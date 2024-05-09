Правила возврата билета или изменения даты:

- если до времени начала тура осталось более 72 часов и вы хотите вернуть билет, то возможен возврат 100% стоимости билета.

- если менее 72 часов, но более 48 часов, то возможен обмен билета на иную дату.

- если менее 48 часов, то возврат и обмен билета невозможен

Проживание. Будем жить в гостевом доме в поселке Сатты (второй день тура), в санатории на горячих источниках (третий день тура). 1 ночь в отеле в Алматы — в стоимость не входит (первый день тура).

Питание. В программу включены 2 завтрака, 1 пикник, ужин во 2 день, обед в 3 день.

Транспорт. В зависимости от количества человек передвигаться будем на комфортных внедорожниках или на микроавтобусе Мерседес Спринтер.

Дети. Участие возможно с 4 лет.