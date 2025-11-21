Увлекательная поездка Национальный парк Алтын-Эмель — настоящий природный феномен Казахстана, раскинувшийся на территории более 4600 квадратных километров. Это уникальное место, где встречаются различные ландшафты: от песчаных пустынь до величественных гор, создавая неповторимый природный ансамбль. Отправляйтесь в наш тур на 2 дня с проживанием в местном гостевом доме в селе Басши. Наше путушествие проходит на джипе-внедорожнике, включая сафари по бездорожью. Вас ожидают: Поющий бархан — главная жемчужина парка, природное чудо, способное издавать удивительные звуки при движении песков. Это место, где каждый может почувствовать себя частью чего-то поистине волшебного. Горы Актау поразят вас своими фантастическими пейзажами, напоминающими поверхность Марса. Здесь вы увидите удивительные цветные холмы, созданные природой в невероятных оттенках, которые меняются в зависимости от времени суток. Горы Катуту представляют собой впечатляющие вулканические образования с причудливыми скальными формациями, созданными тысячелетиями эрозии и природных процессов. Важная информация:

Возьмите с собой: паспорт, солнцезащитный крем, очки, панамку или головной убор, комфортную закрытую обувь, удобную одежду по погоде и дождевик (на случай переменчивой погоды).