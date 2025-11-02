Экскурсия по Алматы предлагает уникальную возможность познакомиться с крупнейшим городом Казахстана.
Вы увидите Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев и Вознесенский собор, прогуляетесь по Площади Республики и полюбуетесь монументом Независимости.
Зеленый базар порадует гастрономическими изысками, а высокогорный каток "Медеу" и горнолыжный курорт "Шымбулак" подарят незабываемые эмоции.
Эта экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет ощутить колорит местной жизни и насладиться природной красотой
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Узнайте историю Алматы
- 🏛 Посетите главные достопримечательности
- 🍽 Откройте гастрономические секреты
- ⛷ Насладитесь горными видами
- 🎨 Погрузитесь в местную культуру
Что можно увидеть
- Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев
- Вознесенский собор
- Площадь Республики
- Монумент Независимости
- Зеленый базар
- Высокогорный каток «Медеу»
- Горнолыжный каток «Шымбулак»
Описание экскурсииОткройте для себя Алматы Приглашаю вас на увлекательную обзорную экскурсию по Алматы — самому крупному и зеленому городу Казахстана. За несколько часов вы познакомитесь с историей города, его главными достопримечательностями и колоритом местной жизни. Мы посетим:
- Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев и Вознесенский собор;
- Площадь Республики и монумент Независимости;
- Зеленый базар — гастрономическое сердце города;
- Высокогорный каток «Медеу»;
- Горнолыжный каток «Шымбулак».
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что включено
- Комфортабельный транспорт
- Услуги гида
- Вода питьевая
Что не входит в цену
- Подъём на канатной дороге
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
2 ноя 2025
Знакомство с Алматы состоялось замечательным образом. И в немалой степени это заслуга Даурена и его команды. Пунктуальность, приемлемый формат общения,, внимание и забота на протяжении всех 2-х экскурсионных дней (брали обзорную и озера с каньонами). Отклик на любое пожелание и просьбу. Друзья в восторге от наших рассказов и впечатлений.
Т
Тамара
28 окт 2025
Всё интересно и увлекательно.
М
Мария
9 окт 2025
Прекрасная экскурсия. Посетили много смотровых площадок с восхитительными видами на горы. Организаторы очень внимательны к пожеланиям при составлении маршрута. Никакой спешки и суеты, ездили по городу, много локаций, история города, интересные места. Поездка получилась очень комфортной.
Е
Елена
2 окт 2025
Вме очень понравилось! Машина, места, профессионализм! Спасибо большое!
Н
Наталья
27 сен 2025
Экскурсия с Дауреном нам очень понравилась! Удобный формат (индивидуальная на 5 чел), комфортабельный автомобиль, приятный гид, который рассказал нам много интересного про город и историю и с охотой отвечал на
Н
Наталия
15 сен 2025
Огромная благодарность Даурену за отлично организованный тур! Получили большое удовольствие от индивидуальной экскурсии и общения с гидом! Будем рекомендовать друзьям!
М
Мария
8 сен 2025
Н
Надежда
6 сен 2025
Всем, здравствуйте. Ездили мини группой на экскурсию по городу. СУПЕР! Можно было бы поставить оценку 10. Информативно, интересно, не просто заученный рассказ, а с Любовью к своему городу. Чембулак великолепен!
К
Кологривова
6 сен 2025
Всем, здравствуйте. Ездили мини группой на экскурсию по городу. СУПЕР! Можно было бы поставить оценку 10. Информативно, интересно, не просто заученный рассказ, а с Любовью к своему городу. Чембулак великолепен!
С
Светлана
25 авг 2025
Спасибо нашему прекрасному гиду - Даурену за обзорную экскурсию по Алмааты на индивидуальной машине, встретили у отеля. Машина очень комфортная. Учли все наши пожелания по экскурсии, все успели посмотреть и ещё на рынок за сувенирами заскочила.
Даурен отвечал на все вопросы, очень вежливый и внимательный к нашим потребностям. Благодарим за гостеприимство и отзывчивость.
N
Nadezhda
20 авг 2025
Спасибо за обзорную экскурсию! Нашей семье очень все понравилось. Познакомились с г. Алматы и историей Казахстана, полюбовались прекрасными видами, когда поднимались в горы. Комфортный трансфер и интересная экскурсия. Всем рекомендую!
