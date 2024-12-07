2 дня
Приключения в Кыргызстане: походы, посиделки у костра и каньоны с выездом из Алматы
Искупаться в Иссык-Куле, устроить киновечер под звёздами и пойти в поход по горным склонам
Начало: Алматы, парковка гипермаркета «Комфорт», проспект ...
7 дек в 05:30
21 дек в 05:30
49 000₽ за человека
5 дней
5-дневный тур по Алматы и Алматинской области
Начало: Аэропорт ул. Майлина, 2
Расписание: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
4 дек в 12:00
11 дек в 12:00
150 000₸ за человека
1.5 день
Двухдневный тур: Чарынский каньон, озёра Кольсай и Каинды
Начало: Достык 52
Завтра в 09:00
30 ноя в 09:00
368 000₸ за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Выездные»
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Сколько стоит тур в Алматы в ноябре 2024
Сейчас в Алматы в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 49 000 до 368 000.
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