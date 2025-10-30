Отправляйтесь в захватывающее путешествие, чтобы познакомиться с чудесами природы Казахстана! Этот двухдневный тур приведёт вас к знаменитому Чарынскому каньону, безмятежным Кольсайским озёрам и очаровательному озеру Каинды.
Вы полюбуетесь впечатляющими пейзажами Чарына, насладитесь спокойными прогулками по берегам Кольсая и станете свидетелями сюрреалистической красоты погружённых в воду деревьев в Каинды.
Описание тураБлагодаря удобному транспорту, профессиональным гидам и включённому в стоимость питанию этот тур сочетает в себе приключение и отдых. Он идеально подходит для семей и друзей и предлагает уникальные впечатления вдали от городской суеты. Независимо от того, являетесь вы любителем природы или искателем приключений, эта поездка обещает незабываемые воспоминания. Что вас ждёт? Откройте для себя природную красоту Казахстана в этом двухдневном туре, который охватывает захватывающий дух Чарынский каньон, спокойные озёра Кольсай и мистическое озеро Каинды. Начните своё путешествие с посещения живописных пейзажей Чарынского каньона, где время сформировало уникальные скальные образования. Продолжайте путь к озеру Кольсай, безмятежному уголку, окружённому пышной зеленью, который идеально подходит для спокойной прогулки или фотосессии. На второй день отправляйтесь исследовать очаровательное озеро Каинды, известное своим подводным лесом и кристально чистыми водами. Важная информация:
- Пожалуйста, наденьте удобную одежду и обувь для активного отдыха.
- Не забудьте фотоаппарат, закуски и предметы первой необходимости.
Ежедневно в 09:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чарынский каньон
- Кольсайские озёра
- Озеро Каинды
Что включено
- Услуги профессионального гида
- Удобный транспорт
- Входные билеты в национальные парки
- Проживание (1 ночь)
- Питание (завтрак, ужин)
Что не входит в цену
- Личные расходы (закуски, напитки, сувениры)
- Дополнительные занятия (например, катание на лодке)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Алматы, конкретный адрес или встреча в отеле
Завершение: Алматы, там же, где и пункт отправления
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00.
Экскурсия длится около 1 дня 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Пожалуйста, наденьте удобную одежду и обувь для активного отдыха
- Не забудьте фотоаппарат, закуски и предметы первой необходимости
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
30 окт 2025
В начале сентября побывала на двухдневной экскурсии. На 100% довольна своим выбором.
✔️ именно двухдневная экскурсия на мой взгляд - это идеальный вариант посещения этих достопримечательностей, тк для одного дня слишком
Т
Татьяна
28 окт 2025
Огромное спасибо Азизе! Тур был очень интересный. Красивый Каньон, интересная прогулка по долине Замков, затем мы направились на озеро, где очень вкусно по обедали в видовом ресторане. Переночевали в гостевом
L
Liza
22 авг 2025
2 дня прошли великолепно!
Азиза внимательна к потребностям, много знает о культуре и достопримечательностях, знает злачные и интересные места для посещения и для фото.
Машина удобная для путешествия: большой вместительный внедорожник.
Спали в
Р
Роман
7 июл 2025
Долина замков на Чарыне заслуживает того, чтобы осматривать вдумчиво, без спешки - прогуляться до реки пешком понизу, и посмотреть каньон сверху. Стоит потраченных времени и сил, хотя требует некоторой выносливости.
Тур входит в следующие категории Алматы
