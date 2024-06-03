Зеленый базар – экскурсии в Алматы

Найдено 10 экскурсий в категории «Зеленый базар» в Алматы, цены от 2 209 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Алматы для новичков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
100 отзывов
Алматы для новичков
История и знаковые места Старого города на дружеской обзорной экскурсии
Начало: У театра оперы и балета имени Абая
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 000 за всё до 4 чел.
Алматы известный и неизведанный
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
104 отзыва
Популярное предложение
Алматы: Путешествие между историей и современностью, от классики до арта
Откройте для себя уникальное сочетание истории и современности Алматы, пройдитесь по его улицам, встретьте арт и культуру
Начало: На площади Республики
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
6 990 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Алматы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
38 отзывов
Обзорная экскурсия по Алматы
Прогуляться сквозь эпохи города - от Великого шелкового пути до зданий в стиле хай-тек
Начало: Станция метро Жибек Жолы
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 150 за всё до 6 чел.
Многослойный Алматы: от истории к стрит-арту
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
27 отзывов
Многослойный Алматы: от истории к стрит-арту и гастрономии
Погрузитесь в уникальный мир Алматы с экскурсией, которая откроет город с новых сторон: от исторических зданий до современного стрит-арта
Начало: По договоренности
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
8 500 за всё до 4 чел.
Весь Алматы - за один день
Индивидуальная
6.5 часов
64 отзыва
Весь Алматы за один день: от гор до исторического центра
Погрузитесь в атмосферу Алматы: от захватывающих высот Шымбулака до секретов Старого города. Всё за один день
Начало: ТРЦ Достык Плаза (Самал 2, 111)
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
13 000 за всё до 3 чел.
Ежедневная прогулка по Алматы
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
32 отзыва
Ежедневная прогулка по Алматы
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: На улице Гоголя
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
2 209 за человека
Поймать алматинский вайб - в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
3 отзыва
Поймать алматинский вайб в мини-группе: гид-шаман раскроет секреты
Откройте для себя Алматы под новым углом с экскурсией, где история встречается с эзотерикой. Вас ждет не только познание, но и удивительные открытия
Начало: У театра оперы и балета
Расписание: во вторник и четверг в 12:00
11 июня в 12:00
13 июня в 12:00
44223 980 за человека
Такой разный Алматы: город и горы за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Алматы за один день: городская культура и горные пейзажи
Исследуйте красоту Алматы и его окрестностей, открыв для себя историю, культуру и кулинарию в одной поездке
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
2100018 900 за всё до 10 чел.
Знакомство с Алматы за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Знакомство с Алматы за 3 часа
Динамичная экскурсия по городу, чтобы проникнуться историей и так называемым «алматинским вайбом»
Начало: У монумента Независимости
10 июня в 10:00
20 июня в 10:00
5 990 за всё до 7 чел.
Музейно-городской тур по Алматы
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Музейно-городской тур по Алматы
Узнать историю Казахстана за 1 день в формате «всё включено»
Завтра в 09:00
12 июня в 08:00
2398020 383 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Алматы известный и неизведанный
    Большое спасибо Алексею за экскурсию! Прекрасный город, прекрасный маршрут, прогулка прошла очень интересно и приятно, оставив самое позитивное впечатление, очень-очень рекомендую всем гостям города эту экскурсию!! 🤩
  • Н
    Наталия
    1 июня 2024
    Алматы известный и неизведанный
    Алексей,спасибо большое за экскурсию! Очень познавательно,не стандартно и самое главное интересно даже для подростков! Спасибо отдельно за явки и пароли😉и приятный презент в начале экскурсии! Это город моего детства и Алексей его раскрыл для меня заново!
  • Т
    Татьяна
    30 мая 2024
    Алматы известный и неизведанный
    Алексей, спасибо огромное за экскурсию! Интересно и познавательно! Алматы великолепен.
  • Е
    Екатерина
    26 мая 2024
    Алматы для новичков
    Динара - потрясающий экскурсовод, влюбленная в свой город сумела влюбить и нас. Экскурсия прошла на одном дыхании, 2 часа вместо
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    3. Огромное множество исторической информации наравне с современной. Потом еще много советов получили и рекомендаций. Если приедем еще- только к Динаре.

  • Д
    Денис
    23 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Алматы
    Отличная пешеходная экскурсия по центру Алматы! Спасибо большое нашему гиду Марии за столь увлекательное и познавательное мероприятие! Мы остались очень довольны-)))
  • В
    Владислава
    20 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Алматы
    Отличная экскурсия, открыли много новых и весьма интересных фактов для себя. Гид Мария замечательная, интересно рассказывает, открыта к диалогу, экскурсия направлена на заказчиков, вы можете попросить зайти в кафе, магазин и тд. Увлекательная прогулка по Алматы в приятной компании!
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  • М
    Маргарита
    18 мая 2024
    Такой разный Алматы: город и горы за 1 день
    Это была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностям города. Мы начали с
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    горного кластера Медео и Шымбулак, а затем посетили центр города. Экскурсия очень познавательная, а Александр очень разносторонний человек. Он мастер энергетических практик. Находка для тех, кто хочет узнать что-то новое о себе. Мне все очень понравилось! Рекомендую!

    Это была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностямЭто была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностямЭто была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностямЭто была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностямЭто была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностямЭто была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностямЭто была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностям
  • М
    Максим
    12 мая 2024
    Алматы для новичков
    Шикарная экскурсия, шикарный экскурсовод, информация изложена понятна и доступно, красивые локации, очень понравилось, рекомендую
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  • М
    Марина
    12 мая 2024
    Весь Алматы - за один день
    Ставлю 5 баллов, но не Динаре, мы ее в глаза не видели, а Казбеку. Экскурсию по Алматы нам провел красивый статный
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    душевный парень Казбек. Мы не только узнали новое об Алматы,но и полюбили этот замечательный, утопающий в зелени город. Полюбили и горы, и людей, и вкусную еду. Но все это не сложилось бы в единый пазл, если бы не душевный разговор с настоящим казахом Казбеком! Спасибо тебе огромное от всей нашей семьи! Знаю, что еще не раз вернемся в Казахстан, встретимся!

    Ставлю 5 баллов, но не Динаре, мы ее в глаза не видели, а КазбекуСтавлю 5 баллов, но не Динаре, мы ее в глаза не видели, а Казбеку
  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Алматы
    Благодарим Анну за прекрасную возможность познакомиться с городом. Душевная, милая и уютная прогулка.

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Зеленый базар»

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  4. Многослойный Алматы: от истории к стрит-арту
  5. Весь Алматы - за один день
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  3. Большое Алматинское озеро
Сколько стоит экскурсия по Алматы в июне 2024
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