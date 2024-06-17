В первой стране на нашем пути встретятся
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 5+
Проживание. Двухместное размещение в отелях и гостевых домах, начиная со второго дня тура.
Питание. В стоимость входит питание по программе и питьевая вода ежедневно. Обратите внимание: из-за долгих расстояний, которые нам предстоит преодолеть, и отсутствия цивилизации в некоторых локациях, у нас не всегда будет возможность обедать в кафе или ресторанах.
Дети. Возможно участие с детьми старше 5 лет.
Программа тура по дням
Променад по Алматы и поездка в пригород
Ранним утром встретим вас у аэропорта Алматы и поедем знакомиться с бывшей столицей Казахстана и её пригородом. Погуляем по тенистым аллеям парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев, увидим центральную церковь, посетим один из старейших рынков города — Зелёный базар, осмотрим богатую коллекцию Музея музыкальных инструментов.
Доберёмся до высокогорного комплекса для зимних видов спорта «Медеу», крупнейшего в мире. Поднимемся ещё выше, чтобы полюбоваться панорамами горнолыжного курорта Шымбулак. Также у нас будет время на обед в национальном ресторане.
Обратите внимание: проживание в отеле Алматы в эту ночь не входит в стоимость тура.
Национальный парк «Алтын-Эмель»
Наше путешествие продолжится в красивейших природных локациях — национальном парке «Алтын-Эмель», название которому дал сам Чингисхан. Изучим разноцветные меловые горы Актау, сформированные из голубовато-серого песчаника и красной глины с вкраплениями жёлтых и розовых сердоликов, яшмы и белого кварца и напоминающие слоёный пирог. Увидим Катутау — застывшую лаву древнего вулкана, принявшую причудливые формы.
Проведём ночь в гостевом доме в посёлке Басши. В этот день включены обед и ужин.
Второй день в нацпарке
Продолжим знакомство с национальным парком «Алтын-Эмель», который просто невозможно исследовать за один день. Осмотрим его главную достопримечательность — Поющий бархан. Этот природный феномен известен тем, что в сухую погоду пески издают звуки, схожие с мелодией органа. Увидим Черепашьи горы и искупаемся в горячих источниках в посёлке Чунджа.
Сегодня остановимся в люкс-номерах, в стоимость входит посещение сауны. В этот день включены завтрак и ужин. По желанию и за доплату можно арендовать квадроциклы.
Чарынский, Чёрный и Лунный каньоны
Сегодня снова исследуем уникальные ландшафты Казахстана: на нашем пути встретятся три впечатляющих каньона — Чарынский, Чёрный и Лунный. Первый завораживает масштабами и причудливыми утёсами и считается национальным достоянием страны. Второй привлекает угольно-чёрными скалами и фантастическими, словно инопланетными пейзажами. Третий получил своё название благодаря созданному водой и ветром рельефу, напоминающему лунный.
Ночевать сегодня останемся в гостевом доме в посёлке Саты. В этот день включены завтрак и ужин.
Озёра Кольсай и Каинды
Весь день посвятим голубым жемчужинам Северного Тянь-Шаня — озёрам Кольсай и Каинды. Кольсай — это система из трёх водоёмов, раскинувшихся в ущелье и окружённых хвойным лесом. А Каинды поражает бирюзовым цветом воды и елями, будто вросшими в его гладь. Будем любоваться впечатляющими видами, дышать свежим воздухом и заряжаться энергией нетронутой природы.
Ещё одну ночь проведем в гостевом доме посёлка Саты. В этот день включены завтрак, обед и ужин.
Ущелье Джеты-Огуз, скалы Семь волов
Утром отправимся в сторону границы с Кыргызстаном. Пройдя все формальности, доберёмся до ущелья Джеты-Огуз, покрытого пышной растительностью и получившего такое название в честь монументальной гряды красных скал Семь волов. Далее доедем до Каракола, разместимся в отеле. В течение дня будет перерыв на обед в национальном ресторане.
Ущелье Барскаун, каньон Сказка
Начнём день в киргизской Швейцарии — красивейшем ущелье Барскаун на южном берегу знаменитого озера Иссык-Куль. Осмотрим ещё одну удивительно живописную локацию — каньон Сказка, известный своими красными глиняными скалами.
К вечеру прибудем в Бишкек, разместимся в отеле. В этот день включены завтрак и ужин.
Ущелье Чункурчак, рынок, возвращение в Казахстан
В первой половине дня устроим захватывающее приключение — прогуляемся по Небесному мосту в ущелье Чункурчак, созерцая горные пейзажи вокруг. Далее пройдёмся по рядам рынка в Оше — древнейшего базара этих мест, возраст которого превышает 3 тысячелетия.
Затем вернёмся в Алматы и доставим вас к аэропорту. В этот день включены завтрак и обед.
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Что включено
- Трансфер от/до аэропорта
- Трансферы по маршруту на комфортабельном внедорожнике
- Проживание
- Питание по программе, питьевая вода ежедневно
- Входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Алматы и обратно
- Одна ночь в отеле в Алматы в первый день
- Проведение тура возможно в любые удобные вам даты