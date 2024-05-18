Уникальный опыт – экскурсии в Алматы

Найдено 7 экскурсий в категории «Уникальный опыт» в Алматы, цены от 3 980 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Алматы - к вершинам плато Ассы, Иссыкскому озеру и Медвежьему водопаду
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
4 отзыва
Из Алматы - к вершинам плато Ассы, Иссыкскому озеру и Медвежьему водопаду
Прогуляться среди диких трав и насладиться природой Казахстана (в мини-группе)
Начало: На улице Демьяна Бедного
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
74905 992 за человека
Поймать алматинский вайб - в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
3 отзыва
Поймать алматинский вайб в мини-группе: гид-шаман раскроет секреты
Откройте для себя Алматы под новым углом с экскурсией, где история встречается с эзотерикой. Вас ждет не только познание, но и удивительные открытия
Начало: У театра оперы и балета
Расписание: во вторник и четверг в 12:00
11 июня в 12:00
13 июня в 12:00
44223 980 за человека
Конная прогулка в Тянь-Шаньских горах
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Конная прогулка в Тянь-Шаньских горах
Взглянуть на горные ущелья из седла, послушать тюркские сказанья и отведать загадочные курт и жент
Начало: у гостиницы Novotel Almaty City Center
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
24 000 за всё до 6 чел.
Такой разный Алматы: город и горы за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Алматы за один день: городская культура и горные пейзажи
Исследуйте красоту Алматы и его окрестностей, открыв для себя историю, культуру и кулинарию в одной поездке
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
2100018 900 за всё до 10 чел.
Каньоны Шарын и Бестобе: путешествие в казахскую Исландию
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
10 часов
Каньоны Шарын и Бестобе: путешествие в казахскую Исландию
Прокатиться на лошадях, погулять по дну каньона и заглянуть на обед в юрту кочевника
Начало: Достык-Жолдасбекова
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
27 000 за всё до 2 чел.
На винодельню у предгорья Алатау - групповая автобусная поездка
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
На винодельню у предгорья Алатау - групповая автобусная поездка
Посетить виноградники, продегустировать местные вина и научиться их оценивать
Начало: На ул. Байтурсынова
Расписание: в субботу в 08:45
15 июня в 08:45
22 июня в 08:45
10 000 за человека
Готовим бауырсаки: мастер-класс для детей и взрослых
Индивидуальная
2 часа
Готовим бауырсаки: мастер-класс для детей и взрослых
Научиться печь румяные и воздушные казахские пончики
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
20 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маргарита
    18 мая 2024
    Такой разный Алматы: город и горы за 1 день
    Это была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностям города. Мы начали с
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    горного кластера Медео и Шымбулак, а затем посетили центр города. Экскурсия очень познавательная, а Александр очень разносторонний человек. Он мастер энергетических практик. Находка для тех, кто хочет узнать что-то новое о себе. Мне все очень понравилось! Рекомендую!

    Это была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностямЭто была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностямЭто была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностямЭто была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностямЭто была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностямЭто была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностямЭто была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностям
  • E
    Ewgenia
    18 мая 2024
    Из Алматы - к вершинам плато Ассы, Иссыкскому озеру и Медвежьему водопаду
    Организовано чётко, Юля скорректировала маршрут уже на месте и это было правильно: сначала маки на поле пока не слишком жарко,
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    потом озеро и в завершении суперхит - восхождение в гору к водопаду. Было не легко, но это того стоило. Очень повезло что на локациях не было народу и мы гуляли маленькой компанией. И когда собирались уезжать с места, приезжал большой автобус с туристами - нас это ещё больше радовало - как вовремя у нас все сложилось.

