Алматинский Арбат – экскурсии в Алматы

Найдено 7 экскурсий в категории «Алматинский Арбат» в Алматы, цены от 3 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Алматы для новичков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
100 отзывов
Алматы для новичков
История и знаковые места Старого города на дружеской обзорной экскурсии
Начало: У театра оперы и балета имени Абая
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 000 за всё до 4 чел.
Весь Алматы - за один день
Индивидуальная
6.5 часов
64 отзыва
Весь Алматы за один день: от гор до исторического центра
Погрузитесь в атмосферу Алматы: от захватывающих высот Шымбулака до секретов Старого города. Всё за один день
Начало: ТРЦ Достык Плаза (Самал 2, 111)
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
13 000 за всё до 3 чел.
Знакомство с Алматы - в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
8 отзывов
Знакомство с Алматы - в мини-группе
Проникнуть в историю нынешней столицы, которая не всегда была таковой и так называлась
Начало: На площади Абая
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:30
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
3 500 за человека
Поймать алматинский вайб - в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
3 отзыва
Поймать алматинский вайб в мини-группе: гид-шаман раскроет секреты
Откройте для себя Алматы под новым углом с экскурсией, где история встречается с эзотерикой. Вас ждет не только познание, но и удивительные открытия
Начало: У театра оперы и балета
Расписание: во вторник и четверг в 12:00
11 июня в 12:00
13 июня в 12:00
44223 980 за человека
Симфония чувств Алматы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Симфония чувств Алматы: стрит-арт, музыка и вкусы
Индивидуальная экскурсия по Алматы, где вы увидите стрит-арт, услышите местную музыку, ощутите ароматы гор и степей, попробуете казахские деликатесы
Начало: В кофейне в центре города
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 500 за всё до 4 чел.
Такой разный Алматы: город и горы за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Алматы за один день: городская культура и горные пейзажи
Исследуйте красоту Алматы и его окрестностей, открыв для себя историю, культуру и кулинарию в одной поездке
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
2100018 900 за всё до 10 чел.
Знакомство с Алматы за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Знакомство с Алматы за 3 часа
Динамичная экскурсия по городу, чтобы проникнуться историей и так называемым «алматинским вайбом»
Начало: У монумента Независимости
10 июня в 10:00
20 июня в 10:00
5 990 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    26 мая 2024
    Алматы для новичков
    Динара - потрясающий экскурсовод, влюбленная в свой город сумела влюбить и нас. Экскурсия прошла на одном дыхании, 2 часа вместо
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    3. Огромное множество исторической информации наравне с современной. Потом еще много советов получили и рекомендаций. Если приедем еще- только к Динаре.

  • М
    Марина
    25 мая 2024
    Знакомство с Алматы - в мини-группе
    Экскурсия по Алмате со Светланой. Встреча вовремя, маршрут интересный, ответы на вопросы получены, вот вроде все отлично, но наверное мы «не
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    правильные» туристы, Светлана очень точно назвала все годы построек и разрушения зданий, архитекторов, все прям досконально, казалось бы это именно то что все и хотят услышать, но все это не мы😂, нам хотелось просто прогулки со знающим город человеком, и просто рассказа о том что вот тут вкусно кормят, тут отличный парк, тут можно погулять вечером, а вот сюда вам рекомендую съездить. Вообщем знаний нам дали много, а направления «на завтра» нет))). Все равно ставлю Светлане 5 баллов, так как ее работа была выполнена в полном объёме, и наверное именно такие экскурсии и должны быть.

    Экскурсия по Алмате со СветланойЭкскурсия по Алмате со СветланойЭкскурсия по Алмате со СветланойЭкскурсия по Алмате со СветланойЭкскурсия по Алмате со СветланойЭкскурсия по Алмате со Светланой
  • М
    Маргарита
    18 мая 2024
    Такой разный Алматы: город и горы за 1 день
    Это была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностям города. Мы начали с
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    горного кластера Медео и Шымбулак, а затем посетили центр города. Экскурсия очень познавательная, а Александр очень разносторонний человек. Он мастер энергетических практик. Находка для тех, кто хочет узнать что-то новое о себе. Мне все очень понравилось! Рекомендую!

    Это была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностямЭто была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностямЭто была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностямЭто была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностямЭто была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностямЭто была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностямЭто была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностям
  • О
    Ольга
    14 мая 2024
    Знакомство с Алматы - в мини-группе
    Экскурсия очень понравилась. Гид Мария очень интересно и доходчиво рассказала о городе. 2 часовая прогулка по Алматы прошла замечательно. Спасибо за организацию.
  • А
    Анжела
    13 мая 2024
    Знакомство с Алматы - в мини-группе
    Все понравилось, гид Мария интересно рассказала историю города, отвечала на все вопросы, рекомендовала что можно ещё посетить. Рекомендую.
  • М
    Максим
    12 мая 2024
    Алматы для новичков
    Шикарная экскурсия, шикарный экскурсовод, информация изложена понятна и доступно, красивые локации, очень понравилось, рекомендую
    Шикарная экскурсия, шикарный экскурсовод, информация изложена понятна и доступно, красивые локации, очень понравилось, рекомендуюШикарная экскурсия, шикарный экскурсовод, информация изложена понятна и доступно, красивые локации, очень понравилось, рекомендуюШикарная экскурсия, шикарный экскурсовод, информация изложена понятна и доступно, красивые локации, очень понравилось, рекомендуюШикарная экскурсия, шикарный экскурсовод, информация изложена понятна и доступно, красивые локации, очень понравилось, рекомендую
  • М
    Марина
    12 мая 2024
    Весь Алматы - за один день
    Ставлю 5 баллов, но не Динаре, мы ее в глаза не видели, а Казбеку. Экскурсию по Алматы нам провел красивый статный
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    душевный парень Казбек. Мы не только узнали новое об Алматы,но и полюбили этот замечательный, утопающий в зелени город. Полюбили и горы, и людей, и вкусную еду. Но все это не сложилось бы в единый пазл, если бы не душевный разговор с настоящим казахом Казбеком! Спасибо тебе огромное от всей нашей семьи! Знаю, что еще не раз вернемся в Казахстан, встретимся!

    Ставлю 5 баллов, но не Динаре, мы ее в глаза не видели, а КазбекуСтавлю 5 баллов, но не Динаре, мы ее в глаза не видели, а Казбеку
  • Л
    Люция
    4 мая 2024
    Алматы для новичков
    Динара, Газиза отличная команда. Динара держала все время руку на пульсе. Газиза поразила своим отношением к Алмате, очень любящий, свой
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    город, человек. Провела, показала, рассказала. Погода в Алмате не стабильная, дала нам посмотреть город, и спасибо, дала спрятаться в музее музыкальных инструментов. И там Газиза все рассказала, музей очень рекомендую. Вечером были в ресторане Navat, а там по выходным национальная музыка, так мы слушали со смыслом. Дальше проехали на такси до рынка, все попробовали, все купили.

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  • Т
    Татьяна
    4 мая 2024
    Весь Алматы - за один день
    Спасибо Динаре за чудесную экскурсию, много и интересно рассказывает про замечательный город Алматы. Время за экскурсией пролетело не заметно.
  • П
    Павел
    3 мая 2024
    Симфония чувств Алматы
    Экскурсию заказывал в День Рождения девушки, поэтому долго изучал экскурсии на сайте. Не прогадал, классно провели время. Гид внимательная - узнав про ДР предложила помощь с бронью ресторана и заказом цветов.

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Алматинский Арбат»

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  4. Поймать алматинский вайб - в мини-группе
  5. Симфония чувств Алматы
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