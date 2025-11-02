И Ирина Знакомство с Алматы состоялось замечательным образом. И в немалой степени это заслуга Даурена и его команды. Пунктуальность, приемлемый формат общения,, внимание и забота на протяжении всех 2-х экскурсионных дней (брали обзорную и озера с каньонами). Отклик на любое пожелание и просьбу. Друзья в восторге от наших рассказов и впечатлений.

Т Тамара Всё интересно и увлекательно.

М Мария Прекрасная экскурсия. Посетили много смотровых площадок с восхитительными видами на горы. Организаторы очень внимательны к пожеланиям при составлении маршрута. Никакой спешки и суеты, ездили по городу, много локаций, история города, интересные места. Поездка получилась очень комфортной.

Е Елена Вме очень понравилось! Машина, места, профессионализм! Спасибо большое!

Н Наталья читать дальше все наши вопросы. Мы посетили основные достопримечательности, сделали много классных фотографий, а ещё, по нашей просьбе, нас отвезли попробовать национальную кухню. За несколько часов мы увидели красоту и величие города Алматы и получили много ярких впечатлений! Рекомендуем всем! Экскурсия с Дауреном нам очень понравилась! Удобный формат (индивидуальная на 5 чел), комфортабельный автомобиль, приятный гид, который рассказал нам много интересного про город и историю и с охотой отвечал на

Н Наталия Огромная благодарность Даурену за отлично организованный тур! Получили большое удовольствие от индивидуальной экскурсии и общения с гидом! Будем рекомендовать друзьям!

М Мария

Н Надежда читать дальше Даурен и Заур подъехали к месту нашего проживания и в конце экскурсии довезли до места. На протяжении всей экскурсии чувствовалось внимание и забота, как к долгожданным гостям. Хотя время экскурсии закончилось, завезли нас пообедать, и подождали. Спасибо большое, за радушный прием! Приняли нас в Казахстане как близких родственников. Всем, здравствуйте. Ездили мини группой на экскурсию по городу. СУПЕР! Можно было бы поставить оценку 10. Информативно, интересно, не просто заученный рассказ, а с Любовью к своему городу. Чембулак великолепен!

К Кологривова читать дальше Даурен и Заур подъехали к месту нашего проживания и в конце экскурсии довезли до места. На протяжении всей экскурсии чувствовалось внимание и забота, как к долгожданным гостям. Хотя время экскурсии закончилось, завезли нас пообедать, и подождали. Спасибо большое, за радушный прием! Приняли нас в Казахстане как близких родственников. Всем, здравствуйте. Ездили мини группой на экскурсию по городу. СУПЕР! Можно было бы поставить оценку 10. Информативно, интересно, не просто заученный рассказ, а с Любовью к своему городу. Чембулак великолепен!

С Светлана Спасибо нашему прекрасному гиду - Даурену за обзорную экскурсию по Алмааты на индивидуальной машине, встретили у отеля. Машина очень комфортная. Учли все наши пожелания по экскурсии, все успели посмотреть и ещё на рынок за сувенирами заскочила.



Даурен отвечал на все вопросы, очень вежливый и внимательный к нашим потребностям. Благодарим за гостеприимство и отзывчивость.