Это путешествие по Казахстану перенесёт вас в другой мир: от древнего
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем взять с собой ветровку, дождевик и треккинговые кроссовки.
Предоплата — 20% от общей стоимости тура после внесении суммы, указанной на сайте.
Полный расчёт — в день старта тура.
Возврат возможен не позднее, чем за 60 дней до начала тура.
Проживание. В гестхаусах по маршруту и глэмпинге «Чарын», а также в отеле в Алматы (Holiday Inn Express Almaty или аналогичном) в 2-местных номерах. В глэмпинге 2 типа размещения: кабины/домики для пар, в них только 2-местные кровати; палатки с двумя 1-местными кроватями.
За доплату возможно 1-местное размещение. Возможна бронь 3-местного номера по запросу. Для путешествующих в одиночку возможно подселение.
Питание. В стоимость включены завтраки, в один из дней запланирован пикник. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Автомобиль Mitsubishi Delica.
Возраст участников. 18+.
Виза. Гражданам РФ виза для поездки в Казахстан не требуется.
Уровень сложности. Маршрут активный, но не требует специальной физической подготовки. Будут прогулки и лёгкие треккинги без рюкзаков.
Программа тура по дням
Скалы Тамгалы-Тас, прогулка по заповеднику «Алтын-Эмель»
Встречаемся и после чашечки бодрящего кофе направимся к скалам Тамгалы-Тас — здесь сохранились древние буддийские барельефы, вырезанные прямо на камнях. Их возраст превышает историю современных государств. Рядом течёт река Или — ленивая, серебристая, как будто остановившаяся во времени. Местные жители утверждают, что при ветре здесь можно услышать, как «разговаривают» камни.
Затем заглянем на обед в придорожное кафе, где подают чёрный чай и хлеб с каймаком. К вечеру доберёмся до «Алтын-Эмеля» — природного заповедника, знаменитого Поющим барханом — песчаной дюной высотой 150 метров, способной издавать гулкий звук, напоминающий низкое звучание виолончели. Мы поднимемся на вершину, ощущая вибрацию под ногами, чтобы в природной тишине оглядеть бескрайние просторы.
На ночь остановимся в гостевом доме в селе Басши.
Продолжение прогулки по нацпарку, горячие источники Чундже
После завтрака продолжим путь по территории нацпарка. Нас встретят горы Актау, известные как «Белые», хотя на деле это смесь слоёв белого, красного и оранжевого. Их рельеф выточен временем и ветрами, а под ногами здесь — следы древнего океана — доисторические морские отложения и окаменевшие деревья.
После обеда переместимся к Чундже — району с горячими источниками. Асфальт тут то есть, то исчезает. Это место не похоже на типичный курорт, но его простота аутентична. Открытые бассейны с тёплой минеральной водой, запах шашлыка и приглушённые разговоры погрузят нас в атмосферу спокойствия. На ночь останемся здесь же на базе.
Лунный каньон, ущелье Куртогай, озеро Кольсай
Ранним утром отправимся к Лунному каньону — настоящему чуду природы. Песчаниковые формы здесь напоминают ландшафты другой планеты. Это место называют долиной Юрт: жарко, безлюдно, а всё вокруг как в фантастическом фильме.
Следующий пункт программы — ущелье Куртогай, где Шарынская река резко изгибается среди отвесных скал. Здесь пахнет сыростью, и шум воды перекликается с ветром.
К вечеру доберёмся до озера Кольсай на высоте 1800 метров. Вода тут зеркальная, воздух — звенящий. Сосны растут прямо от берега, над головой кричат чайки. Погуляем и поедем отдыхать в гостевой дом в селе Саты.
Озеро Каинды, Чёрный каньон, долина Замков
После завтрака отправимся к озеру Каинды по тропе, ведущей через лес. Уникальный водоём представляет собой затопленный лес, где из гладкой поверхности воды торчат стволы деревьев, а под водой видны уцелевшие кроны. Далее посетим Чёрный каньон. Его скалы круто обрываются вниз, создавая впечатление суровой красоты. Здесь нет никого — только камни, тишина и ощущение силы земли.
Финальной точкой дня станет Чарынский каньон и его участок, называемый долиной Замков. Огромные колонны и арки из красного камня напоминают сказочные дворцы. Останемся здесь до заката, когда солнечные лучи делают скалы огненно-оранжевыми. Ночь проведём в глэмпинге у подножия каньона под звёздным небом.
Тургеньское ущелье, плато Ассы и пикник на траве, возвращение в Алматы
В этот день выезжаем с рассветом. Первая остановка — водопад Аюлы в Тургеньском ущелье. Он срывается с высоты, окружённый влажным лесом. Здесь почти нет людей, только природа и журчание воды. После поднимемся на плато Ассы, где раскинулись пастбища, на холме расположена обсерватория и гуляют пастухи с собаками. Здесь мы устроим пикник на траве под безоблачным небом.
К вечеру вернёмся в Алматы с её суетой, пробками и пёстрыми витринами, но внутри вас останутся покой и сила, подаренные степями и каньонами.
Прогулка по Алматы, покупки, отъезд в аэропорт
Утром прогуляемся по Алматы. Посетим Центральную мечеть и Свято-Вознесенский собор — деревянное здание с зелёными куполами, построенное без единого гвоздя. Это одно из самых высоких православных сооружений из дерева в мире.
Далее уделим время покупкам на рынке или в супермаркете. Здесь можно приобрести казахстанский шоколад, сушёный коний сыр курт, казы — вяленую конину. После отправимся в аэропорт, увозя с собой тёплые воспоминания.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1400
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание по маршруту
- Завтраки
- Встреча в аэропорту в день прилёта и трансфер в день вылета
- Все переезды по программе
- Входные билеты и сборы по программе
- Посещение горячих источников
- Поддержка организаторов на протяжении всего маршрута
- Помощь в подборе выгодных авиабилетов
Что не входит в цену
- Авиаперелёт до Алматы и обратно - от 17 000 ₽ из Москвы
- Обеды и ужины - примерно 1500-2000 ₽ в день
- Медицинская страховка
- 1-местное размещение - $300