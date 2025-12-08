Погрузитесь в атмосферу величия и света в Главной Республиканской мечети Астаны — современном шедевре, где духовность встречается с архитектурным совершенством.
Перед вами откроется грандиозное здание из белого мрамора с куполом небесного цвета и четырьмя минаретами, словно устремлёнными к бесконечности.
Описание экскурсииВнутри вас ждёт простор, наполненный мягким светом, тончайшая каллиграфия, орнаменты с казахскими мотивами и удивительная тишина, в которой даже шёпот звучит торжественно. Вы услышите истории о символике каждой детали — от резных дверей до ковров, сотканных вручную, узнаете, как создавалась мечеть и какую роль она играет сегодня в духовной жизни Казахстана. Мы зайдём в главный молитвенный зал, поднимем взгляд к огромной люстре и узнаем, как устроена акустика, освещение и символика этого святого места. Гид расскажет о традициях исламской архитектуры, о роли мечети в духовной жизни страны и о том, как здесь сочетаются вера, искусство и инженерное мастерство. Эта экскурсия подарит вам не просто знакомство с архитектурой, а прикосновение к душевной гармонии и понимание того, как вера, искусство и культура могут объединяться в одном пространстве. Важная информация: Вход в мечеть без обуви, одежда должна быть скромной, женщинам выдают накидки.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Главный вход в мечеть, Мангилик ел 65
Завершение: Музей в мечети
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник-четверг в 17:30, суббота в 15:00, воскресенье в 17:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Вход в мечеть без обуви
- Одежда должна быть скромной
- Женщинам выдают накидки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
