10 дней
Казахстан от и до в индивидуальном формате. Всё включено
Погулять по Алматы, полюбоваться горами, озёрами и древними плато и посмотреть этническое шоу
Начало: Алматы, у отеля проживания, 7:00
10 фев в 07:00
17 фев в 07:00
485 000₽ за всё до 2 чел.
8 дней
Своей компанией по нерукотворным достопримечательностям: джипинг по Казахстану и Кыргызстану
Послушать Поющий бархан, искупаться в горячих термах и пройти по Небесному мосту над пропастью
Начало: Аэропорт Алматы, 07:00
14 фев в 08:00
15 фев в 08:00
399 000₽ за всё до 4 чел.
11 дней
Большой тур от Казахстана до Кыргызстана: главные места двух стран и знакомство с традициями
Провести ночь в юрте, послушать, как поют пески, и прокатиться верхом
Начало: Аэропорт Алматы, время прибытия ваших рейсов
1 мая в 08:00
15 мая в 10:00
$1750 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Большое путешествие»
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