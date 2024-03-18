2 дня
Голубое ожерелье Тянь-Шаня: индивидуальный тур на внедорожнике к озёрам Кольсай и Каинды
Отдохнуть в горах, увидеть «младшего брата Гранд-Каньона» и вековые ели, растущие в воде
Начало: Ваш отель в Алматы, 08:00
12 окт в 08:00
15 окт в 08:00
89 300₽ за всё до 4 чел.
11 дней
Большой тур от Казахстана до Кыргызстана: главные места двух стран и знакомство с традициями
Провести ночь в юрте, послушать, как поют пески, и прокатиться верхом
Начало: Аэропорт Алматы, время прибытия ваших рейсов
15 мая в 10:00
$1 500 за человека
4 дня
Сокровища Тянь-Шаня: тур по природным достопримечательностям Казахстана в мини-группе
Полюбоваться Кольсайскими озёрами, увидеть Чарынский каньон и побывать на горячих источниках Чунджи
Начало: Алматы, место вашего проживания, время обговаривае...
19 окт в 10:00
5 ноя в 10:00
99 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнастасия18 марта 2024Добрый день) Хочется оставить отзыв Дмитрию и Кристине за невероятное путешествие, в котором мы побывали). Я нашла Дмитрия на сайте, прочитала все
- ЕЕвгения7 марта 2024Благодаря Дмитрию и Кристине получилось чудесное путешествие! Мы выбрали двухдневный тур «Навстречу горному Тянь-Шаню» Потрясающие виды всю поездку) чувствуешь себя участником съемок National Geographic Организация на высшем уровне Отдельное спасибо Кристине за фото! От всей души рекомендую Обязательно вернёмся за новыми впечатлениями!
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Озеро Кольсай»
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