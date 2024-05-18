1 чел.
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скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Из Алматы - к вершинам плато Ассы, Иссыкскому озеру и Медвежьему водопаду
Прогуляться среди диких трав и насладиться природой Казахстана (в мини-группе)
Начало: На улице Демьяна Бедного
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
74905 992₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Поймать алматинский вайб в мини-группе: гид-шаман раскроет секреты
Откройте для себя Алматы под новым углом с экскурсией, где история встречается с эзотерикой. Вас ждет не только познание, но и удивительные открытия
Начало: У театра оперы и балета
Расписание: во вторник и четверг в 12:00
11 июня в 12:00
13 июня в 12:00
44223 980₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Конная прогулка в Тянь-Шаньских горах
Взглянуть на горные ущелья из седла, послушать тюркские сказанья и отведать загадочные курт и жент
Начало: у гостиницы Novotel Almaty City Center
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
24 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Алматы за один день: городская культура и горные пейзажи
Исследуйте красоту Алматы и его окрестностей, открыв для себя историю, культуру и кулинарию в одной поездке
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
2100018 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Каньоны Шарын и Бестобе: путешествие в казахскую Исландию
Прокатиться на лошадях, погулять по дну каньона и заглянуть на обед в юрту кочевника
Начало: Достык-Жолдасбекова
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
27 000₽ за всё до 2 чел.
Групповая
8 часов
На винодельню у предгорья Алатау - групповая автобусная поездка
Посетить виноградники, продегустировать местные вина и научиться их оценивать
Начало: На ул. Байтурсынова
Расписание: в субботу в 08:45
15 июня в 08:45
22 июня в 08:45
10 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Готовим бауырсаки: мастер-класс для детей и взрослых
Научиться печь румяные и воздушные казахские пончики
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
20 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаргарита18 мая 2024Это была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностям города. Мы начали с
- EEwgenia18 мая 2024Организовано чётко, Юля скорректировала маршрут уже на месте и это было правильно: сначала маки на поле пока не слишком жарко,
- ВВиктория8 мая 2024Признаться, идею с маковыми полями ребятам подала я. Очень много слышала и видела фотографий в интернете. В итоге поездка состоялась.
- ААнна3 мая 2024Отличная организация тура. Был создан чат группы с детальным описанием маршрута, подробными рекомендациями участникам, представлением и контактами гида - водителя.
- ССветлана21 апреля 2024Отличная экскурсия! Александр гибко подошел к программе, показал именно то, что нам было интересно. Он прекрасный рассказчик и собеседник. У нас остались самые приятные впечатления - однозначно рекомендуем!
- ВВиктория7 марта 2024Очень классная и познавательная экскурсия! Увидела красивые места города, спасибо Александру! А еще Александр сделал метафорический расклад, супер интересно. 🫶🏻
- ВВалерия28 февраля 2024Хочу, наконец, поделиться своими впечатлениями про эту экскурсию! Гид Саша - это настоящий профессионал своего дела, а еще он шаман!
- ООльга10 января 2024Отличная атмосферная экскурсия, узнала много нового! Спасибо, Александр!
- ЭЭльза15 декабря 2023Эта экскурсия просто находка! Александр очень интересный человек и прекрасный гид. Он провел меня по всему центру, рассказал об истории
- ТТатьяна4 декабря 2023Удобный трансфер до места. Красивые горы. Приятно общались с экскурсоводом. Экскурсовод легко подстраивается под интересы слушателей. Лошади спокойные и неторопливые. Поездка на лошадях совсем детская. Бояться нечего.
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Уникальный опыт»
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