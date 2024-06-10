Экскурсии в помещении Алматы

Найдено 4 экскурсии в категории «В помещении» в Алматы, цены от 1 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Готовим бауырсаки: мастер-класс для детей и взрослых
Индивидуальная
2 часа
Готовим бауырсаки: мастер-класс для детей и взрослых
Научиться печь румяные и воздушные казахские пончики
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
20 000 за всё до 5 чел.
Аромасвеча своими руками
Индивидуальная
1.5 часа
Аромасвеча своими руками
Творчески провести время на мастер-классе по изготовлению свечей из кокосового и пчелиного воска
Начало: на улице Бабаева
Завтра в 11:00
10 июня в 13:00
3 100 за человека
Мастер-класс по изготовлению свечей из вощины
Индивидуальная
1.5 часа
Мастер-класс по изготовлению свечей из вощины
Своими руками сделать набор свечей из разноцветной вощины с ароматом эфирных масел
Начало: В студии на улице Бабаева
Завтра в 11:00
10 июня в 10:30
13 200 за всё до 8 чел.
Мастер-класс по созданию футболки в технике тай-дай в Алматы
Мини-группа
2 часа
Мастер-класс по созданию футболки в технике тай-дай в Алматы
Сделать своими руками футболку с ярким уникальным узором в комфортной мини-группе
Начало: На ул. Бабаева
Расписание: в воскресенье в 16:00
Завтра в 16:00
16 июня в 16:00
1 700 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «В помещении»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Готовим бауырсаки: мастер-класс для детей и взрослых
  2. Аромасвеча своими руками
  3. Мастер-класс по изготовлению свечей из вощины
  4. Мастер-класс по созданию футболки в технике тай-дай в Алматы
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Чарынский каньон
  2. Самое главное
  3. Большое Алматинское озеро
Сколько стоит экскурсия по Алматы в июне 2024
Сейчас в Алматы в категории "В помещении" можно забронировать 4 экскурсии от 1 700 до 20 000.
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