Погрузитесь в загадочный мир крупнейшего национального парка Казахстана — Алтын-Эмель! В эти 2 дня вас ждут невероятные природные чудеса: величественный Поющий бархан, создающий загадочные мелодии, фантастические горы Актау с их марсианскими пейзажами в пастельных тонах и впечатляющие вулканические формации гор Катутау.
Описание тура
Увлекательная поездка Национальный парк Алтын-Эмель — настоящий природный феномен Казахстана, раскинувшийся на территории более 4600 квадратных километров. Это уникальное место, где встречаются различные ландшафты: от песчаных пустынь до величественных гор, создавая неповторимый природный ансамбль. Отправляйтесь в наш тур на 2 дня с проживанием в местном гостевом доме в селе Басши. Наше путушествие проходит на джипе-внедорожнике, включая сафари по бездорожью. Вас ожидают: Поющий бархан — главная жемчужина парка, природное чудо, способное издавать удивительные звуки при движении песков. Это место, где каждый может почувствовать себя частью чего-то поистине волшебного. Горы Актау поразят вас своими фантастическими пейзажами, напоминающими поверхность Марса. Здесь вы увидите удивительные цветные холмы, созданные природой в невероятных оттенках, которые меняются в зависимости от времени суток. Горы Катуту представляют собой впечатляющие вулканические образования с причудливыми скальными формациями, созданными тысячелетиями эрозии и природных процессов. Важная информация:
Возьмите с собой: паспорт, солнцезащитный крем, очки, панамку или головной убор, комфортную закрытую обувь, удобную одежду по погоде и дождевик (на случай переменчивой погоды).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Поющий бархан
- Горы Актау
- Горы Катутау
Что включено
- Транспорт
- Водитель-проводник
- Проживание в отеле
- Питание
- Входные билеты в эко-зону
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 дня 20 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Алматы
