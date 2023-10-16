Групповая обзорная экскурсия по самому светскому городу страны
Вы познакомитесь с богатой историей города, узнаете, как он зародился, как жил в советский период, чем живёт сейчас и как стал крупнейшим финансово-экономическим и культурным центром Казахстана. Осмотрите визитные карточки живописной Алматы и сфотографируетесь в самых ярких локациях.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Экскурсия начнется с величественного Театра оперы и балета, символа изящества и искусства. Прогуливаясь по местному Бродвею, вы узнаете, какие знаменитые личности жили и творили в этом культурном квартале. Мы пересечём самую туристическую улицу — Панфилова. И дойдём до Парка 28 панфиловцев, где вы познакомитесь с героическими страницами города, а также оцените вид на Вознесенский собор — величественный храм с непростой историей.
Организационные детали
- Пожалуйста, одевайтесь соответственно погоде
- Оплата производится в тенге или долларах по курсу на момент бронирования экскурсии
- Мы можем провести экскурсию в индивидуальном формате, на иностранном языке, а также в вечернее время
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 12:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Театра оперы и балета
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 12:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — Организатор в Алматы
Провёл экскурсии для 6343 туристов
Мы стремимся вывести сферу туризма в России и Казахстане на новый уровень и сделать каждое путешествие по этим странам особенным. Именно поэтому, выбирая экскурсию с нами, вы гарантированно получаете высокий уровень сервиса и организации.
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