Остальные локации на Чарыне произвели меньше впечатления.

Озера (Каинды, Кольсай) хороши. Конная прогулка на Кольсае к водопаду (небольшому водосбросу) и пещере не оправдала ожиданий. Напротив, на Каинды на лошадях комфортно и здорово.

Гид Марат интересно рассказал о местах, где были, о истории и культуре Казахстана, а также о других интересных местах, был готов ответить на вопросы, выходящие за рамки экскурсии. Организация (транспорт, пунктуальность) на очень высоком уровне.

Немного разочаровала ночевка в Сатах, - предложенный гостевой дом. Понятно, что не центр цивилизации и на многое рассчитывать не приходится. Обещанные душ в номере, ужин с национальным колоритом, завтрак и чистое белье были. Но исправный дверной замок, чистые лавочки во дворе, возможность посмотреть на звезды, а не на прожектор с соседнего дома, - вроде все это не требует больших затрат, но не далось хозяевам гостевого дома. Недавно построенный дом весь в трещинах, стройка вокруг в таком же ключе продолжается во всю.

Чарын, Кольсай и Каинды можно посмотреть как в однодневном формате, так и с ночевкой. Думаю, одним днем было бы тяжело и что-то скомкалось бы. В двухдневном формате - проще пережить все переезды, но условия ночевки - на любителя, и во второй день можно бы что-то добавить.