нравах, жителях, истории и традициях города.
Организационные детали
С вас удобная обувь и хорошее настроение, с нас — казахское гостеприимство:)
Дополнительных расходов не предвидится — все дегустации включены в стоимость экскурсии
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Shynar — ваш гид в Алматы
Провёл 220 экскурсий для 340 туристов
Мы сёстры из Алматы, знатоки-любители. Хорошо знаем историю, традиции, быт Казахстана и Алматы. Часто ходим в театры, музеи, на выставки и увлекаемся трекингом по нашим горам. С радостью покажем вам город глазами увлеченных местных жителей и добавим к известным фактам свои истории и забавные случаи. Надеемся на скорую встречу!:)
Говорим на английском и турецком языках.