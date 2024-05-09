Тур-знакомство с Алматы и окрестностями: горные озёра, Чарынский каньон и каток «Медеу»
Авторский тур в Алматы

Расслабиться в горячих источниках, побывать в Долине замков и устроить пикник на озере Кольсай

Отправляемся в насыщенное путешествие в Казахстан.

За 4 дня успеем вдоволь надышаться горным воздухом и полюбоваться видами на горнолыжном курорте Шымбулак, попробовать национальную кухню и погулять среди красных отвесных скал в Чарынском каньоне.

Поднимемся к Большому Алматинскому озеру, отдохнём на берегу озера Кольсай и насладимся SPA-процедурами — будем нежиться в горячих радоновых водах. Весь тур будем делать сочные кадры и снимать видео — все материалы вы получите после поездки.
Тур-знакомство с Алматы и окрестностями: горные озёра, Чарынский каньон и каток «Медеу»
Тур-знакомство с Алматы и окрестностями: горные озёра, Чарынский каньон и каток «Медеу»
Тур-знакомство с Алматы и окрестностями: горные озёра, Чарынский каньон и каток «Медеу»
Ближайшие даты:
9
мая
24
мая

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет40 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Правила возврата билета или изменения даты:
- если до времени начала тура осталось более 72 часов и вы хотите вернуть билет, то возможен возврат 100% стоимости билета.
- если менее 72 часов, но более 48 часов, то возможен обмен билета на иную дату.
- если менее 48 часов, то возврат и обмен билета невозможен

Проживание. Будем жить в гостевом доме в поселке Сатты (второй день тура), в санатории на горячих источниках (третий день тура). 1 ночь в отеле в Алматы — в стоимость не входит (первый день тура).

Питание. В программу включены 2 завтрака, 1 пикник, ужин во 2 день, обед в 3 день.

Транспорт. В зависимости от количества человек передвигаться будем на комфортных внедорожниках или на микроавтобусе Мерседес Спринтер.

Дети. Участие возможно с 4 лет.

Программа тура по дням

1 день

Телебашня Кок-Тобе, высокогорный каток Медеу

Встретим вас в Алматы и в 09:30 отправимся к символу столицы — телебашне Кок-Тобе. Она возвышается над городом на высоте 1130 метров, а виды с неё открываются невероятные. Здесь желающие смогут покататься на колесе обозрения, добавить щепотку экстрима и спуститься по скоростным рельсам на санях Фаст Костер или просто погулять по аллеям.

Дальше поедем на высокогорный каток Медеу в самую большую горную котловину в мире! По канатной дороге поднимемся на горнолыжный курорт «Шымбулак». Будем вдыхать горный воздух, фотографироваться и наслаждаться пейзажами.

Следующая локация — визит-центр Аюсай. Пройдёмся по живописному ущелью, сделаем фото на фоне гор и отправимся в ущелье Проходное. Здесь прогуляемся к природным горячим источникам. Желающие смогут искупаться — настоящее SPA под открытым небом.

В 20:00 вернёмся в Алматы, насладимся национальными блюдами на ужин и поедем отдыхать в отель.

Телебашня Кок-Тобе, высокогорный каток МедеуТелебашня Кок-Тобе, высокогорный каток МедеуТелебашня Кок-Тобе, высокогорный каток МедеуТелебашня Кок-Тобе, высокогорный каток МедеуТелебашня Кок-Тобе, высокогорный каток МедеуТелебашня Кок-Тобе, высокогорный каток МедеуТелебашня Кок-Тобе, высокогорный каток МедеуТелебашня Кок-Тобе, высокогорный каток МедеуТелебашня Кок-Тобе, высокогорный каток Медеу
2 день

Озеро Каинды, Чарынский каньон и Долина замков

Сегодня продолжим влюбляться в природу Казахстана. Проснёмся рано и уже в 07:00 отправимся на озеро Каинды: совершим небольшой треккинг до удивительного водоёма. Прямо из-под воды здесь торчат стволы деревьев — настоящий затонувший в лазури лес. Устроим здесь пикник.

Дальше поедем в Чарынский каньон. Пейзажи здесь инопланетные: высокие красные, местами оранжевые и даже розовые скалы. А ещё побываем в Долине замков: скальные отложения напоминают высокие башни, в которых могли бы поселиться великаны.

Заселимся в гостевом доме в посёлке Сатты.

Озеро Каинды, Чарынский каньон и Долина замковОзеро Каинды, Чарынский каньон и Долина замковОзеро Каинды, Чарынский каньон и Долина замковОзеро Каинды, Чарынский каньон и Долина замковОзеро Каинды, Чарынский каньон и Долина замковОзеро Каинды, Чарынский каньон и Долина замковОзеро Каинды, Чарынский каньон и Долина замков
3 день

Озеро Кольсай, Ясеневая роща и горячие источники

Утром отправимся на ещё одну природную жемчужину Алматинской области — озеро Кольсай. Водная гладь которого растянулась среди величественных гор, покрытых вековыми соснами.

После прогулки вас ждёт расслабление в горячих источниках. Будем нежиться в минеральных радоновых водах. Считается, что они способствуют лечению кожных заболеваний, снижают давление и помогают восстановить силы.

Озеро Кольсай, Ясеневая роща и горячие источникиОзеро Кольсай, Ясеневая роща и горячие источникиОзеро Кольсай, Ясеневая роща и горячие источникиОзеро Кольсай, Ясеневая роща и горячие источникиОзеро Кольсай, Ясеневая роща и горячие источникиОзеро Кольсай, Ясеневая роща и горячие источникиОзеро Кольсай, Ясеневая роща и горячие источникиОзеро Кольсай, Ясеневая роща и горячие источникиОзеро Кольсай, Ясеневая роща и горячие источники
4 день

Отъезд

После завтрака у вас будет время ещё раз искупаться в горячих источниках, а затем вернёмся в Алматы в 20:00. Доставим вас в аэропорт или к месту вашего проживания.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе
  • Проживание в гостевом доме в посёлке Сатты
  • Проживание в санатории на горячих источниках
  • 2 завтрака, 1 пикник, ужин во 2 день, обед в 3 день
  • Групповая аптечка
  • Фото - и видеоматериалы после поездки
  • Экосборы
  • Вода на протяжении всего тура
Что не входит в цену
  • Билеты на канатную дорогу
  • Питание
  • Билеты в Алматы и обратно
  • Проживание в отеле в Алматы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Алматы, площадь Абая, 09:00
Завершение: Алматы, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Алматы

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры3-дневные турыПерезагрузкаПрирода и пейзажиГастрономическиеОбзорныеКаньоныТермальные источникиЧарынский каньонПопулярные места

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