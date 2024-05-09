Расслабиться в горячих источниках, побывать в Долине замков и устроить пикник на озере Кольсай
За 4 дня успеем вдоволь надышаться горным воздухом и полюбоваться видами на горнолыжном курорте Шымбулак, попробовать национальную кухню и погулять среди красных отвесных скал в Чарынском каньоне.
Поднимемся к Большому Алматинскому озеру, отдохнём на берегу озера Кольсай и насладимся SPA-процедурами — будем нежиться в горячих радоновых водах. Весь тур будем делать сочные кадры и снимать видео — все материалы вы получите после поездки.
мая
мая
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|40 000 ₽
Описание
Организационные детали
Правила возврата билета или изменения даты:
- если до времени начала тура осталось более 72 часов и вы хотите вернуть билет, то возможен возврат 100% стоимости билета.
- если менее 72 часов, но более 48 часов, то возможен обмен билета на иную дату.
- если менее 48 часов, то возврат и обмен билета невозможен
Проживание. Будем жить в гостевом доме в поселке Сатты (второй день тура), в санатории на горячих источниках (третий день тура). 1 ночь в отеле в Алматы — в стоимость не входит (первый день тура).
Питание. В программу включены 2 завтрака, 1 пикник, ужин во 2 день, обед в 3 день.
Транспорт. В зависимости от количества человек передвигаться будем на комфортных внедорожниках или на микроавтобусе Мерседес Спринтер.
Дети. Участие возможно с 4 лет.
Программа тура по дням
Телебашня Кок-Тобе, высокогорный каток Медеу
Встретим вас в Алматы и в 09:30 отправимся к символу столицы — телебашне Кок-Тобе. Она возвышается над городом на высоте 1130 метров, а виды с неё открываются невероятные. Здесь желающие смогут покататься на колесе обозрения, добавить щепотку экстрима и спуститься по скоростным рельсам на санях Фаст Костер или просто погулять по аллеям.
Дальше поедем на высокогорный каток Медеу в самую большую горную котловину в мире! По канатной дороге поднимемся на горнолыжный курорт «Шымбулак». Будем вдыхать горный воздух, фотографироваться и наслаждаться пейзажами.
Следующая локация — визит-центр Аюсай. Пройдёмся по живописному ущелью, сделаем фото на фоне гор и отправимся в ущелье Проходное. Здесь прогуляемся к природным горячим источникам. Желающие смогут искупаться — настоящее SPA под открытым небом.
В 20:00 вернёмся в Алматы, насладимся национальными блюдами на ужин и поедем отдыхать в отель.
Озеро Каинды, Чарынский каньон и Долина замков
Сегодня продолжим влюбляться в природу Казахстана. Проснёмся рано и уже в 07:00 отправимся на озеро Каинды: совершим небольшой треккинг до удивительного водоёма. Прямо из-под воды здесь торчат стволы деревьев — настоящий затонувший в лазури лес. Устроим здесь пикник.
Дальше поедем в Чарынский каньон. Пейзажи здесь инопланетные: высокие красные, местами оранжевые и даже розовые скалы. А ещё побываем в Долине замков: скальные отложения напоминают высокие башни, в которых могли бы поселиться великаны.
Заселимся в гостевом доме в посёлке Сатты.
Озеро Кольсай, Ясеневая роща и горячие источники
Утром отправимся на ещё одну природную жемчужину Алматинской области — озеро Кольсай. Водная гладь которого растянулась среди величественных гор, покрытых вековыми соснами.
После прогулки вас ждёт расслабление в горячих источниках. Будем нежиться в минеральных радоновых водах. Считается, что они способствуют лечению кожных заболеваний, снижают давление и помогают восстановить силы.
Отъезд
После завтрака у вас будет время ещё раз искупаться в горячих источниках, а затем вернёмся в Алматы в 20:00. Доставим вас в аэропорт или к месту вашего проживания.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- Проживание в гостевом доме в посёлке Сатты
- Проживание в санатории на горячих источниках
- 2 завтрака, 1 пикник, ужин во 2 день, обед в 3 день
- Групповая аптечка
- Фото - и видеоматериалы после поездки
- Экосборы
- Вода на протяжении всего тура
Что не входит в цену
- Билеты на канатную дорогу
- Питание
- Билеты в Алматы и обратно
- Проживание в отеле в Алматы