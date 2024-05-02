Туры со скидкой в Алматы до 10%

Найдено 3 тура в категории «Скидки» в Алматы, цены от 63 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Тур-знакомство с Алматы и окрестностями: горные озёра, Чарынский каньон и каток «Медеу»
На машине
4 дня
-
10%
2 отзыва
Тур-знакомство с Алматы и окрестностями: горные озёра, Чарынский каньон и каток «Медеу»
Расслабиться в горячих источниках, побывать в Долине замков и устроить пикник на озере Кольсай
Начало: Алматы, площадь Абая, 09:00
11 апр в 08:00
24 апр в 08:00
63 000 ₽70 000 ₽ за человека
Джипинг по природным достопримечательностям Казахстана с ночёвкой в палатках
Джиппинг
2 дня
-
10%
Джипинг по природным достопримечательностям Казахстана с ночёвкой в палатках
Прогуляться до водопада Текес, посетить озеро Тузколь и увидеть Лунный каньон
Начало: Алматы, проспект Суюнбая, 2, к. 9 (парковка гиперм...
21 мар в 08:00
22 мар в 08:00
132 300 ₽147 000 ₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальный тур по чудесам Казахстана: озёра Каинды и Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны
На машине
2 дня
-
10%
Индивидуальный тур по чудесам Казахстана: озёра Каинды и Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны
Побывать в удивительном Лунном каньоне, отдохнуть вдали от города и насладиться пейзажами
Начало: Алматы, встретим вас в аэропорту или заберём из от...
Завтра в 08:00
19 мар в 08:00
64 800 ₽72 000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на туры

  • К
    Константин
    2 мая 2024
    Тур-знакомство с Алматы и окрестностями: горные озёра, Чарынский каньон и каток «Медеу»
    Сбалансированный тур по окрестностям Алматы, вы увидите живописные места и познакомитесь с местной кухней. В конце тура отдых на горячих источниках!
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    🔥 Мы с группой в этот день решили приготовить шашлык, получилось очень вкусно. Отдельное спасибо гиду Кириллу за рассказы, интересные истории и поездку! Ходить придётся умерено, для большего комфорта используйте трекинговые кроссовки, но и в обычных было хорошо. В первый день поездку на телебашню лучше пропустить, делать у телебашни не чего, но это уже по договорённости с группой и гидом.

    Сбалансированный тур по окрестностям Алматы, вы увидите живописные места и познакомитесь с местной кухней
  • В
    Виталий
    2 мая 2024
    Тур-знакомство с Алматы и окрестностями: горные озёра, Чарынский каньон и каток «Медеу»
    Кто хочет посмотеть природные достопримечательнсти доступные из г. Алматы, можно смело рекомендовать данного организатора туура. Они это сделают на высоком профессиональном уровне. Все сделано с максимально возможным комфортом, доступном на данном маршруте.
    Кто хочет посмотеть природные достопримечательнсти доступные из г. Алматы, можно смело рекомендовать данного организатора туура. Они

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Скидки»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Тур-знакомство с Алматы и окрестностями: горные озёра, Чарынский каньон и каток «Медеу»
  2. Джипинг по природным достопримечательностям Казахстана с ночёвкой в палатках
  3. Индивидуальный тур по чудесам Казахстана: озёра Каинды и Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны
Сколько стоит тур в Алматы в марте 2025
Сейчас в Алматы в категории "Скидки" можно забронировать 3 тура от 63 000 до 132 300 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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