1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Алматы для новичков
История и знаковые места Старого города на дружеской обзорной экскурсии
Начало: У театра оперы и балета имени Абая
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Алматы: Путешествие между историей и современностью, от классики до арта
Откройте для себя уникальное сочетание истории и современности Алматы, пройдитесь по его улицам, встретьте арт и культуру
Начало: На площади Республики
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
6 990₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Алматы
Прогуляться сквозь эпохи города - от Великого шелкового пути до зданий в стиле хай-тек
Начало: Станция метро Жибек Жолы
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 150₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Многослойный Алматы: от истории к стрит-арту и гастрономии
Погрузитесь в уникальный мир Алматы с экскурсией, которая откроет город с новых сторон: от исторических зданий до современного стрит-арта
Начало: По договоренности
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
8 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Весь Алматы за один день: от гор до исторического центра
Погрузитесь в атмосферу Алматы: от захватывающих высот Шымбулака до секретов Старого города. Всё за один день
Начало: ТРЦ Достык Плаза (Самал 2, 111)
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
13 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Алматы
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: На улице Гоголя
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
2 209₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Поймать алматинский вайб в мини-группе: гид-шаман раскроет секреты
Откройте для себя Алматы под новым углом с экскурсией, где история встречается с эзотерикой. Вас ждет не только познание, но и удивительные открытия
Начало: У театра оперы и балета
Расписание: во вторник и четверг в 12:00
11 июня в 12:00
13 июня в 12:00
44223 980₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Алматы за один день: городская культура и горные пейзажи
Исследуйте красоту Алматы и его окрестностей, открыв для себя историю, культуру и кулинарию в одной поездке
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
2100018 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с Алматы за 3 часа
Динамичная экскурсия по городу, чтобы проникнуться историей и так называемым «алматинским вайбом»
Начало: У монумента Независимости
10 июня в 10:00
20 июня в 10:00
5 990₽ за всё до 7 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Музейно-городской тур по Алматы
Узнать историю Казахстана за 1 день в формате «всё включено»
Завтра в 09:00
12 июня в 08:00
2398020 383₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена3 июня 2024Большое спасибо Алексею за экскурсию! Прекрасный город, прекрасный маршрут, прогулка прошла очень интересно и приятно, оставив самое позитивное впечатление, очень-очень рекомендую всем гостям города эту экскурсию!! 🤩
- ННаталия1 июня 2024Алексей,спасибо большое за экскурсию! Очень познавательно,не стандартно и самое главное интересно даже для подростков! Спасибо отдельно за явки и пароли😉и приятный презент в начале экскурсии! Это город моего детства и Алексей его раскрыл для меня заново!
- ТТатьяна30 мая 2024Алексей, спасибо огромное за экскурсию! Интересно и познавательно! Алматы великолепен.
- ЕЕкатерина26 мая 2024Динара - потрясающий экскурсовод, влюбленная в свой город сумела влюбить и нас. Экскурсия прошла на одном дыхании, 2 часа вместо
- ДДенис23 мая 2024Отличная пешеходная экскурсия по центру Алматы! Спасибо большое нашему гиду Марии за столь увлекательное и познавательное мероприятие! Мы остались очень довольны-)))
- ВВладислава20 мая 2024Отличная экскурсия, открыли много новых и весьма интересных фактов для себя. Гид Мария замечательная, интересно рассказывает, открыта к диалогу, экскурсия направлена на заказчиков, вы можете попросить зайти в кафе, магазин и тд. Увлекательная прогулка по Алматы в приятной компании!
- ММаргарита18 мая 2024Это была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностям города. Мы начали с
- ММаксим12 мая 2024Шикарная экскурсия, шикарный экскурсовод, информация изложена понятна и доступно, красивые локации, очень понравилось, рекомендую
- ММарина12 мая 2024Ставлю 5 баллов, но не Динаре, мы ее в глаза не видели, а Казбеку. Экскурсию по Алматы нам провел красивый статный
- ИИрина11 мая 2024Благодарим Анну за прекрасную возможность познакомиться с городом. Душевная, милая и уютная прогулка.
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Зеленый базар»
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