Приключение на Чарыне, Кольсае и Каинды (на 2 дня)

Приключение на Чарыне, Кольсае и Каинды
Отправляйтесь в захватывающее путешествие, чтобы познакомиться с чудесами природы Казахстана! Этот двухдневный тур приведёт вас к знаменитому Чарынскому каньону, безмятежным Кольсайским озёрам и очаровательному озеру Каинды.

Вы полюбуетесь впечатляющими пейзажами Чарына, насладитесь спокойными прогулками по берегам Кольсая и станете свидетелями сюрреалистической красоты погружённых в воду деревьев в Каинды.
4 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание тура

Благодаря удобному транспорту, профессиональным гидам и включённому в стоимость питанию этот тур сочетает в себе приключение и отдых. Он идеально подходит для семей и друзей и предлагает уникальные впечатления вдали от городской суеты. Независимо от того, являетесь вы любителем природы или искателем приключений, эта поездка обещает незабываемые воспоминания. Что вас ждёт? Откройте для себя природную красоту Казахстана в этом двухдневном туре, который охватывает захватывающий дух Чарынский каньон, спокойные озёра Кольсай и мистическое озеро Каинды. Начните своё путешествие с посещения живописных пейзажей Чарынского каньона, где время сформировало уникальные скальные образования. Продолжайте путь к озеру Кольсай, безмятежному уголку, окружённому пышной зеленью, который идеально подходит для спокойной прогулки или фотосессии. На второй день отправляйтесь исследовать очаровательное озеро Каинды, известное своим подводным лесом и кристально чистыми водами. Важная информация:
  • Пожалуйста, наденьте удобную одежду и обувь для активного отдыха.
  • Не забудьте фотоаппарат, закуски и предметы первой необходимости.

Ежедневно в 09:00.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Чарынский каньон
  • Кольсайские озёра
  • Озеро Каинды
Что включено
  • Услуги профессионального гида
  • Удобный транспорт
  • Входные билеты в национальные парки
  • Проживание (1 ночь)
  • Питание (завтрак, ужин)
Что не входит в цену
  • Личные расходы (закуски, напитки, сувениры)
  • Дополнительные занятия (например, катание на лодке)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Алматы, конкретный адрес или встреча в отеле
Завершение: Алматы, там же, где и пункт отправления
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00.
Экскурсия длится около 1 дня 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пожалуйста, наденьте удобную одежду и обувь для активного отдыха
  • Не забудьте фотоаппарат, закуски и предметы первой необходимости
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
30 окт 2025
В начале сентября побывала на двухдневной экскурсии. На 100% довольна своим выбором.
✔️ именно двухдневная экскурсия на мой взгляд - это идеальный вариант посещения этих достопримечательностей, тк для одного дня слишком
много впечатлений
✔️Я посещала экскурсию одна, и очень важно, что мне было действительно комфортно и интересно вдвоем с гидом Азизой. Как-будто я с подругой ездила)
✔️ комфортабельный и проходимый автомобиль в отличном состоянии
✔️ еще на этапе бронирования гид мне ответила очень подробно на все вопросы и оперативно! Что тоже очень важно
✔️ ночевка была в комфортном и гостеприимном гостевом доме. А какие были ужин и завтрак ❤️‍🔥
✔️ Азиза сделала очень много крутых фотографий и видео во всех локациях на мой телефон и на проф камеру! Знакомые даже подумали, что с нами ещё был фотограф))
В общем, я крайне довольна, что мне посчастливилось выбрать именно эту экскурсию. Ни одного минуса не было.
Когда в следующий раз буду в Алматы, с удовольствием ещё раз отправлюсь в путешествием с гидом Азизой ☺️

Т
Татьяна
28 окт 2025
Огромное спасибо Азизе! Тур был очень интересный. Красивый Каньон, интересная прогулка по долине Замков, затем мы направились на озеро, где очень вкусно по обедали в видовом ресторане. Переночевали в гостевом
доме и на следующий день отправились на Каинды (затопленый лес), туда мы добирались на УАЗ ике, а затем на лошадях. Впечатление -Супер! Ну и на обратном пути Азиза завезла нас в ресторан где любят по баловать себя мясо местные жители.

L
Liza
22 авг 2025
2 дня прошли великолепно!
Азиза внимательна к потребностям, много знает о культуре и достопримечательностях, знает злачные и интересные места для посещения и для фото.

Машина удобная для путешествия: большой вместительный внедорожник.

Спали в
гостевом доме с антуражным оформлением и местной едой, где вокруг можно погулять с хорошими видами, а ночью было видно звезды и Млечный путь.

В общении было много интересного, шуток, историй, она чувствует атмосферу. В общем, чувствовали себя расслабленно и комфортно

У нее хорошо налажен контакт с местными!

Отличный гид! Спасибо за время вместе!

Р
Роман
7 июл 2025
Долина замков на Чарыне заслуживает того, чтобы осматривать вдумчиво, без спешки - прогуляться до реки пешком понизу, и посмотреть каньон сверху. Стоит потраченных времени и сил, хотя требует некоторой выносливости.
Остальные локации на Чарыне произвели меньше впечатления.
Озера (Каинды, Кольсай) хороши. Конная прогулка на Кольсае к водопаду (небольшому водосбросу) и пещере не оправдала ожиданий. Напротив, на Каинды на лошадях комфортно и здорово.
Гид Марат интересно рассказал о местах, где были, о истории и культуре Казахстана, а также о других интересных местах, был готов ответить на вопросы, выходящие за рамки экскурсии. Организация (транспорт, пунктуальность) на очень высоком уровне.
Немного разочаровала ночевка в Сатах, - предложенный гостевой дом. Понятно, что не центр цивилизации и на многое рассчитывать не приходится. Обещанные душ в номере, ужин с национальным колоритом, завтрак и чистое белье были. Но исправный дверной замок, чистые лавочки во дворе, возможность посмотреть на звезды, а не на прожектор с соседнего дома, - вроде все это не требует больших затрат, но не далось хозяевам гостевого дома. Недавно построенный дом весь в трещинах, стройка вокруг в таком же ключе продолжается во всю.
Чарын, Кольсай и Каинды можно посмотреть как в однодневном формате, так и с ночевкой. Думаю, одним днем было бы тяжело и что-то скомкалось бы. В двухдневном формате - проще пережить все переезды, но условия ночевки - на любителя, и во второй день можно бы что-то добавить.

