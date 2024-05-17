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Авторский тур
5 дней
На внедорожнике по югу Казахстана: Чарынский каньон, Кольсайские озёра и нацпарк «Алтын-Эмель»
Увидеть наскальные петроглифы, 700-летнюю иву и поющий бархан и отдохнуть в термах
Начало: Ваш отель в Алматы, 08:00
12 июня в 08:00
17 июня в 08:00
249 700₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
8 дней
Своей компанией по нерукотворным достопримечательностям: джипинг по Казахстану и Кыргызстану
Послушать Поющий бархан, искупаться в горячих термах и пройти по Небесному мосту над пропастью
Начало: Аэропорт Алматы, 07:00
17 июня в 07:00
24 июня в 07:00
399 000₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
6 дней
Индивидуальный тур на внедорожнике по природным жемчужинам Казахстана и Кыргызстана
Посетить более 15 локаций, полюбоваться инопланетными каньонами и киргизской Швейцарией
Начало: аэропорт Алматы, 07:00
17 июня в 07:00
24 июня в 07:00
299 000₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
7 дней
Симфония камня и воды: горы, каньоны и озёра в окрестностях Алматы
Пройти хайкинг-маршрутами, подняться к горной обсерватории и переночевать в палатке у Красных скал
Начало: Аэропорт Алматы, после 15:30
5 авг в 15:30
78 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВероника17 мая 2024Вы когда-нибудь путешествовали с людьми, влюбленными в то что они делают беззаветно? Нам довелось:) Обо всем по порядку… Начну с того,
- ТТатьяна19 апреля 2024Очень рекомендую. Замечательно организовано, информативно и зрелищно! Безопасность на высшем уровне!
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Озера»
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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
- На внедорожнике по югу Казахстана: Чарынский каньон, Кольсайские озёра и нацпарк «Алтын-Эмель»
- Своей компанией по нерукотворным достопримечательностям: джипинг по Казахстану и Кыргызстану
- Индивидуальный тур на внедорожнике по природным жемчужинам Казахстана и Кыргызстана
- Симфония камня и воды: горы, каньоны и озёра в окрестностях Алматы
Сколько стоит тур в Алматы в июне 2024
Сейчас в Алматы в категории "Озера" можно забронировать 4 тура от 78 000 до 399 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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