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10%
Тур-знакомство с Алматы и окрестностями: горные озёра, Чарынский каньон и каток «Медеу»
Расслабиться в горячих источниках, побывать в Долине замков и устроить пикник на озере Кольсай
Начало: Алматы, площадь Абая, 09:00
11 апр в 08:00
24 апр в 08:00
63 000 ₽
70 000 ₽ за человека
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10%
Джипинг по природным достопримечательностям Казахстана с ночёвкой в палатках
Прогуляться до водопада Текес, посетить озеро Тузколь и увидеть Лунный каньон
Начало: Алматы, проспект Суюнбая, 2, к. 9 (парковка гиперм...
21 мар в 08:00
22 мар в 08:00
132 300 ₽
147 000 ₽ за всё до 12 чел.
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10%
Индивидуальный тур по чудесам Казахстана: озёра Каинды и Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны
Побывать в удивительном Лунном каньоне, отдохнуть вдали от города и насладиться пейзажами
Начало: Алматы, встретим вас в аэропорту или заберём из от...
Завтра в 08:00
19 мар в 08:00
64 800 ₽
72 000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на туры
- ККонстантин2 мая 2024Сбалансированный тур по окрестностям Алматы, вы увидите живописные места и познакомитесь с местной кухней. В конце тура отдых на горячих источниках!
- ВВиталий2 мая 2024Кто хочет посмотеть природные достопримечательнсти доступные из г. Алматы, можно смело рекомендовать данного организатора туура. Они это сделают на высоком профессиональном уровне. Все сделано с максимально возможным комфортом, доступном на данном маршруте.
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Скидки»
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