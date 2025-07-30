Откройте для себя настоящий Алматы в увлекательной пешеходной экскурсии по центру города! Вы прогуляетесь по самым знаковым местам, где старинная архитектура встречается с современной жизнью, а советский колорит переплетается с казахскими традициями.
Описание экскурсииАлматы глазами пешехода Вместе мы прогуляемся по центру Алматы и почувствуем дух города: от старинной архитектуры до шумного базара, от мемориалов до уличной жизни. Узнаем, как советское прошлое и казахская культура сплетаются в одном городе — легко, живо, с историями и деталями, которых не найдёшь в путеводителе. Эта экскурсия идеально подойдёт для тех, кто впервые в Алматы и хочет за короткое время увидеть всё самое важное. Вы получите общее представление о городе, его истории и ритме жизни. Мы пройдёмся по знаковым местам, узнаем интересные факты и почувствуем атмосферу Алматы. После экскурсии вам будет проще ориентироваться и планировать свои дальнейшие прогулки, поездки и открытия. Важная информация:
- Что надеть: удобная обувь для прогулки, одежда по погоде.
- Что взять с собой: вода, головной убор в жаркую погоду, фотоаппарат по желанию.
По понедельникам, средам, пятницам в 14:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк 28 панфиловцев
- Вознесенский собор
- Мемориал Славы
- Зелёный базар
- Метро
- Арбат
- Театр оперы и балета
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание
- Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Музей народных музыкальных инструментов им. Ыхласа. Улица Зенкова, 24а
Завершение: Театр оперы и балета
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вадим
30 июл 2025
Экскурсия - просто огонь🔥 Гид Елена - прекрасна 👍
Погуляли по центру Алматы (заодно узнали как появилось и ушло привычное мне из детства Алма-Ата), узнали историю зданий и нюансы местного строительства в сейсмоактивной зоне, обсудили особенности озеленения города и сложности искусственного полива, поговорили про яблочки и проблемы выращивания знаменитого сорта Апорт, и многое, многое другое!
Входит в следующие категории Алматы
