Найдено 3 тура в категории « Выездные » в Алматы, цены от 49 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Выездные»

Туры по окрестностям Алматы и местам Казахстана в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь