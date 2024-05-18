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Изначально планировалось ехать на другое маковое поле, но… Его величество случай (а может и нет.;)), привел нас целых два! поля. Голубое и красное. Вот это бонус! И маки, маки крупные, много и на фоне гор… Фото не передают этой красоты вживую. Уезжать просто не хотелось. . Но впереди нас ждал Иссык и Медвежий водопад… Иссык красивый, есть пара очень интересных мест для того, чтобы сделать фото… А вот водопад - это отдельная песня. . Дорога до него занимает минут 30, вверх по горной тропе… Зато кардио+красивые виды. . Такое вот 2 в одном. . И опять же, водопадов у нас было 2.. Один бонусом шел… Ну а в Медвежьем даже частично искупались… Благо погода была солнечная, жаркая, а холодная горная вода освежила прекрасно… Группа подобралась снова веселая и дружная… В общем советую всем, но, помните - маки отцветают очень быстро…