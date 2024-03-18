Туры выходного дня в Алматы

Найдено 3 тура в категории «На выходные» в Алматы, цены от 55 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Голубое ожерелье Тянь-Шаня: индивидуальный тур на внедорожнике к озёрам Кольсай и Каинды
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
2 отзыва
2 дня
Голубое ожерелье Тянь-Шаня: индивидуальный тур на внедорожнике к озёрам Кольсай и Каинды
Отдохнуть в горах, увидеть «младшего брата Гранд-Каньона» и вековые ели, растущие в воде
Начало: Ваш отель в Алматы, 08:00
13 июля в 08:00
16 июля в 08:00
89 300 за всё до 4 чел.
По природным достопримечательностям Алматинской области
🚗 На машине
2 дня
По природным достопримечательностям Алматинской области
Увидеть древнее озеро Иссык и уникальный водоём с затонувшим лесом и полюбоваться красными скалами
Начало: Алматы, у ТЦ «Достык Плаза», 09:30
12 июля в 08:00
13 июля в 08:00
55 000 за человека
Индивидуальный тур на джипе по каньонам Чарынского парка с проживанием в палатке
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
2 дня
Индивидуальный тур на джипе по каньонам Чарынского парка с проживанием в палатке
Полюбоваться марсианскими и лунными пейзажами, исследовать 5 каньонов и «Долину замков»
Начало: Ваш отель в Алматы, 08:00
21 июля в 08:00
28 июля в 08:00
87 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на туры

  • А
    Анастасия
    18 марта 2024
    Голубое ожерелье Тянь-Шаня: индивидуальный тур на внедорожнике к озёрам Кольсай и Каинды
    Добрый день) Хочется оставить отзыв Дмитрию и Кристине за невероятное путешествие, в котором мы побывали). Я нашла Дмитрия на сайте, прочитала все
    читать дальше

    отзывы, и мне очень понравилась программа. Дмитрий быстро вышел на связь, и даже подстроил программа под нас, так как мы приезжали в определённые даты. Нам очень хотелось увидеть восточный Казахстан, и мне безумно понравилось что программа включала в себя все основные точки. Она была на два дня, это было идеально для нас, так как мы приезжали в Алматы только на несколько дней. Нам предложили на выбор шикарный микроавтобус, или два джипа, несколько вариантов ночлега и учли пожелания вегетарианца по еде. Программа была невероятной. Мы узнали очень много новой информации и полюбовались потрясающими видами. Организация, уровень еды, уровень лёгкости и дружелюбия, уровень тепла и заботы просто на 1000%%% Отдельно хочется сказать про Кристину. Она оказалась невероятным гидом, который рассказал очень много классной информации и ещё при этом была нашим фотографом). По возвращении в Москву мы получили потрясающие фотографии. Дмитрий, Вам отдельный респект за все. Вы настоящий профессионал Рекомендую от всего сердца и с удовольствием съезжу с Дмитрием и Кристиной на другие экскурсии, когда вернусь в Казахстан. Спасибо огромное)

  • Е
    Евгения
    7 марта 2024
    Голубое ожерелье Тянь-Шаня: индивидуальный тур на внедорожнике к озёрам Кольсай и Каинды
    Благодаря Дмитрию и Кристине получилось чудесное путешествие! Мы выбрали двухдневный тур «Навстречу горному Тянь-Шаню» Потрясающие виды всю поездку) чувствуешь себя участником съемок National Geographic Организация на высшем уровне Отдельное спасибо Кристине за фото! От всей души рекомендую Обязательно вернёмся за новыми впечатлениями!
    Благодаря Дмитрию и Кристине получилось чудесное путешествие! Мы выбралиБлагодаря Дмитрию и Кристине получилось чудесное путешествие! Мы выбралиБлагодаря Дмитрию и Кристине получилось чудесное путешествие! Мы выбрали

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «На выходные»

Самые популярные туры этой рубрики в Алматы
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Голубое ожерелье Тянь-Шаня: индивидуальный тур на внедорожнике к озёрам Кольсай и Каинды
  2. По природным достопримечательностям Алматинской области
  3. Индивидуальный тур на джипе по каньонам Чарынского парка с проживанием в палатке
Сколько стоит тур в Алматы в июле 2024
Сейчас в Алматы в категории "На выходные" можно забронировать 3 тура от 55 000 до 89 300. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Алматы на 2024 год на выходные, 2 ⭐ отзыва, цены от 55000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам