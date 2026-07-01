Увидите локации, ради которых едут в Казахстан: озеро Каинды с затопленным
Описание тура
Организационные детали
С собой нужно взять: удостоверение личности или паспорт, для детей — паспорт или свидетельство о рождении. Без оригинала документов в пограничной зоне могут оштрафовать. Также вам понадобятся тёплые вещи (даже летом), в горах часто меняется погода. Рекомендуем взять ветровку, дождевик, запасную обувь, головной убор, необходимые вам медикаменты, наличные деньги на доп. расходы.
Оптимальная обувь — кроссовки, кеды, мокасины.
В программе указано ориентировочное время. Оно может меняться в зависимости от различных факторов.
Питание. Включены 2 завтрака, обед и ужин во 2-й день. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Большой туристический автобус с кондиционером. Детских кресел нет.
Возраст участников. 0+
Виза. Не требуется для граждан стран ЕАЭС.
Уровень сложности. Лёгкий. Автобусный тур с короткими пешими прогулками до 5 км в спокойном темпе и достаточным временем для отдыха. Физическая подготовка не нужна.
Программа тура по дням
Выезд из Алматы
21:00 — посадка в автобус.
21:30 — отъезд.
Озёра Каинды и Кольсай
К 2:00 приедем в гостевой дом, разместимся и отдохнём.
В 8:30 вам нужно прийти на завтрак. После чего мы отправимся к озеру Каинды, известному выглядывающими из воды елями и бирюзовой водой. Нас ждёт заброска на УАЗ/ПАЗ, а далее пройдёмся пешком (около 2,5 км в одну сторону с небольшим подъёмом). У озера у вас будет достаточно свободного времени, чтобы насладиться видами и пофотографироваться.
В 12:30 выезжаем обратно в посёлок, в гостевой дом, где по приезде вас будет ждать обед.
В 14:00 отправляемся к озеру Кольсай, которое часто называют «жемчужиной Северного Тянь-Шаня». В 15:00 будем на месте, далее — свободное время для прогулок и отдыха у чистейшего водоёма среди гор.
В 19:00 — выезд в гостевой дом. 19:30 — ужин.
Чёрный каньон, Куртогай и «Долина замков»
8:30 — завтрак. В 9:30 выезжаем.
Сегодня вы увидите сразу 3 живописнейших каньона: Чёрный, Куртогай и «Долину замков» (Чарынский национальный парк). Все эти места считаются одними из лучших в Казахстане, которые обязательно стоит посетить. По пути к первому каньону сделаем фото-остановку на смотровой площадке (15 минут). Вы прогуляетесь по главной тропе «Долины замков» до реки, где отдохнёте и наберётесь сил перед подъёмом на самую живописную точку каньона (около 5 км туда-обратно). Есть вероятность встретить местных обитателей: ящериц, лис, зайцев, тушканчиков.
В 16:00 отправимся обратно в Алматы. Примерно к 19:30 запланировано возвращение в город.
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Что включено
- Проживание
- 2 завтрака, обед и ужин
- Все переезды по программе
- Экологический сбор, все входные билеты
- Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
- Билеты до Алматы и обратно в ваш город
- Питание в дороге, обед в 3-й день