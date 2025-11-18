Рекомендуем взять с собой ветровку, дождевик и треккинговые кроссовки.

Предоплата — 20% от общей стоимости тура после внесении суммы, указанной на сайте.

Полный расчёт — в день старта тура.

Возврат возможен не позднее, чем за 60 дней до начала тура.

Проживание. В гестхаусах по маршруту и глэмпинге «Чарын», а также в отеле в Алматы (Holiday Inn Express Almaty или аналогичном) в 2-местных номерах. В глэмпинге 2 типа размещения: кабины/домики для пар, в них только 2-местные кровати; палатки с двумя 1-местными кроватями.

За доплату возможно 1-местное размещение. Возможна бронь 3-местного номера по запросу. Для путешествующих в одиночку возможно подселение.

Питание. В стоимость включены завтраки, в один из дней запланирован пикник. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Автомобиль Mitsubishi Delica.

Возраст участников. 18+.

Виза. Гражданам РФ виза для поездки в Казахстан не требуется.

Уровень сложности. Маршрут активный, но не требует специальной физической подготовки. Будут прогулки и лёгкие треккинги без рюкзаков.