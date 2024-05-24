1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Многослойный Алматы: от истории к стрит-арту и гастрономии
Погрузитесь в уникальный мир Алматы с экскурсией, которая откроет город с новых сторон: от исторических зданий до современного стрит-арта
Начало: По договоренности
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
8 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Треккинг к пастбищу Кок-Жайлау и водопаду Батарейка: приключение в Алматы
Готовы к приключению? Экскурсия к Кок-Жайлау и водопаду Батарейка обещает впечатляющие виды и незабываемые эмоции
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
1649014 841₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в древний Жаркент: история, культура и природа
Погрузитесь в атмосферу древнего Жаркента, насладитесь уникальными пейзажами и встречей с верблюжатами
Начало: У вашего отеля или указанного адреса
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
38 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Уникальное путешествие из Алматы: Тамгалы-Тас и Город кочевников
Вас ждет погружение в мир древних петроглифов и культурное наследие Казахстана, с посещением киносъемочной площадки в степи
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2660023 940₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Из Алматы - к вершинам плато Ассы, Иссыкскому озеру и Медвежьему водопаду
Прогуляться среди диких трав и насладиться природой Казахстана (в мини-группе)
Начало: На улице Демьяна Бедного
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
74905 992₽ за человека
скидка
10%
Групповая
4 часа
Тур-игра по барам Алматы: конкурсы, призы и ночная жизнь
Побывайте в 4 уникальных барах Алматы, участвуйте в конкурсах и выигрывайте призы. Вечер будет полон новых знакомств и незабываемых впечатлений
Начало: В одном из баров в центре города
Сегодня в 21:30
14 июня в 21:30
30002 700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Неформальный Алматы: живописные уголки и творческий дух
Почувствуйте теплоту и свободу на прогулке по уникальным местам Алматы, в компании знающего гида
Начало: У кафе Del papa
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Поймать алматинский вайб в мини-группе: гид-шаман раскроет секреты
Откройте для себя Алматы под новым углом с экскурсией, где история встречается с эзотерикой. Вас ждет не только познание, но и удивительные открытия
Начало: У театра оперы и балета
Расписание: во вторник и четверг в 12:00
11 июня в 12:00
13 июня в 12:00
44223 980₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Симфония чувств Алматы: стрит-арт, музыка и вкусы
Индивидуальная экскурсия по Алматы, где вы увидите стрит-арт, услышите местную музыку, ощутите ароматы гор и степей, попробуете казахские деликатесы
Начало: В кофейне в центре города
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Конная прогулка в Тянь-Шаньских горах
Взглянуть на горные ущелья из седла, послушать тюркские сказанья и отведать загадочные курт и жент
Начало: у гостиницы Novotel Almaty City Center
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
24 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Алматы за один день: городская культура и горные пейзажи
Исследуйте красоту Алматы и его окрестностей, открыв для себя историю, культуру и кулинарию в одной поездке
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
2100018 900₽ за всё до 10 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
11 часов
Город кочевников и Тамгалы-Тас: путешествие в прошлое Алматы
Познайте тайны казахских степей: Город кочевников и Тамгалы-Тас ждут вас в увлекательной экскурсии
Начало: На улице Демьяна Бедного
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2650025 175₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
15 часов
На озёра Каинды и Кольсай, Чарынский каньон и Черный каньон - тур из Алматы
Начало: Алматы, ул. Демьяна Бедного, д. 3
Расписание: Каждый день в 6.00 утра старт
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
33 750₸ за человека
Мини-группа
15 часов
Тур в мини-группе на озеро Каинды и к каньонам Черный и Чарынский
Начало: Алматы, ул. Демьяна Бедного, д. 3
Расписание: каждый день в 6.00 утра
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
33 750₸ за человека
Индивидуальная
2 часа
Стать алматинцем за 120 минут
Начало: Отель Казахстан, проспект Достык, 52/2
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
19 000₸ за человека
Мини-группа
12 часов
В долину замков на Чарынский каньон, к реке Чарын - тур из Алматы
Начало: Алматы, ул. Демьяна Бедного, д. 3
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
26 111₸ за человека
Аудиогид
2 часа
Алматы: аудиоэкскурсия по «южной столице» Казахстана
