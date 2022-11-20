«Шелковый путь», именно так переводится название улицы, — самое приятное для прогулок место в Алма-Ате. Здесь вы откроете историю Гостиного двора и купеческих домов. Послушаете уличных музыкантов, понаблюдаете за ремесленниками и художниками и узнаете, как Жибек Жолы стал центром творчества. А в колоритном заведении, за беседами о жизни алматинцев, отведаете наши аутентичные блюда.

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Описание

Что вас ожидает

Любимый променад жителей и гостей города

Наш маршрут лежит вдоль улицы, названной в честь знаменитого караванного торгового пути, пролегавшего по территории Южного Казахстана между Восточной Азией и Средиземноморьем. Вы рассмотрите старинные купеческие дома и послушаете рассказы о периодах, на которые приходились пики ее популярности и забвения. Поговорим о том, как первая улица в городе, мощенная камнем, стала центром притяжения всего «золотого квадрата», а также местом развития творчества, где любой человек может выступить или присоединиться к группе музыкантов, танцоров и художников.

Вкусы и ароматы Жибек Жолы

Гуляя вдоль кондитерской фабрики «Рахат», вы подышите божественными ароматами шоколада, на рынке угоститесь восточными сладостями и традиционными мясными изделиями. А в завершение устроим чаепитие по-казахски в этно-ресторане с красивым интерьером. Вы попробуете такие национальные вкусности, как баурсаки, сумесут и майсок или отведаете континентальные десерты. И в этой аутентичной обстановке послушаете об особенностях нашей кухни, быте, нравах, жителях, истории и традициях города.

Организационные детали