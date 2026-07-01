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2 озера и 3 каньона за выходные в спокойном темпе: к природным жемчужинам из Алматы

Увидеть бирюзовый водоём с затопленными елями, скальные «замки» и другие популярные места
В этом туре вы отправитесь к природным достопримечательностям Северного Тянь-Шаня и проведёте два насыщенных дня среди гор, озёр и каньонов.

Увидите локации, ради которых едут в Казахстан: озеро Каинды с затопленным
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еловым лесом и Кольсай, Чёрный каньон, Куртогай и «Долину замков» в Чарынском национальном парке.

Посетите эффектные смотровые площадки, прогуляетесь по главной тропе среди нерукотворных «замков» до реки, а ещё у вас будет достаточно времени на всех точках маршрута — никуда не спешим, рассматриваем творения природы и наслаждаемся отдыхом за городом. Старт и финиш в Алматы.

2 озера и 3 каньона за выходные в спокойном темпе: к природным жемчужинам из Алматы
2 озера и 3 каньона за выходные в спокойном темпе: к природным жемчужинам из Алматы
2 озера и 3 каньона за выходные в спокойном темпе: к природным жемчужинам из Алматы

Описание тура

Организационные детали

С собой нужно взять: удостоверение личности или паспорт, для детей — паспорт или свидетельство о рождении. Без оригинала документов в пограничной зоне могут оштрафовать. Также вам понадобятся тёплые вещи (даже летом), в горах часто меняется погода. Рекомендуем взять ветровку, дождевик, запасную обувь, головной убор, необходимые вам медикаменты, наличные деньги на доп. расходы.

Оптимальная обувь — кроссовки, кеды, мокасины.

В программе указано ориентировочное время. Оно может меняться в зависимости от различных факторов.

Питание. Включены 2 завтрака, обед и ужин во 2-й день. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Большой туристический автобус с кондиционером. Детских кресел нет.

Возраст участников. 0+

Виза. Не требуется для граждан стран ЕАЭС.

Уровень сложности. Лёгкий. Автобусный тур с короткими пешими прогулками до 5 км в спокойном темпе и достаточным временем для отдыха. Физическая подготовка не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Выезд из Алматы

21:00 — посадка в автобус.
21:30 — отъезд.

Выезд из АлматыВыезд из Алматы
2 день

Озёра Каинды и Кольсай

К 2:00 приедем в гостевой дом, разместимся и отдохнём.

В 8:30 вам нужно прийти на завтрак. После чего мы отправимся к озеру Каинды, известному выглядывающими из воды елями и бирюзовой водой. Нас ждёт заброска на УАЗ/ПАЗ, а далее пройдёмся пешком (около 2,5 км в одну сторону с небольшим подъёмом). У озера у вас будет достаточно свободного времени, чтобы насладиться видами и пофотографироваться.

В 12:30 выезжаем обратно в посёлок, в гостевой дом, где по приезде вас будет ждать обед.

В 14:00 отправляемся к озеру Кольсай, которое часто называют «жемчужиной Северного Тянь-Шаня». В 15:00 будем на месте, далее — свободное время для прогулок и отдыха у чистейшего водоёма среди гор.

В 19:00 — выезд в гостевой дом. 19:30 — ужин.

Озёра Каинды и КольсайОзёра Каинды и КольсайОзёра Каинды и КольсайОзёра Каинды и КольсайОзёра Каинды и КольсайОзёра Каинды и КольсайОзёра Каинды и КольсайОзёра Каинды и КольсайОзёра Каинды и КольсайОзёра Каинды и Кольсай
3 день

Чёрный каньон, Куртогай и «Долина замков»

8:30 — завтрак. В 9:30 выезжаем.

Сегодня вы увидите сразу 3 живописнейших каньона: Чёрный, Куртогай и «Долину замков» (Чарынский национальный парк). Все эти места считаются одними из лучших в Казахстане, которые обязательно стоит посетить. По пути к первому каньону сделаем фото-остановку на смотровой площадке (15 минут). Вы прогуляетесь по главной тропе «Долины замков» до реки, где отдохнёте и наберётесь сил перед подъёмом на самую живописную точку каньона (около 5 км туда-обратно). Есть вероятность встретить местных обитателей: ящериц, лис, зайцев, тушканчиков.

В 16:00 отправимся обратно в Алматы. Примерно к 19:30 запланировано возвращение в город.

Чёрный каньон, Куртогай и «Долина замков»Чёрный каньон, Куртогай и «Долина замков»Чёрный каньон, Куртогай и «Долина замков»Чёрный каньон, Куртогай и «Долина замков»Чёрный каньон, Куртогай и «Долина замков»

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака, обед и ужин
  • Все переезды по программе
  • Экологический сбор, все входные билеты
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
  • Билеты до Алматы и обратно в ваш город
  • Питание в дороге, обед в 3-й день
Где начинаем и завершаем?
Начало: От вашего отеля
Завершение: Алматы, 19:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — Организатор в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 1510 туристов
Я представляю лицензированное туристическое агентство в Казахстане. С радостью покажем вам нашу удивительную страну и расскажем о ней самое интересное.

Тур входит в следующие категории Алматы

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