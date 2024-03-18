Озеро Кольсай – туры в Алматы

Найдено 3 тура в категории «Озеро Кольсай» в Алматы, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Голубое ожерелье Тянь-Шаня: индивидуальный тур на внедорожнике к озёрам Кольсай и Каинды
На машине
Джиппинг
2 отзыва
2 дня
Голубое ожерелье Тянь-Шаня: индивидуальный тур на внедорожнике к озёрам Кольсай и Каинды
Отдохнуть в горах, увидеть «младшего брата Гранд-Каньона» и вековые ели, растущие в воде
Начало: Ваш отель в Алматы, 08:00
12 окт в 08:00
15 окт в 08:00
89 300 за всё до 4 чел.
Большой тур от Казахстана до Кыргызстана: главные места двух стран и знакомство с традициями
На машине
11 дней
Большой тур от Казахстана до Кыргызстана: главные места двух стран и знакомство с традициями
Провести ночь в юрте, послушать, как поют пески, и прокатиться верхом
Начало: Аэропорт Алматы, время прибытия ваших рейсов
15 мая в 10:00
$1 500 за человека
Сокровища Тянь-Шаня: тур по природным достопримечательностям Казахстана в мини-группе
4 дня
Сокровища Тянь-Шаня: тур по природным достопримечательностям Казахстана в мини-группе
Полюбоваться Кольсайскими озёрами, увидеть Чарынский каньон и побывать на горячих источниках Чунджи
Начало: Алматы, место вашего проживания, время обговаривае...
19 окт в 10:00
5 ноя в 10:00
99 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анастасия
    18 марта 2024
    Голубое ожерелье Тянь-Шаня: индивидуальный тур на внедорожнике к озёрам Кольсай и Каинды
    Добрый день) Хочется оставить отзыв Дмитрию и Кристине за невероятное путешествие, в котором мы побывали). Я нашла Дмитрия на сайте, прочитала все
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    отзывы, и мне очень понравилась программа. Дмитрий быстро вышел на связь, и даже подстроил программа под нас, так как мы приезжали в определённые даты. Нам очень хотелось увидеть восточный Казахстан, и мне безумно понравилось что программа включала в себя все основные точки. Она была на два дня, это было идеально для нас, так как мы приезжали в Алматы только на несколько дней. Нам предложили на выбор шикарный микроавтобус, или два джипа, несколько вариантов ночлега и учли пожелания вегетарианца по еде. Программа была невероятной. Мы узнали очень много новой информации и полюбовались потрясающими видами. Организация, уровень еды, уровень лёгкости и дружелюбия, уровень тепла и заботы просто на 1000%%% Отдельно хочется сказать про Кристину. Она оказалась невероятным гидом, который рассказал очень много классной информации и ещё при этом была нашим фотографом). По возвращении в Москву мы получили потрясающие фотографии. Дмитрий, Вам отдельный респект за все. Вы настоящий профессионал Рекомендую от всего сердца и с удовольствием съезжу с Дмитрием и Кристиной на другие экскурсии, когда вернусь в Казахстан. Спасибо огромное)

  • Е
    Евгения
    7 марта 2024
    Голубое ожерелье Тянь-Шаня: индивидуальный тур на внедорожнике к озёрам Кольсай и Каинды
    Благодаря Дмитрию и Кристине получилось чудесное путешествие! Мы выбрали двухдневный тур «Навстречу горному Тянь-Шаню» Потрясающие виды всю поездку) чувствуешь себя участником съемок National Geographic Организация на высшем уровне Отдельное спасибо Кристине за фото! От всей души рекомендую Обязательно вернёмся за новыми впечатлениями!
    Благодаря Дмитрию и Кристине получилось чудесное путешествие! Мы выбралиБлагодаря Дмитрию и Кристине получилось чудесное путешествие! Мы выбралиБлагодаря Дмитрию и Кристине получилось чудесное путешествие! Мы выбрали

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Озеро Кольсай»

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Сколько стоит тур в Алматы в октябре 2024
Сейчас в Алматы в категории "Озеро Кольсай" можно забронировать 3 тура от 1 500 до 99 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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