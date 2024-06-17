Ранним утром встретим вас у аэропорта Алматы и поедем знакомиться с бывшей столицей Казахстана и её пригородом. Погуляем по тенистым аллеям парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев, увидим центральную церковь, посетим один из старейших рынков города — Зелёный базар, осмотрим богатую коллекцию Музея музыкальных инструментов.

Доберёмся до высокогорного комплекса для зимних видов спорта «Медеу», крупнейшего в мире. Поднимемся ещё выше, чтобы полюбоваться панорамами горнолыжного курорта Шымбулак. Также у нас будет время на обед в национальном ресторане.

Обратите внимание: проживание в отеле Алматы в эту ночь не входит в стоимость тура.