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Авторский тур
2 дня
Голубое ожерелье Тянь-Шаня: индивидуальный тур на внедорожнике к озёрам Кольсай и Каинды
Отдохнуть в горах, увидеть «младшего брата Гранд-Каньона» и вековые ели, растущие в воде
Начало: Ваш отель в Алматы, 08:00
«Полюбуемся горами Богуты и Торайгыр, преодолеем два перевала»
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
89 300₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
2 дня
Сафари по-казахски: своей компанией на джипе по нацпарку «Алтын-Эмель»
Исследовать природные жемчужины, погулять по дну древнего океана и пообедать с видом на горы
Начало: ваш отель в Алматы, 08:00
«На нашем пути также встретятся горы, напоминающие слоёный пирог, и священная ива, возраст которой насчитывает уже более 700 лет»
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
89 300₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
2 дня
Золотой маршрут Алматинской области
Встречать рассвет в горах, любоваться озерами и гулять по огромному каньону
Начало: Алматы, 9:00
10 июля в 08:00
10 авг в 08:00
73 750₽ за всё до 6 чел.
Авторский тур
7 дней
Симфония камня и воды: горы, каньоны и озёра в окрестностях Алматы
Пройти хайкинг-маршрутами, подняться к горной обсерватории и переночевать в палатке у Красных скал
Начало: Аэропорт Алматы, после 15:30
«Одну ночь проведём в двухместных палатках в горах»
5 авг в 15:30
78 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнастасия18 марта 2024Добрый день) Хочется оставить отзыв Дмитрию и Кристине за невероятное путешествие, в котором мы побывали). Я нашла Дмитрия на сайте, прочитала все
- ЮЮрий14 марта 2024Люблю активный отдых в необычных локациях. Был в Казахстане по 2-3 дня в разных местах с компаний друзей. Жаль, что познакомились
- ЕЕвгения7 марта 2024Благодаря Дмитрию и Кристине получилось чудесное путешествие! Мы выбрали двухдневный тур «Навстречу горному Тянь-Шаню» Потрясающие виды всю поездку) чувствуешь себя участником съемок National Geographic Организация на высшем уровне Отдельное спасибо Кристине за фото! От всей души рекомендую Обязательно вернёмся за новыми впечатлениями!
- ММария1 марта 2024Начну с благодарности вселенной, что выбирая проводиников по Казастану сразу""наткнулась"" на вас! Это была действительно большая удача! Мы с папой ездили с
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Горы»
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