5-дневный тур по Алматы и Алматинской области
Начало: Аэропорт ул. Майлина, 2
Расписание: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
2 июл в 12:00
9 июл в 12:00
150 000 ₸ за человека
На озеро Алаколь из Алматы: экспресс-перезагрузка
Провести выходные на природе у солёного озера в горах и выбрать отдых на свой вкус
Начало: Алматы, улица Байтурсынова, сбор в 21:30
4 июл в 21:30
7 июл в 21:30
46 000 ₽ за всё до 2 чел.
Невероятное путешествие из Алматы в Саты на 2 дня с ночёвкой
Начало: Алматы, пр-т. Абая 50
Расписание: Вторник и пятница в 20:00
Завтра в 06:00
30 июн в 06:00
от 36 000 ₸ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «На автобусе»
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