Начало: Проспект Абылай хана, 1 (Железнодорожный вокзал)
Расписание: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
Сегодня в 15:00
Завтра в 06:00
6 000₸ за человека
Индивидуальная
10 часов
Каньоны Шарын и Бестобе: путешествие в казахскую Исландию
Прокатиться на лошадях, погулять по дну каньона и заглянуть на обед в юрту кочевника
Начало: Достык-Жолдасбекова
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
27 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сейсмостойкость сквозь время: когда землетрясения не страшны
Открыть инженерные ухищрения, которые определяют архитектуру Алматы и делают её безопасной
Начало: В Парке 28 гвардейцев-панфиловцев
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
от 5 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
8 часов
На винодельню у предгорья Алатау - групповая автобусная поездка
Посетить виноградники, продегустировать местные вина и научиться их оценивать
Начало: На ул. Байтурсынова
Расписание: в субботу в 08:45
15 июня в 08:45
22 июня в 08:45
10 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Расписание: Ежедневно в 10:00, 14:00
$231 за экскурсию
Индивидуальная
7 часов
Расписание: Ежедневно в 11:00
$323 за экскурсию
Индивидуальная
9 часов
Расписание: Ежедневно в 09:00
$409 за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Готовим бауырсаки: мастер-класс для детей и взрослых
Научиться печь румяные и воздушные казахские пончики
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
20 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Однодневный тур по вершинам Алматы
Начало: Ваш отель, либо центр города (Акимат)
Расписание: По будням в 8:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
170 000₸ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
К обсерватории на плато Ассы - из Алматы
Отправиться за фантастическими видами через Тургеньское ущелье и Медвежий водопад
Начало: На улице Демьяна Бедного
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3000028 500₽ за всё до 7 чел.
Групповая
4 часа
Тур по барам Алматы в формате игры
Начало: Первый бар (сообщит гид)
Расписание: Пятница, суббота в 21:30
Сегодня в 21:30
14 июня в 21:30
15 000₸ за человека
Индивидуальная
16 часов
Алтын Эмель: горы Актау и Катутау за 1 день - тур из Алматы
Начало: Алматы, ул. Демьяна Бедного, д. 3
Расписание: Каждый день в 7.00 утра старт
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
225 000₸ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Алматы: история и люди
Погулять по центру города и узнать о связанных с ним великих личностях с профессиональным гидом
Начало: У Центрального музея
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
6 часов
Горячие источники Алмарасан и водопад Аюсай - тур из Алматы
Начало: Ул. Владимира Радостовца, 292
Расписание: Каждый день в 8.00 утра старт
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
28 750₸ за человека
Индивидуальная
4 часа
Алматы с точки зрения живописи
Погулять по городу и поговорить о первых художниках Казахстана
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
4 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- WWitalij24 мая 2024Маршрут 👌 Организация 👌 Экскурсия 👍 У нас мало времени, советую такую же на 2 дня 👌👍
- ММаргарита18 мая 2024Это была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностям города. Мы начали с
- EEwgenia18 мая 2024Организовано чётко, Юля скорректировала маршрут уже на месте и это было правильно: сначала маки на поле пока не слишком жарко,
- ААлексей14 мая 2024Узнали много интересной информации от коренного русского Алматинца. Погода немного подвела - выбирайте ясный день, чтобы в полной мере насладиться видами города.
- ДДмитрий11 мая 2024Спасибо Ореке за отличную экскурсию, а также отдельное спасибо за смонтированное видео! Увидели все, что запланировали и даже больше - три степные черепахи, деловито пересекающие дорогу, на долго останутся в нашей памяти.
- ААнна10 мая 2024Потрясающая поездка и не менее потрясающая организация! Гид Байсал - просто умничка! Заботливые и предупредительные ребята - организаторы, все очень
- ВВиктория8 мая 2024Признаться, идею с маковыми полями ребятам подала я. Очень много слышала и видела фотографий в интернете. В итоге поездка состоялась.
- ААнастасия6 мая 2024Я была очень впечатлена туром по барам в Алматы! Я познакомилась с самыми разнообразными и интересными местами для отдыха, встретила
- ААнна3 мая 2024Отличная организация тура. Был создан чат группы с детальным описанием маршрута, подробными рекомендациями участникам, представлением и контактами гида - водителя.
- ППавел3 мая 2024Экскурсию заказывал в День Рождения девушки, поэтому долго изучал экскурсии на сайте. Не прогадал, классно провели время. Гид внимательная - узнав про ДР предложила помощь с бронью ресторана и заказом цветов.
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