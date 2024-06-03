Сейчас в Алматы в категории "Зеленый базар" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 2 209 до 20 383 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 378 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5