    Организовано чётко, Юля скорректировала маршрут уже на месте и это было правильно: сначала маки на полеОрганизовано чётко, Юля скорректировала маршрут уже на месте и это было правильно: сначала маки на полеОрганизовано чётко, Юля скорректировала маршрут уже на месте и это было правильно: сначала маки на полеОрганизовано чётко, Юля скорректировала маршрут уже на месте и это было правильно: сначала маки на полеОрганизовано чётко, Юля скорректировала маршрут уже на месте и это было правильно: сначала маки на полеОрганизовано чётко, Юля скорректировала маршрут уже на месте и это было правильно: сначала маки на полеОрганизовано чётко, Юля скорректировала маршрут уже на месте и это было правильно: сначала маки на поле
  • В
    Виктория
    8 мая 2024
    Из Алматы - к вершинам плато Ассы, Иссыкскому озеру и Медвежьему водопаду
    Признаться, идею с маковыми полями ребятам подала я. Очень много слышала и видела фотографий в интернете. В итоге поездка состоялась.
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    Изначально планировалось ехать на другое маковое поле, но… Его величество случай (а может и нет.;)), привел нас целых два! поля. Голубое и красное. Вот это бонус! И маки, маки крупные, много и на фоне гор… Фото не передают этой красоты вживую. Уезжать просто не хотелось. . Но впереди нас ждал Иссык и Медвежий водопад… Иссык красивый, есть пара очень интересных мест для того, чтобы сделать фото… А вот водопад - это отдельная песня. . Дорога до него занимает минут 30, вверх по горной тропе… Зато кардио+красивые виды. . Такое вот 2 в одном. . И опять же, водопадов у нас было 2.. Один бонусом шел… Ну а в Медвежьем даже частично искупались… Благо погода была солнечная, жаркая, а холодная горная вода освежила прекрасно… Группа подобралась снова веселая и дружная… В общем советую всем, но, помните - маки отцветают очень быстро…

  • А
    Анна
    3 мая 2024
    Из Алматы - к вершинам плато Ассы, Иссыкскому озеру и Медвежьему водопаду
    Отличная организация тура. Был создан чат группы с детальным описанием маршрута, подробными рекомендациями участникам, представлением и контактами гида - водителя.
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    Это дает ощущение комфорта и безопасности, чувствуешь себя желанным гостем. Информации от гида очень мало. Бонус - отличные фото по окончании тура 👍🏻 Рекомендую!

    Отличная организация тура. Был создан чат группы с детальным описанием маршрута, подробными рекомендациями участникам, представлением и
  • С
    Светлана
    21 апреля 2024
    Такой разный Алматы: город и горы за 1 день
    Отличная экскурсия! Александр гибко подошел к программе, показал именно то, что нам было интересно. Он прекрасный рассказчик и собеседник. У нас остались самые приятные впечатления - однозначно рекомендуем!
    Отличная экскурсия! Александр гибко подошел к программе, показал именно то, что нам было интересно. Он прекрасныйОтличная экскурсия! Александр гибко подошел к программе, показал именно то, что нам было интересно. Он прекрасный
  • В
    Виктория
    7 марта 2024
    Поймать алматинский вайб - в мини-группе
    Очень классная и познавательная экскурсия! Увидела красивые места города, спасибо Александру! А еще Александр сделал метафорический расклад, супер интересно. 🫶🏻
  • В
    Валерия
    28 февраля 2024
    Такой разный Алматы: город и горы за 1 день
    Хочу, наконец, поделиться своими впечатлениями про эту экскурсию! Гид Саша - это настоящий профессионал своего дела, а еще он шаман!
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    Он сделал наше путешествие в горах Шымбулак невероятно интересным и запоминающимся. Вид с подъемника просто захватывает дух! Обзорная экскурсия по городу тоже была на высшем уровне. Я узнала много нового о культуре и истории Казахстана! Машина, которую предоставил нам Антон, была очень удобная и комфортная. Но самое важное - это забота Антона о нас, туристах из другой страны. Он был всегда на связи, помогал в любых вопросах и создавал атмосферу дружелюбия и гостеприимства. Большое спасибо всей команде за такой замечательный отдых! Я точно вернусь сюда еще раз!

  • О
    Ольга
    10 января 2024
    Поймать алматинский вайб - в мини-группе
    Отличная атмосферная экскурсия, узнала много нового! Спасибо, Александр!
    Отличная атмосферная экскурсия, узнала много нового! Спасибо, Александр!
  • Э
    Эльза
    15 декабря 2023
    Поймать алматинский вайб - в мини-группе
    Эта экскурсия просто находка! Александр очень интересный человек и прекрасный гид. Он провел меня по всему центру, рассказал об истории
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    города, причем очень захватывающе, скажем так "история в лицах". Ко всему прочему он еще и знаток энергетических практик, дал очень ценные советы по жизни персонально для меня с помощью метафорических карт. А еще мы пили вкуснейший чай из горных трав, которые сам Александр и собирал в горах Алматы. Я вернулась с экскурсии обновленная и какая-то другая, с новыми эмоциями и ощущениями от всего! Спасибо!

  • Т
    Татьяна
    4 декабря 2023
    Конная прогулка в Тянь-Шаньских горах
    Удобный трансфер до места. Красивые горы. Приятно общались с экскурсоводом. Экскурсовод легко подстраивается под интересы слушателей. Лошади спокойные и неторопливые. Поездка на лошадях совсем детская. Бояться нечего.

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Уникальный опыт»

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Сколько стоит экскурсия по Алматы в июне 2024
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