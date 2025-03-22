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Индивидуальный тур на джипе по каньонам Чарынского парка с проживанием в палатке
Полюбоваться марсианскими и лунными пейзажами, исследовать 5 каньонов и «Долину замков»
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46 000₽ за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «В июле»
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