К 2:00 приедем в гостевой дом, разместимся и отдохнём.

В 8:30 вам нужно прийти на завтрак. После чего мы отправимся к озеру Каинды, известному выглядывающими из воды елями и бирюзовой водой. Нас ждёт заброска на УАЗ/ПАЗ, а далее пройдёмся пешком (около 2,5 км в одну сторону с небольшим подъёмом). У озера у вас будет достаточно свободного времени, чтобы насладиться видами и пофотографироваться.

В 12:30 выезжаем обратно в посёлок, в гостевой дом, где по приезде вас будет ждать обед.

В 14:00 отправляемся к озеру Кольсай, которое часто называют «жемчужиной Северного Тянь-Шаня». В 15:00 будем на месте, далее — свободное время для прогулок и отдыха у чистейшего водоёма среди гор.

В 19:00 — выезд в гостевой дом. 19:30 — ужин.