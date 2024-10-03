Туры на 23 февраля – туры в Алматы

Найдено 3 тура в категории «Туры на 23 февраля» в Алматы, цены от 66 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Тур-знакомство с Алматы и окрестностями: горные озёра, Чарынский каньон и каток «Медеу»
На машине
2 отзыва
4 дня
Тур-знакомство с Алматы и окрестностями: горные озёра, Чарынский каньон и каток «Медеу»
Расслабиться в горячих источниках, побывать в Долине замков и устроить пикник на озере Кольсай
Начало: Алматы, площадь Абая, 09:00
8 ноя в 08:00
9 ноя в 08:00
70 000 за человека
По природным достопримечательностям Алматинской области
На машине
1 отзыв
2 дня
По природным достопримечательностям Алматинской области
Увидеть древнее озеро Иссык и уникальный водоём с затонувшим лесом и полюбоваться красными скалами
Начало: Алматы, у ТЦ «Достык Плаза», 09:30
25 окт в 08:00
26 окт в 08:00
66 000 за человека
Сокровища Тянь-Шаня: тур по природным достопримечательностям Казахстана в мини-группе
4 дня
Сокровища Тянь-Шаня: тур по природным достопримечательностям Казахстана в мини-группе
Полюбоваться Кольсайскими озёрами, увидеть Чарынский каньон и побывать на горячих источниках Чунджи
Начало: Алматы, место вашего проживания, время обговаривае...
5 ноя в 10:00
19 ноя в 10:00
99 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Марина
    3 октября 2024
    По природным достопримечательностям Алматинской области
    Ездила в конце сентября в 2дневный индивидуальный тур. Отличная организация со стороны Динары и замечательный гид Вадим. Удалось полностью погрузиться в атмосферу
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    страны, с ее природой, традициями и историей. . ночевка в юрте в селе Саты, национальная кухня от хозяев гостевого дома, озеро Каинды, Кольсай, Чарынский каньон, медвежий водопад, сакские курганы, город Есик. . И непередаваемая красота горных дорог И даже внезапно выпавший снег в сентябре добавил пикантности и особого очарования природе.. Большое спасибо Вадиму и Динаре за поездку и прекрасные эмоции!)

    Ездила в конце сентября в 2дневный индивидуальный турЕздила в конце сентября в 2дневный индивидуальный турЕздила в конце сентября в 2дневный индивидуальный турЕздила в конце сентября в 2дневный индивидуальный турЕздила в конце сентября в 2дневный индивидуальный турЕздила в конце сентября в 2дневный индивидуальный турЕздила в конце сентября в 2дневный индивидуальный турЕздила в конце сентября в 2дневный индивидуальный турЕздила в конце сентября в 2дневный индивидуальный турЕздила в конце сентября в 2дневный индивидуальный тур
  • К
    Константин
    2 мая 2024
    Тур-знакомство с Алматы и окрестностями: горные озёра, Чарынский каньон и каток «Медеу»
    Сбалансированный тур по окрестностям Алматы, вы увидите живописные места и познакомитесь с местной кухней. В конце тура отдых на горячих источниках!
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    🔥 Мы с группой в этот день решили приготовить шашлык, получилось очень вкусно. Отдельное спасибо гиду Кириллу за рассказы, интересные истории и поездку! Ходить придётся умерено, для большего комфорта используйте трекинговые кроссовки, но и в обычных было хорошо. В первый день поездку на телебашню лучше пропустить, делать у телебашни не чего, но это уже по договорённости с группой и гидом.

    Сбалансированный тур по окрестностям Алматы, вы увидите живописные места и познакомитесь с местной кухней
  • В
    Виталий
    2 мая 2024
    Тур-знакомство с Алматы и окрестностями: горные озёра, Чарынский каньон и каток «Медеу»
    Кто хочет посмотеть природные достопримечательнсти доступные из г. Алматы, можно смело рекомендовать данного организатора туура. Они это сделают на высоком профессиональном уровне. Все сделано с максимально возможным комфортом, доступном на данном маршруте.
    Кто хочет посмотеть природные достопримечательнсти доступные из г. Алматы, можно смело рекомендовать данного организатора туура. Они

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Туры на 23 февраля»

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  1. Тур-знакомство с Алматы и окрестностями: горные озёра, Чарынский каньон и каток «Медеу»
  2. По природным достопримечательностям Алматинской области
  3. Сокровища Тянь-Шаня: тур по природным достопримечательностям Казахстана в мини-группе
Сколько стоит тур в Алматы в октябре 2024
Сейчас в Алматы в категории "Туры на 23 февраля" можно забронировать 3 тура от 66 000 до 99 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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