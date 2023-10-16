Алматы - культурная столица и сердце Казахстана

Групповая обзорная экскурсия по самому светскому городу страны

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Вы познакомитесь с богатой историей города, узнаете, как он зародился, как жил в советский период, чем живёт сейчас и как стал крупнейшим финансово-экономическим и культурным центром Казахстана. Осмотрите визитные карточки живописной Алматы и сфотографируетесь в самых ярких локациях.
Алматы - культурная столица и сердце Казахстана
Алматы - культурная столица и сердце Казахстана
Алматы - культурная столица и сердце Казахстана
Алматы - культурная столица и сердце Казахстана
Алматы - культурная столица и сердце Казахстана
Алматы - культурная столица и сердце Казахстана
Алматы - культурная столица и сердце Казахстана
Алматы - культурная столица и сердце Казахстана
Алматы - культурная столица и сердце Казахстана
Ближайшие даты:
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
21
окт
22
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Экскурсия начнется с величественного Театра оперы и балета, символа изящества и искусства. Прогуливаясь по местному Бродвею, вы узнаете, какие знаменитые личности жили и творили в этом культурном квартале. Мы пересечём самую туристическую улицу — Панфилова. И дойдём до Парка 28 панфиловцев, где вы познакомитесь с героическими страницами города, а также оцените вид на Вознесенский собор — величественный храм с непростой историей.

Организационные детали

  • Пожалуйста, одевайтесь соответственно погоде
  • Оплата производится в тенге или долларах по курсу на момент бронирования экскурсии
  • Мы можем провести экскурсию в индивидуальном формате, на иностранном языке, а также в вечернее время
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 12:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Театра оперы и балета
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Алматы

Групповые
Пешеходные
Можно с детьми
Летние
Обзорные
Популярные места
Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев
Свято-Вознесенский собор
Святые места
театр оперы и балета им. Абая

Похожие туры из Алматы

Весь Алматы - за один день
Индивидуальная
6.5 часов
51 отзыв
Популярное предложение
Весь Алматы - за один день
Познакомиться с достопримечательностями старого центра, подняться в горы и увидеть город сверху
ТРЦ Достык Плаза (Самал 2, 111)
Сегодня
Завтра
16 окт
17 окт
12 500 за всё до 3 чел.
Алматы известный и неизведанный
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
72 отзыва
Алматы известный и неизведанный
Посетить самые интересные места города на душевной обзорной экскурсии
на площади Республики
Завтра
16 окт
17 окт
18 окт
6 990 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Алматы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
27 отзывов
Обзорная экскурсия по Алматы
Прогуляться сквозь эпохи города - от Великого шелкового пути до зданий в стиле хай-тек
станция метро Жибек Жолы
Завтра
16 окт
17 окт
18 окт
8 150 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Алматы. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Алматы
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